Esiintyjän itkeminen eroottisen web-esityksen aikana johti palkanalennukseen – BBC:n näkemät asiakirjat maalaavat somevaikuttaja Andrew Taten yritystoiminnasta synkän kuvan

Somevaikuttaja Andrew Tatea, hänen veljeään Tristania ja kahta heidän kanssaan yhteistyössä toiminutta naista koskevasta oikeuskäsittelystä on paljastunut uusia tietoja.

Nelikkoa vastaan nostettiin kesäkuussa syytteet ihmiskaupasta ja järjestäytyneen rikollisryhmän muodostamisesta. Andrew Tatea vastaan on lisäksi nostettu yksi syyte raiskauksesta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on tutustunut syyttäjän yhteenvetoon todistajanlausunnoista ja todistusaineistoista. Yhteenveto on yli 300-sivuinen. Asiakirjoissa syytettyjen väitetään pakottaneen useita naisia seksuaalisiin tekoihin.

Syyttäjän yhteenvetoon on myös liitetty kopio Andrew Taten väitetysti lähettämästä viestistä, jossa hän kertoo johtavansa aikuisviihdealalla toimivaa yritystä, jonka syyttäjä on määritellyt ihmiskaupparingiksi.

Taten veljeksiä vastaan Bukarestissa nostetut syytteet liittyvät heidän perustamaansa Webcam-yritykseen, johon he väitetysti värväsivät naisia esiintymään katteettomilla lupauksilla parisuhteista ja avioliitoista.

Webcam-bisneksessä usein naispuoliset henkilöt esiintyvät maksaville katsojille web-kameran kautta seksuaalissävytteisesti tai suoran seksuaalisesti.

Viime marraskuussa Tristan Tate paljasti The Daily Mirrorille, että veljesten perustamassa Webcam-yhtiössä on kyse puhtaasta huijauksesta. Hänen mukaansa toiminnassa ei kuitenkaan ole mitään laitonta.

Tristanin mukaan yrityksen palkkalistoilla on 75 naista, jotka yrittävät huijata Webcam-palvelua käyttäviä haavoittuvaisia ja yksinäisiä miehiä lahjoittamaan heille rahaa.

Avaa kuvien katselu Andrew ja Tristan Tate kävelevät oikeustalolle Bukarestissa 1. elokuuta 2023. Kuva: Lucian Alecu/Shutterstock/All Over Press

Syyttäjän mukaan syytetyt pakottivat värvätyt naiset tuottamaan pornografista sisältöä kanavilleen fyysisellä tai henkisellä väkivallalla, tai niillä uhkaamalla.

Taten veljekset ja muut syytetyt ovat kiistäneet kaikki syytteet. Syytteenluvun aikana Andrew Tate totesi, etteivät he ole ensimmäiset varakkaat miehet, joita vastaan on nostettu perättömiä syytteitä.

Syytetyt ja osa heidän yrityksen palkkaamista naisista ovat aiemmin todenneet syytteiden johtuvan kateudesta.

Syytetyt vastasivat palkkioiden jakamisesta

Yhteenveto sisältää todistajanlausuntoja naisilta, jotka asuivat Taten veljesten läheisyydessä Bukarestin laitamilla. Naisten mukaan syytetyt hallitsivat heidän ansaitsemiaan rahoja, sekä pornografisen sisällön julkaisualustana toimineen Onlyfans-sivuston tilejä ja salasanoja.

Syyttäjän mukaan tilejä ja rahoja hallitsi Georgiana Naghel -niminen nainen, joka on yksi Taten veljesten ohella syytetyistä naisista. Naghelin väitetään maksaneen naisille palkkaa joka kuukausi, kuitenkaan paljastamatta, kuinka paljon rahaa he olivat kokonaisuudessaan yritykselle tuottaneet.

Myös Tiktokiin tuotetun sisällön voitoista syytetyt pitivät väitetysti vähintään puolet. On tavallista, että Onlyfans-sivustolle sisältöä tuottavat perustavat tilejä myös muille suosituille some-alustoille, voidakseen sitä kautta markkinoida itseään ja ohjata liikennettä maksullisen sisällön pariin.

BBC:n näkemien oikeusasiakirjojen mukaan syytetyille työskennelleet naiset elivät tiukkojen rajoitusten alla. Uusina Taten kiinteistöön muuttaneilta naisilta kiellettiin talosta poistuminen ilman lupaa tai ilman syytettyjen nimittämää valvojaa.

Naisten palkkioista voitiin syyttäjän mukaan tehdä noin 10 prosentin vähennyksiä, mikäli he pitivät liian pitkiä taukoja tai itkivät kesken suoran striimin.

