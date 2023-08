Miksi toisia artisteja pistetään boikottiin ja toisia ei? Rikoksista tuomittu räppäri Kerza keikkuu albumilistan kolmosena

Vuonna 2021 rap-muusikko Kerza eli Kerim Khalid Ahmed Muslah tuomittiin vankeuteen tapon yrityksestä. Pian Muslah oli taas otsikoissa: äskettäin hänet vangittiin epäiltynä neljästä tapon yrityksestä, jotka olivat tapahtuneet maaliskuussa.

Viime vuonna Kerza teki yhteistyötä Suomen suosituimpiin artisteihin kuuluvan, Warnerin tallissa olevan Cledosin kanssa, kun Cledos oli mukana Kerzan Kädet ilmaan -kappaleella. Tänä vuonna Kerza esiintyi vitunleija-vaatemerkin kiertueella huhtikuussa.

Instagramissa räppärillä on yli 14 000 seuraajaa, ja äskettäin lanseeratun Free Kerza -paidan postaus on saanut 3 000 tykkäystä. Viikolla 34 tuore Uhka-albumi löysi tiensä Suomen Virallisen Listan kolmanneksi, Kuumaan ja Isac Elliotin jälkeen.

Kerzan kohdalla rikokset, rikosepäilyt ja tuomiot eivät näytä vaikuttavan artistin suosioon, mistä kertoo myös yhteistyö Cledosin kaltaisen ison nimen kanssa. Miksi näin, vaikka viime vuosina moni muu artisti on joutunut paljon herkemmin todella kovan kritiikin kohteeksi tai jopa canceloiduksi?

Kun laulaja Tomi Metsäkedosta esimerkiksi leviteltiin vuonna 2017 somessa perättömiä ahdisteluväitteitä, hänen työnsä loppuivat kuin seinään. Seuraavana vuonna neljä naista tuomittiin kunnianloukkauksesta.

– Metsäkedon tilannetta varmaankin edesauttoi se, että #metoo-liike oli tuolloin enemmän tapetilla. Esimerkiksi keikkajärjestäjät olivat varpaillaan, mistä oli seurauksena Metsäkedon kaltaisia traagisia tapauksia. Päätöksiä tehtiin tuolloin nopeasti eikä kukaan oikein tiennyt, kuinka tulisi toimia, cancel-kulttuuriin perehtynyt väitöskirjatutkija Emmi Holm Helsingin yliopistosta kertoo.

Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordström vastaa Ylen kysymykseen Cledosin ja Kerzan yhteistyöstä lyhyesti.

– Tämä artisti ei ole, eikä ole ollut sopimussuhteessa meihin, enkä voi kommentoida asiaa. Yleisesti ottaen nämä ovat ongelmallisia asioita ja käymme jatkuvaa dialogia omien artistiemme kanssa.

Kerza kiinnitettiin taannoin myös Sony Musicille, mutta yhteistyö levy-yhtiön kanssa ei ole jatkunut. Yle Uutiset pyysi asiasta kommenttia Sony Musicilta, joka ei kuitenkaan vastannut haastattelupyyntöön.

Avaa kuvien katselu Cledos tänä vuonna Blockfestissä. Cledosin ja Kerzan yhteistyönä syntyi viime joulukuussa julkaistu Kädet ilmaan -biisi. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Cancelointi voi olla sattumanvaraista

Emmi Holmin mukaan cancel-kulttuuriin ja artistien boikotoimiseen kuuluvat oleellisena osana kontekstisidonnaisuus ja valtasuhteet. Kerzan kontekstina on pienen kielialueen rap-skene, kun taas tänä kesänä ahdistelusyytösten keskellä ollut Rammsteinin Till Lindemann on megaluokan artisti, jonka näyttämönä on koko maailma. Rammsteinin konserttien yhteydessä on näkynyt bändin tuomitsevia mielenosoittajia, Kerzan keikkojen kohdalla ei. Äskettäin Saksan syyttäjävirasto ilmoitti, ettei Lindemannia kohtaan nosteta minkäänlaisia syytteitä.

– Mitä isompi artisti, sitä helpommin keskustelu lähtee leviämään pienemmistä someyhteisöistä perinteiseen mediaan, joka sitten ruokkii koko kierrettä. Jos kyse on ristiriidoista, eli jos artisti esimerkiksi puoltaa feminismiä mutta toimiikin sitä vastaan, kritiikki saattaa kasvaa entistä isompiin mittasuhteisiin, väitöskirjatutkija Holm kertoo.

Hän on huomannut, että cancelointi ja artistiboikotit ovat toisinaan myös sattumankauppaa.

– Ei ole mitään yhtä ja ainoaa entiteettiä tai ulottuvuutta, joka päättää, kuka saa tehdä töitä, kuka ei. Voi ehkä tuntua pelottavaltakin, ettei etukäteen oikein tiedetä, mikä juttu ottaa tulta alleen ja mistä ihmiset innostuvat.

Emmi Holmin mukaan populaarimusiikin saralta taas löytyy ainakin yksi varsin täysimittaisesti canceloitu artisti, muun muassa lapsipornon tuottamiseen syyllistynyt R&B-muusikko R. Kelly.

