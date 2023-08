Kansanedustaja Sara Seppänen kaivos- ja vaalirahakohussa: Näkemykseni eivät ole muuttuneet

Hannukaisen kaivokseen liittyvästä somepäivityksestä suurennuslasin alle päätynyt kansanedustaja Sara Seppänen vakuuttaa, ettei hänen suhtautumisensa uusiin kaivoksiin ole muuttunut.

– Näkemykseni eivät ole muuttuneet. Olen aina ollut sitä mieltä, että Lapin luontoa kunnioittaen ja kaikkia lupaprosesseja ja lakeja noudattaen kaivokset, kuten muutkin yritykset, ovat tervetulleita. Ei siis hinnalla millä hyvänsä.

Asia sai alkunsa Facebook-päivityksestä, jonka Seppänen teki Lapin kansanedustajien käytyä tutustumassa Hannukaisen kaivoshankkeeseen. Seppäsen tulkittiin kääntyneen hankkeelle hyvin myönteiseksi – varsinkin kun kommenttia vertasi muutaman vuoden takaiseen mielipidekirjoitukseen, jossa Seppänen ympäristövaikutusten vuoksi vastusti luvan antamista Hannukaisen kaivokselle.

Ristiriitaisiksi katsotut näkemykset ovat herättäneet kysymyksiä siitä, onko kaivostoimintaan kytköksissä olevan kairausyhtiön toimitusjohtajan tekemä 5 000 euron vaalikampanjarahjoitus vaikuttanut Seppäsen mielipiteeseen.

– Tämä ei millään tavalla liity asiaan. Puhuin tämän yksityislahjoittajan kanssa esimerkiksi peruskoulusta. Vasta jälkikäteen kuulin, minkä alan ihminen hän on. Kyllä tässä nyt nähdään asioita, jotka eivät pidä paikkaansa.

Mielipideteksti vuodelta 2019

Seppänen kirjoitti mielipidetekstin kaivosveron muutostarpeista ja Hannukaisesta Lapin Kansaan talvella 2019, jolloin hän kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa tutustui käsiteltäviin hankkeisiin.

– Siitä on pian viisi vuotta. Kansanedustajien vierailulla Kolarissa nyt elokuussa kaivosyhtiö kertoi prosesseista, joilla vesienkäsittelyä on kehitetty. Jos yhtiö saa luvat ja on siis turvallista avata kaivos, siinä tapauksessa kannatan sitä. Ei ole kyse mistään lobbauksesta, mutta jos on kotimainen kaivosyhtiö, joka hoitaa asiat hyvin, niin ehdottomasti tervetuloa.

Seppänen muistuttaa, että lupaprosessit ovat viranomaisten käsissä, eivät kansanedustajien.

– Lupaprosessit ovat meillä hyvin perusteellisia, mutta seurantaa ja valvontaa tulisi kyllä lisätä.

Seppänen sanoo olevansa harmissaan nykyisestä jyrkästä keskustelutyylistä.

– Se on kärjistynyt niin, että olet pelkästään joko vastaan tai puolesta. Asioita pitäisi katsoa tapauskohtaisesti. On erilaisia kaivosyhtiöitä ja on erilaisia matkailutoimijoitakin niin kuin on nähty.

Seppäsen kaivoskommenteista ja vaalirahoista nousseesta kohusta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.