Yksi väitetyistä uhreista kertoo lausunnossaan, että hän jäi lopulta syytetyille noin 4 000 euroa velkaa vähäisten ”rikkeiden” vuoksi.

Avaa kuvien katselu Syyttäjän mukaan Tristan Tate lähetti useita kyseenalaisia viestejä yrityksensä toimintatavoista. Kuva: EPA-EFE

Syyttäjän asiakirjoissa on translitterointeja Tristan Taten väitetysti lähettämistä ääniviesteistä, joissa hän kieltää seksityötä tehneiltä naisilta pääsyn omille Onlyfans- ja Pornhub-tileilleen.

– En halua, että heillä on salasanat. En halua, että heillä on yhtään mitään, Tristanin väitetään sanoneen.

Muissa BBC:n näkemissä asiakirjoissa Tristanin kerrotaan sanoneen:

– En halua kertoa heille, että heillä on Onlyfans-tilit. Tahdon, että rahat jäävät meille. He voivat suksia kuuseen.

– Tahdon orjuuttaa nämä nartut. [...] Aion laittaa heidät tekemään entistä enemmän töitä ja kohdella heitä kuin orjia. [...] Teettää orjatyötä, vähintään 10 tai 12 tuntia päivässä.

Syyttäjän raportin mukaan Taten veljeksillä ei pitkään ollut lainkaan laillisia tuloja. Silti miehet ovat vuodesta 2018 lähtien hankkineet arvokiinteistöjä ja urheiluautoja yli 3,5 miljoonan euron edestä, kalliita koruja ja 400 000 euron edestä kryptovaluuttaa.

Taten myöhemmin perustama The War Room -verkostoitumispalvelu ja Hustler's University -koulutussivusto tuottaa syyttäjän mukaan veljeksille noin viisi miljoonaa euroa kuukaudessa.

Andrew Tate myy yleisölleen omaa menestystarinaansa

Tate on entinen potkunyrkkeilijä, joka on viime vuosina tehnyt uraa sosiaalisen median vaikuttajana ja ”vahvaa miehuutta” myyvänä self help -valmentajana. Tate on ollut julkisuudessa esillä naisia halventavilla ja väkivaltaa ihannoivilla puheillaan.

Valtaosa Taten tuottamasta sisällöstä on kohdennettu huonon itsetunnon omaaville nuorille pojille ja miehille. Taten kyseenalaiset näkemykset ja suuri vaikutusvalta on herättänyt maailmalla huolta niin koulujen, virkavallan kuin ihmisoikeusjärjestöjen keskuudessa.

Hän sai viime vuonna pysyvän porttikiellon Tiktokiin, Youtubeen, Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin puheidensa vuoksi.

Avaa kuvien katselu Andrew Tate kommentoi häntä koskevia syytteitä vapauduttuaan kotiarestista 4. elokuuta 2023 Kuva: EPA-EFE

Tate ja muut syytetyt määrättiin tutkintavankeuteen Romaniassa loppuvuodesta 2022. He vapautuivat tutkintavankeudesta kotiarestiin toukokuussa 2023, mutta elokuun alussa myös kotiarestista luovuttiin.

– Kun minut heitettiin vankilaan tammikuussa, media kertoi koko maailmalle minun olevan kamala ihminen. He sanoivat minun satuttavan ihmisiä ja tienaavan valtavasti rahaa rikollisjärjestöjen kautta, Andrew Tate sanoi vapauduttuaan kotiarestista.

– Ja täällä minä silti seison, seitsemän kuukautta myöhemmin, enkä ole nähnyt uutisissa ensimmäistäkään uhria. Sen sijaan useat naiset ovat puolustaneet minua julkisesti, hän jatkoi.

Tate vakuutti olevansa täysin syytön ja kiitti Romanian oikeusjärjestelmää oikeudenmukaisen päätöksen tekemisestä. Hän kertoi olevansa varma siitä, että hänet tullaan lopulta vapauttamaan kaikista syytteistä.

Jutussaan BBC huomauttaa, että osa sen näkemistä viesteistä on mahdollisesti äänitetty tai kirjoitettu englanniksi, jonka jälkeen ne on käännetty romanian kielelle.

BBC ei myöskään ole nähnyt todisteita alkuperäisessä muodossaan, eikä se täten kykene vahvistamaan, ovatko kaikki todisteina käytettävät viestit käännetty oikein, tai sitä, ovatko kaikki viestit todella syytettyjen lähettämiä.

BBC toteaa myös, etteivät kaikki sen näkemät todisteet välttämättä kelpaa todisteiksi oikeudessa.