Siikalatvalta viedään pian nurmea kameleiden syötäväksi – rehuntuotantoyhtiö Golden Fields perustaa tehtaan Rantsilaan

Siikalatvan aluetta pidetään erittäin hyvänä nurmen viljelyyn. Vaikka kesä on lyhyt, valoisa aika on pitkä ja nurmi kasvaa nopeasti. Arkistokuva.

Rehuntuotantoyhtiö Golden Fields Factory ryhtyy jalostamaan nurmirehua kansainväliseen vientiin nyt myös Pohjois-Pohjanmaan Siikalatvalla.

Aiemmin heinäkuussa varmistui, että heinänjalostamotehtaan rakentaminen käynnistyy syksyllä Humppilassa, mikäli jalostamolle myönnetään rakennuslupa.

Nyt Virossa, Liettuassa ja Suomessa toimiva rehuntuotantoyhtiö on sopinut yhteistyön aloittamisesta Siikalatvan kunnan kiinteistöyhtiö Tuohisentterin kanssa. Tavoitteena on viedä Suomesta nurmi- ja heinätuotteita yhteensä 200 000 tonnia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n vilja-asiamies Max Schulman kertoo, että kyse on koko Suomen mittakaavassa melko ainutlaatuisesta yhteistyöstä.

– Suomesta on viety aikaisemmin hyvin vähän nurmirehua ulkomaille, vain silloin tällöin pieniä eriä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun sitä viedään näin järjestelmällisesti ja tässä mittaluokassa. Se lisää työllisyyttä ja tuo maataloudelle mahdollisuuksia.

Heinänjalostamotehdas perustetaan Siikalatvan Rantsilaan Tuohisentterin tehdaskiinteistöön, johon kuuluu 3800 neliöinen tehdasrakennus sekä 1000 neliöinen varasto.

Tuohisentterin toimitusjohtaja Jaakko Räisänen kertoo, että kaksi tehdaslinjaa on tarkoitus rakentaa tulevan talven aikana. Tavoitteena on, että ensi kesän sato lähtee tehtaan läpi maailmalle muun muassa Lähi-Itään ja Aasiaan.

Pohjois-Pohjanmaalta toimitettava nurmirehu päätyy lopulta eläinten, kuten nautojen, lampaiden ja kamelien ruoaksi.

Avaa kuvien katselu Tuohisentterin ja Golden Fieldsin yhteistyö on edennyt nopeasti. Tiedotustilaisuuteen osallistuivat muun muassa Tuohisentterin toimitusjohtaja Jaakko Räisänen sekä hallituksen puheenjohtaja Tuomo Seppälä, Golden Fieldsin toimitusjohtaja Mahmmud Ahmed, Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen ja elinkeinokehittäjä Tiina Ruotsalainen. Kuva: Siikalatvan kunta

Kasvuolosuhteet ovat alueella otolliset nurmiviljelylle

Heinärehua tai sen jalostetta ei ole viety Siikalatvalta aikaisemmin ulkomaille. Yhteistyö on siis ensimmäinen laatuaan.

Räisäsen mukaan Siikalatvan peltoala ei tule yksistään riittämään, vaan sopimusviljelijöitä tullaan etsimään noin 80 kilometrin säteeltä.

– Siikalatvan pelloilla on muutakin käyttöä. Osa haluaa viljellä viljaa tai heinää omalle karjalle. Viljelijöitä haetaan rannikolta aina Kainuun rajalle, Kalajoelta Vaalaan asti.

Räisänen kertoo, että yhteistyö sai alkunsa viljelijöiden vinkistä, johon yritys päätti yhdessä kunnan kanssa tarttua. Oulun eteläisen ja itäisen alueen kasvuolosuhteet tekivät vaikutuksen virolaiseen rehuntuotantoyhtiöön.

– Alue on erittäin hyvää nurmiviljelyaluetta. Vaikka kesä on lyhyt, valoisa aika on pitkä. Täällä on tasainen sadanta, heinä kasvaa nopeasti ja se on ravintoarvoiltaan laadukasta.

Heinänjalostamotehdas tuo Siikalatvalle kymmeniä työpaikkoja, lisää alihankintaketjuja sekä mittavan vuotuisen vaikutuksen alueen talouteen.

– Puhutaan jo kymmenistä miljoonista. Alueen viljelijät tulevat saamaan pelloista tuloja, jolloin he pystyvät panostamaan enemmän peltoihin ja sitä kautta kasvu paranee.

