Ulkoministeri Elina Valtonen: Venäjän nykyjohto on valmis käyttämään kaikkia keinoja turvatakseen valtansa – katso Ykkösaamua kello 10.05

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin kuolemalla on vaikutuksia niin Valko-Venäjällä kuin Afrikkassakin, arvioi Valtonen.

Ykkösaamun vieras ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kuolemaa toteamalla, että Venäjän nykyjohto ei kaihda keinoja valta-asemansa varmistamiseksi.

– Väkivalta ja potentiaalisten kilpailijoiden likvidointi on osa Venäjän johdon työkalupakkia, toteaa Valtonen.

Palkka-armeija Wagnerin johtaja Prigožin kuoli keskiviikkona, kun häntä kyydinnyt yksityiskone syöksyi maahan matkalla Moskovasta Pietariin. Vahvistamattomien tietojen mukaan kone pudotettiin tahallaan räjähteillä. Valtosen mukaan Suomi seuraa edelleen tilannetta ja johtopäätökset tapahtuneesta tarkentuvat.

– Minulle tämä kertoo osin hädästä ja Venäjän autoritäärisen järjestelmän kriisistä, kommentoi Valtonen.

Prigožinille annetut lupaukset petettiin

Valtosen mukaan Prigožinin kesäkuisen kapina-yrityksen jälkipyykki on vielä hämärän peitossa. Wagnerin joukot olivat marssimassa kohti Moskovaa, kunnes Prigožin tarttui Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan tarjoamaan sopimukseen ja lopetti kapinan.

Ulkoministeri sanoo, että Venäjän johdon motiiveja on vaikea arvioida.

– On epäselvää mitä Prigožhinille on luvattu vastineeksi kapinan lopettamisesta. Mitä nämä lupaukset ikinä ovat olleetkaan, ne vaikuttavat nyt tulleen petetyiksi, Valtonen kertoo.

Prigožinin johtaman Wagner-palkkasotilasyhtiön tulevaisuus on nyt avoinna. Palkka-armeijan johtajan kuolema heijastuu kuitenkin laajalle.

Wagner-ryhmä on tähän saakka henkilöitynyt vahvasti Jevgeni Prigožinin hahmoon.

– Nyt nähdään, mikä on Valko-Venäjälle siirtyneen Wagnerin tulevaisuus ilman Prigožhinia ja muita surmansa saaneita Wagnerin johtajia. Vaikutuksia on varmasti myös Wagnerin toiminnalle Euroopan ulkopuolella, erityisesti Afrikassa, missä se on ollut Venäjän keskeinen vaikuttamisen väline.

