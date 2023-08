Jopa satojen eurojen säästö – nämä tutut tuotteet saa reilusti halvemmalla Ruotsista

Kuva: Getty Images / All Over Press

Yle vertasi muun muassa lenkkareiden ja autojen hintoja Suomessa ja Ruotsissa. Osa tuotteista on paljon halvempia Ruotsissa. Vaikka kruunu on heikko, kaikkien tuotteiden kohdalla alehinta ei toteudu.

Ruotsin kruunu on nyt ennätyshalpa: yhdellä eurolla saa jo lähemmäs 12 kruunua.

Kruunu on heikentynyt pitkään. Kymmenessä vuodessa sen arvosta euroon nähden on sulanut kolmannes.

Ruotsin valuutan romahdus kannustaa tekemään ostoksia länsinaapurissa. Etenkin suuremmissa hankinnoissa voi saada huiman, jopa satojen eurojen säästön.

Yle vertasi suomalaisten ja ruotsalaisten tuotteiden hintoja euroissa.

Kuva: Jeremy Moeller / Getty Images. Graffiikka: Samuli Niemi-Hukkala

Vaatteet ja jalkineet

Vaatteissa ja jalkineissa hintaero korostuu merkkituotteissa.

Kun vertaa hintoja Adidaksen verkkokaupoissa Suomessa ja Ruotsissa, länsinaapurista voi löytää 15 prosenttia halvemmat lenkkarit. Myös esimerkiksi Niken tai Vansin verkkokaupoissa samoja tennarimalleja voi saada Ruotsista noin kymmenen prosenttia Suomea edullisemmin.

Kalliimmissa vaatteissa kymmenenkin prosentin säästö on tuntuva. Ruotsista Marimekon uutuustakin saa 45 euroa edullisemmin, kun hintoja vertaa yrityksen verkkokaupoissa kummassakin maassa.

Marimekon viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että valuuttakurssit ovat muun muassa verotuksen ja logistiikan ohella tekijöitä, jotka vaikuttavat yhtiön hinnoitteluun eri markkina-alueilla.

Marimekon maakohtaisista verkkokaupoista ei voi tehdä tilauksia toisiin maihin eli Ruotsin verkkokaupasta ei toimiteta tuotteita Suomeen. Käytäntö on tavanomainen myös muilla yrityksillä, joilla on maakohtaisia verkkokauppoja.

Lomakausien aikana myynti suomalaisille matkailijoille on kuitenkin tärkeää Marimekon tietyissä Ruotsin myymälöissä, yrityksestä viestitään.

Kuva: Xiu Bao / All Over Press. Graffiikka: Samuli Niemi-Hukkala

Huonekalut

Monet huonekalut ovat länsinaapurissa selvästi Suomea edullisempia.

Esimerkiksi jotkut sohvamallit ovat Ruotsissa jopa kolmanneksen halvempia, kun hintoja vertaa Ikean verkkokaupoissa. Toisaalta toisten tuotteiden hinnat ovat lähes identtiset Ikean Suomen ja Ruotsin nettisivuilla.

Kukin maa vastaa omista hinnoistaan, Ikean viestinnästä kerrotaan sähköpostitse Ylelle.

Ikean mukaan Ruotsin kruunulla ei ole suoraa vaikutusta sen tuotteiden hintoihin, sillä yhtiön hankintaketjut ovat globaaleja ja tuotteiden sisäänostohinnat on määritelty euroissa. Maiden hintaeroja selitetään toimituskulujen, logistiikan ja verotusjärjestelmien poikkeavuuksilla.

Myös esimerkiksi huonekaluliikeketju Jyskin verkkokauppoja vertaamalla voi todeta, että sohvia myydään Ruotsissa Suomea huomattavasti alhaisemmilla hinnoilla.

