Porvoon kemikaalivuodon analyysi valmistui: Jätevedestä löytyi huomattavia määriä useita eri liuottimia

Porvoossa Ölstensin alueella Hermanninsaaressa tiistaiaamuna tapahtuneen kemikaalivuotoon liittyvän ympäristörikoksen esitutkinta etenee Itä-Uudenmaan poliisissa. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Kemikaalivuotoa alettiin epäillä, kun Hermanninsaaren puhdistamolla havaittiin tiistaina 22. elokuuta aamulla jäteveden mukana tullutta voimakasta kemikaalin hajua. Kemikaalia kulkeutui viemäriä pitkin Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle ja se häiritsi veden puhdistusprosessia.

Porvoon vesi sai myös ilmoituksen Ölstensin alueella sijaitsevalta kiinteistöltä viemäristä tulevasta voimakkaasta kemikaalin hajusta.

– Poliisin teknisten asiantuntijoiden ottamien jätevesinäytteiden tulokset on saatu analysoitua ja lausunto Keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta on juuri valmistunut. Näytteistä on löytynyt huomattavia pitoisuuksia eri liuottimista, kertoo tutkinnanjohtaja Hans Pirttilä tiedotteessa.

– Jatkamme asian selvittämistä, Pirttilä jatkaa.