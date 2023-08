Sebastian Tynkkynen ja Sofia Virta ovat politiikan tähtitiktokkaajia, mutta pienestä maasta löytyy supersuosittu presidentti

Tutkijat pyrkivät selvittämään, miten poliitikko onnistuu Tiktokissa. Tällaisia trendejä he löysivät.

Tuore tutkimus on selvittänyt sitä, miten nuoret poliitikot – tutkimuksessa alle 42-vuotiaat – käyttävät Tiktokia uransa rakentamiseen.

Valtaosa poliitikkojen tekemistä tiktokeista on samaistuttavia, ja niissä tehdään ihan tavallisia asioita, Helsingin ja Vaasan yliopiston tutkija Virpi Salojärvi sanoo.

– Miesten ja naisten välillä on myös eroa. Naiset tekevät enemmän humoristisia hassutteluvideoita, miehet asiapitoisia videoita, joissa puhutaan suoraan kameraan.

Tutkimuksessa oli mukana 20 poliitikkoa maailmalta. Suomesta mukana olivat vihreiden nykyinen puheenjohtaja Sofia Virta ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen – heillä on suomalaisista poliitikoista eniten seuraajia Tiktokissa.

Koostimme videolle viiden tutkimuksessa mukana olleen poliitikon sisältöjä. Tämä niistä paljastui.

Laidasta laitaan

Videoista on poistettu tekijänoikeuksien alainen musiikki. Videoiden lähteet: Sofia Virran Tiktok-tili ”virtasofia”, Sebastian Tynkkysen Tiktok-tili ”sebastiantynkkynen”, Nayib Bukelen Tiktok-tili ”nayibbukele”, Louis Boyardin Tiktok-tili ”louisboyard” ja Andrea Chávez Treviñon Tiktok-tili ”andreachaveztrevino”.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukelen video on kuin huipputuotettu minidokumentti uudesta valtavasta jengivankilasta. 42-vuotias Bukele on toiminut El Salvadorin presidenttinä neljän vuoden ajan. Hänen kautensa aikana El Salvador on ottanut virtuaalivaluutta bitcoinin viralliseksi valuutakseen ja tehnyt monia näkyviä päätöksiä jengirikollisuuden kitkemiseksi.

Bukelen video eroaa paljon muista, eivätkä Bukelen muutkaan videot Tiktokissa noudata samaa kaavaa kuin muilla.

– Hän rakentaa siellä ikään kuin rokkitähteä itsestään. Siinä ei ole mitään samaistuttavaa, vaan se on ihailua, Salojärvi kuvailee.

Ranskalaisen vasemmistopoliitikko Louis Boyardin video on perinteisempää politiikan kuvastoa, jossa hän selostaa Netflixin uusista käyttöehdoista toimistokäytävällä suoraan kameralle. 23-vuotias Boyard valittiin parlamenttiin Ranskan historian toiseksi nuorimpana vuonna 2022.

Vihreiden puheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta julkaisi Yhdysvaltojen aborttioikeuteen kantaa ottavan videon kansanedustajien kanssa viime kesänä. Video on kerännyt vuosi julkaisunsa jälkeen lähes 12 miljoonaa näyttöä.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen käy videolla läpi kansanedustajien eduskuntavaalibudjetteja. 34-vuotias Tynkkynen valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2019. Tämän kevään eduskuntavaaleissa hänen vaalibudjettinsa oli nolla euroa, sillä hän teki kampanjansa yksinomaan somessa.

Meksikon parlamentin alahuoneen jäsen Andrea Chávez Treviñon kertoo videonsa aluksi, kuinka paikallisen oikeistopuolueen edustaja koetti pilkata häntä parlamentissa, kun Treviño puhui entisen turvallisuusministerin huumerikoksista. 26-vuotiaan Chávez Treviñon puolue on keskustavasemmistolainen, ja useissa Tiktok-videoissa hän kommentoi oikeistopuolueiden toimintaa.

Jos haluaa menestyä Tiktokissa, puolueella ei ole väliä

Puolueella ei tavallaan ole väliä, jos sosiaalisessa mediassa haluaa menestyä. Suomessa siinä ovat parhaiten onnistuneet perussuomalaiset, Venezuelassa esimerkiksi chavistit eli sosialistipuolueen kannattajat.

Tärkeintä on tarpeeksi mielenkiintoiseksi paketoitu sisältö, joka syystä tai toisesta uppoaa katsojaan.

Viime keväänä käytyjä eduskuntavaaleja sanottiin ensimmäisiksi Tiktok-vaaleiksi. Eduskuntaan nousi pienellä tai jopa nollabudjetilla edustajia, jotka tekivät kampanjansa lähes kokonaan somessa.

Tulevissa presidentinvaaleissa sama tuskin onnistuu. Vaikka Tiktok ei olekaan presidenttiehdokkaiden ensisijainen kampanjointikanava, on silläkin merkitystä tulevissa vaaleissa.

Tärpit Tiktokiin Tee itsestäsi ja sisällöstäsi tuttu ja toistuva. Se onnistuu esimerkiksi tekemällä videoita samankaltaisissa vaatteissa ja paikoissa. Myös säännöllinen julkaiseminen ja tietystä aiheesta julkaisusarjan tekeminen edesauttaa.

Seuraa trendejä sopivissa määrin. Tiktokissa trendaa säännöllisin väliajoin uusi audio, tanssi, sketsi tai muu sisältö - hyppää niihin mukaan.

Puhu katsojille kuin kavereille. Kun videon tekijä puhuu suoraan kameralle, käyttää ehkä murretta, näyttää tunteitaan, kuvaa lähikuvaa tai vie katsojan "kulissien taakse", se luo parasosiaalista suhteen katsojan ja tekijän välillä. Se tarkoittaa sitä, että katsojasta tuntuu, kuin hän tuntisi videon tekijän.

Rakenna me-fiilistä. Politiikassa tämä erityisesti korostuu, kun videoiden tekemisen taustalla on useimmiten tavoitteena saada äänestäjiä. Samanlaista tunnetta voi rakentaa minkälaisen tahansa sisällön parissa, kuten vaikkapa meikkausvideoiden kanssa.

Vaikka ehdokas ei itse olisi Tiktokissa, perinteisen television tenteistä ja muista haastatteluista tehdyt videot päätyvät myös Tiktokiin muiden käyttäjien lataamina, Salojärvi huomauttaa.

– Aina kannattaa mennä Tiktokiin, jos se vaikka sattuisikin olemaan itselle sopiva kanava. Presidenttiehdokkaat tuskin enää ehtivät koota suurta yleisöä, mutta Tiktokissa tavoittaa nuoria äänestäjiä.