Kuva: John G. Mabanglo / EPA, Andrii Tsynhariuk / All Over Press. Grafiikka: Samuli Niemi-Hukkala

Tietokoneet ja pelikonsolit

Tässä jutussa vertailtu Applen Macbook pro on varustettu 14-tuumaisella näytöllä, M2 max -sirulla, 32 GB:n RAM-muistilla ja 1 TB:n tallennustilalla. Tuotteiden hinnat on katsottu suosituilta suomalaiselta ja ruotsalaiselta hintaseurantasivustoilta.

Tietokoneita ja pelikonsoleita ei kannata välttämättä lähteä hankkimaan Ruotsista.

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetun Applen uuden kannettavan tietokoneen voi löytää selvästi edullisemmin Ruotsista. Applen Macbookin kevyemmissä malleissa hinnat eivät ole länsinaapurissa juuri huokeampia – päinvastoin ne voivat olla Suomea kalliimpia.

Pelikonsoleissa taas uusin Xbox on halvimmillaankin käytännössä samanhintainen Ruotsissa ja Suomessa. Sonyn Playstation 5:n saa puolestaan helposti edullisemmin kotimaasta.

Kuluttajaelektroniikkassa käydään tiukkaa hintakilpailua alennustuotteilla. Esimerkiksi kodinelektroniikkaketju Gigantti seuraa automatisoidusti muita kilpailijoitaan ja tekee muutoksia hintoihinsa jopa päivittäin.

– Jos kilpailija laskee jonkun tuotteen hintaa, niin siinä ei välttämättä mene montaa minuuttia, kun muu markkina on reagoinut, Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström avaa Suomen sisäistä kilpailutilannetta.

Sandström arvioi, että lähtökohtaisesti Suomen ja Ruotsin elektroniikkatuotteiden hintatasossa ei ole valtavasti eroja, sillä valmistajien suositushinnat ovat samaa tasoa molemmissa maissa.

Tarjouskampanjat saattavat silti tehdä suuria hintaeroja joidenkin tuotteiden välille.

Kuva: Olaf Itrich / Auto Bild / All Over Press. Samuli Niemi-Hukkala / Yle

Käytetyt autot

Tässä jutussa on verrattu alle 40 000 kilometriä ajettuja, Long range dual -moottoreilla käyviä Tesla Model 3 -sähköautoja vuodelta 2020 tai 2021. Hintoja on vertailtu laskemalla keskihinta viidestä halvimmasta autosta, joita tarjotaan suosituilla suomalaisella ja ruotsalaisella käytettyjä autoja välittävillä verkkosivuilla.

Kruunun pitkään kestänyt arvonlasku on kannustanut jo vuosia suomalaisia auton hankintaan länsinaapurista. Nyt kasvanut kysyntä on kuitenkin nakertanut hintaetua, sillä Ruotsista on tullut yhä tärkeämpi käytettyjen autojen hankintamarkkina Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa.

– Eniten hyötyvät uudempaa, arvokkaampaa ja erikoisempaa etsivät, tiivistää Suomessa ja Ruotsissa käytettyjä autoja myyvän Kamux-yrityksen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Ruotsiin kannattaakin suunnata katseensa, jos hakee hyvin varusteltuja menopelejä ja mallistojen kärkiautoja. Tesla-sähköautojen lisäksi suomalaisia kiinnostavat hybridimallit kuten Volvo XC -citymaasturit.

Suomessakin myytävät käytetyt Teslat ovat usein tuotu Ruotsista, ja ne myydään täällä korkeammalla hinnalla eteenpäin. Myös Kamux hankkii osan Suomessa myymistään Tesloista länsinaapurista.

Käytettyjen autojen hintavertailussa on hyvä ottaa huomioon, että niiden varustetaso, ajetut kilometrit ja huoltohistoria vaikuttavat tuntuvasti arvoon.

Autovero nostaa Suomeen tuotavien autojen hintaa. Vain viime vuoden syyskuussa tai sen jälkeen ensirekisteröidyistä täyssähköautoista ei makseta autoveroa.

Artikkelissa kerrotut hinnat on katsottu mainituilta verkkosivuilta viime viikolla. Ruotsalaiset hinnat on käännetty valuuttakurssilla, jossa yksi kruunu on 0,084 euroa.