– Näin isojen rikosten takia Kellyn musiikin soittaminen voidaan kyseenalaistaa helposti. Toisaalta taas, samaan aikaan kun Kellyn syytteitä käsiteltiin julkisuudessa, hänen musiikkinsa kuuntelu lisääntyi Yhdysvalloissa räjähdysmäisesti.

Avaa kuvien katselu Canceloituja ja ei-canceloituja henkilöitä: Till Lindemann joutui kesällä myrskyn silmään, R.Kellya ei juuri enää soiteta radiossa, Lars Vilks taas oli Muhammed-piirrostensa takia kulttuuripiireissä persona non grata, Pablo Picasso on naisvihamielisistä mielipiteistään huolimatta arvostettu taiteilija, Jari Sillanpään loppuvuoden keikkakalenteri on täynnä. Kuva: Grafiikka: Leena Luotio / Yle Kuvat: AOP/Ullstein Bild / Brill, Tannen Maury / EPA, Jan Inberg / Parad Media, Franz Hubmann, Petteri Bülow / Yle

Gangsta rap on valtavirtaistunut Suomessakin

Vaikka Kerzan eli Kerim Muslahin Uhka-albumi keikkuu Suomen Virallisen Listan kolmantena, hänen musiikkiaan ei soiteta esimerkiksi Bauer Median radiokanavilla, joihin kuuluvat muun muassa rapmusiikkiin ja hip hoppiin erikoistuneet Basso ja SuomiRäp.

– Artistien oma vastuunkanto on todella tärkeää ja jos sitä ei löydy, tulee yhteiskunnan reagoida asiaan jollakin tavalla. Ihmisten pitäisi myös ymmärtää, että viihde ei ole pelkkää viihdettä, musiikki pelkkää musiikkia ja sanat pelkkiä sanoja, vaan kaikesta, mitä tekee, pitää ottaa vastuu, Bauer Median sisältöjohtaja Hermanni Seppälä toteaa.

Seppälän mukaan Kerzan lisäksi löytyy muitakin artisteja tai yksittäisiä kappaleita, joita Bauer Median kanavilla ei soiteta.

– Joudumme SuomiRäpillä toisinaan miettimään, sopivatko jonkun artistin tekemiset meidän arvomaailmaamme, johon eivät esimerkiksi kuulu seksismi ja homofobia.

Suomalaiseen musiikkiteollisuuteen on jalkautunut vähitellen uusi ilmiö: gangsta rapin valtavirtaistuminen ja genren rikoksista tuomittujen artistien kipuaminen listoille on tapahtunut ensin Ruotsissa ja nyt siis myös Suomessa.

Ruotsin menestyneimpiin artisteihin kuuluva, jengiyhteyksistään tunnettu räppäri Yasin eli Yasin Abdullahi Mahmoud on tuomittu useista rikoksista, mutta se ei ole vaikuttanut hänen suosioonsa, eikä häntä ole ryhdytty canceloimaan. Päinvastoin, ruotsalaismedia on suhtautunut Yasiniin useimmiten ymmärtäväisesti ja ihaillen.

Artistin helmikuussa julkaistu Pistoler, Poesi & Sex keikkui Ruotsin albumilistan ykkösenä useiden viikkojen ajan.

Myös Suomessa gangsta rap saa kiinnostusta osakseen. Suomessa kymmeneksi vuodeksi vankilaan tuomitun katujengijohtaja Milan Jaffin Helsinki City -rapvideo on ylittänyt jo miljoonan katsojan rajapyykin Youtubessa.

– Maailmalta ja meiltä Suomestakin löytyy esimerkkejä, joissa halutaan elää gangsta rap -maailmaa todeksi. Olen joutunut monta kertaa pohtimaan, että missä mennään, koska genren sanoitukset ponnistavat hyvin erikoisesta arvomaailmasta. Ihmisiä ammutaan konepistooleilla ja käytetään huumeita, mutta samalla piiloudutaan sen taakse, että tämä on vain viihdettä, Hermanni Seppälä toteaa.

Avaa kuvien katselu Ruotsin suosituimpiin artisteihin kuuluvalla Yasinilla on useita rikostuomioita. Kuva: Foto: J.Willz

Musiikin kuluttaminen on politisoitunut

Mutta pitäisikö kuluttajan jotenkin erottaa artistin musiikki ja artistin teot toisistaan? Emmi Holmin mukaan tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastausta.

– Kukaan ei kiellä yksilöä kuuntelemasta suosikkiartistiaan, vaikka tämä olisi tehnyt mitä tahansa. R. Kelly kuului aikoinaan lempiartisteihini, mutten enää pysty kuuntelemaan hänen musiikkiaan, koska tiedän jutut siellä taustalla.

Holmin mukaan somen ansiosta yhteiskunnan mekanismit ovat monimutkaistuneet ja some on myös mahdollistanut moniäänisemmän tavan keskustella asioista.

– Pelkät levy-yhtiöt eivät ole enää vastuussa artistin julkisuuskuvasta, vaan tästä käydään keskustelua monella eri tasolla. Tämä yhdistettynä nykyiseen polarisoituneeseen keskustelukulttuuriin on lisännyt myös musiikin kuluttamisen politisoitumista. Myös taiteen ja musiikin kuluttaminen ovat moraalisia toimintoja: haluanko tukea jotakin artistia taloudellisesti, jos striimaan hänen musiikkiaan.