Osmo Koskinen kaupitteli kotitilaansa armeijalle kymmenen vuotta ja lopulta tärppäsi – Puolustusvoimille hankitaan maita harjoitusalueidensa ympäriltä

Osmo Koskinen on tottunut aseiden ääniin.

Hän asui lapsuutensa Pohjois-Satakunnassa, Kankaanpäästä Karviaan johtavan kantatien läheisyydessä. Rajanaapurina on Puolustusvoimien harjoitusalue Pohjankankaalla ja linnuntietä tykistön maalialueelle on matkaa vain pari kilometriä.

Eläkkeellä oleva Koskinen asuu nykyään Turussa. Hän osti noin viiden hehtaarin suuruisen kotitilan itselleen vanhempiensa kuoltua.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on yrittänyt kaupitella tilaa Metsähallitukselle sillä ajatuksella, että tila menisi Puolustusvoimien käyttöön. Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt.

– Ei kuulemma ollut tarvetta eikä oikein rahaakaan, Koskinen kuvailee kaupankäyntiin liittyviä keskusteluja.

Koska Metsähallitus ei ollut Osmo Koskisen tilasta kiinnostunut, hän ajatteli kaupata sitä vapailla markkinoilla. Koskinen piti kyseistä vaihtoehtoa kuitenkin haastavana, sillä tilan sijainti ei välttämättä kiinnostaisi kovin suurta joukkoa ihmisiä. Koskinen päätti tehdä lapsuudenkotiinsa myös remonttia.

Tilanne kuitenkin muuttui tämän vuoden alussa, kun Koskinen tarjosi kauppaa vielä kerran Metsähallitukselle. Nyt asiasta kiinnostuttiin ja kaupat allekirjoitettiin elokuussa. Koskisen mukaan hän sai kaupasta sen hinnan mitä pyysikin.

– Yhtään ei tarvinnut tingata. Kyllä siinä remonttikulutkin kuitattiin, Koskinen sanoo.

Nato ei ole vaikuttanut kauppojen määrään

Ylen tiedossa on muitakin maakauppoja samalta alueelta ja halusimme selvittää, onko Suomen Nato-jäsenyys lisännyt maakauppojen määrää Puolustusvoimien harjoitusalueen lähettyviltä.

Avaa kuvien katselu Ampuma-alueen raja kulkee aivan Osmo Koskisen lapsuudenkodin vieressä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Puolustusvoimien käyttöön menevät maakaupat toteuttaa Metsähallitus. Maankäyttöasiantuntija Pasi Silomäki Metsähallituksen Parkanon toimipisteestä kertoo, että sopivia alueita on ostettu tasaisesti silloin tällöin.

Silomäki kuitenkin sanoo, että mitään erityistä hankintabuumia ei nyt ole käynnissä.

– Meidän alueellamme tehdään vuosittain 0–5 kauppaa. Tässä asiassa ei ole tapahtunut mitään muutosta, Silomäki sanoo.

Pasi Silomäen mukaan maakauppoja on tehty hyvin erilaisista ja eri kokoisista tiloista. Osa toteutuneista kaupoista koskee pieniä, vain noin tuhannen neliömetrin tontteja. Suurimmat tilat ovat olleet vajaan 30 hehtaarin kokoisia.

Harjoitusalueen keskellä voi edelleen olla vaikka mökkiläisiä

Yle kysyi asiaa myös suoraan Puolustusvoimilta.

Tilahallinnan erikoissuunnittelija Juhani Lantto pääesikunnan logistiikkaosastolta vahvistaa Pasi Silomäen näkemyksen. Mitään erityistä maanhankintabuumia Puolustusvoimille ei ole käynnissä.

– Natolla ei ole ainakaan toistaiseksi ollut mitään vaikutusta maanhankintaan tai sen rahoitukseen, Lantto sanoo.

Hän muistuttaa, että Puolustusvoimien käyttöön on hankittu maata harjoitusalueiden ympäristöstä jo pitkään. Vuosittain koko maassa tehdään noin 20 aiheeseen liittyvää kauppaa.

Avaa kuvien katselu Suomen Nato-jäsenyys ei ole Puolustusvoimien mukaan lisännyt sen käyttöön hankittavien maa-alueiden kauppaa. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Esimerkiksi Pohjankankaan harjoitusalue on paikoin kapea ja sitä on laajennettu asteittain jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vastaava tarvetta on muuallakin. Rovajärven harjoitusalueen keskellä on edelleen tuhansia hehtaareja muiden kuin Puolustusvoimien käytössä olevia alueita.

– Lapissa harjoitusalueen sisällä on muun muassa järven rannoilla olevia mökkejä, Lantto kertoo.

Siviilien omistamat alueet Puolustusvoimien harjoitusalueen sisällä vaikeuttavat tietenkin sotaharjoitusten toteuttamista. Lantto muistuttaa myös melualueisiin liittyvistä säännöistä, jotka ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana.

Lanton mukaan maahankintaa Puolustusvoimille jatketaan siis samaan tahtiin kuin ennenkin. Se vie paljon aikaa, sillä kaupat toteutuvat usein vasta esimerkiksi tiloilla tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

– Pääsääntöisesti kyseessä on vapaaehtoinen kauppa, Juhani Lantto sanoo.

Voit keskustella aiheesta 31. elokuuta kello 23 asti.

Jutun otsikkoa tarkennettu 31.8. klo 7.56. Aiempi otsikko oli ”Osmo Koskinen kaupitteli kotitilaansa armeijalle kymmenen vuotta ja lopulta tärppäsi – Puolustusvoimat ostaa maita harjoitusalueidensa ympäriltä”.