Näin lähellä hengenvaaraa Aleksi Ojala oli MM-kisoissa – Alisa Vainiota pelottaa lähteä hellemaratonille

Suomen joukkueen lääkäri Maarit Valtonen selvitti, miten hurjiin olosuhteisiin on varauduttu ja kommentoi Aleksi Ojalan tilannetta.

Yleisurheilun MM-kisojen helteiset olosuhteet Budapestissa ovat puhuttaneet. Aivan uusiin sfääreihin kamppailu olosuhteita vastaan nousi torstaina 35 kilometrin kävelymatkoilla, vaikka ne alkoivat paikallista aikaa seitsemältä aamulla.

Suomen Aleksi Ojala yritti kaikin keinoin viilentää itseään, mutta pitkässä suorituksessa lämpötila nousi vääjäämättä. Ojala taisteli maaliin 25:ntenä ajalla 2.38.34.

Toivuttuaan ja selvittyään takaisin hotellille, Ojala kertoi, ettei hän muista maaliintulostaan mitään. Kehon lämpötila oli 41,9 astetta. Suomen joukkueen lääkäri Ilkka Räsänen olisi toivonut, että Ojala olisi päässyt tiputukseen, mutta kisajärjestäjät eivät siihen suostuneet.

Lisäksi Suomen joukkueen omaa lääkäriä ei päästetty ensiaputelttaan, mikä oli Ojalan mukaan uusi tilanne MM-tasolla.

Suomen joukkueen ja Olympiakomitean lääkäri Maarit Valtonen vastasi perjantaina kysymyksiin aiheesta Yle Urheilun haastattelussa.

Kuinka vaarallinen Aleksi Ojalan tila eilen oli?

– Riskit ovat olemassa näissä tilanteissa. Se, että apu on lähellä ja päästään korjaamaan nopeasti lämmönnousua ja nestehukkaa, siinä mielessä tilanne tapahtui valvotuissa olosuhteissa.

Entä jos kehon lämpötila olisi noussut vielä siitä 41,9:stä? Olisiko ollut enemmän terveysriskejä?

– Silloin, jos kehon ydinlämpötila nousee yli 42 asteen, kyllä se hengenvaarallinen tila on. Sen takia siellä ovat ensiapuryhmät paikalla, että lämmönnousuun voidaan nopeasti puuttua.

Aleksi Ojala kertoi, että Suomen joukkueen lääkäri ei saanut mennä hänen mukaansa telttaan. Miksi ei?

– Tähän me ajamme kyllä muutosta, että oma henkilökunta pääsee paikalle.

Olisiko häntä pitänyt hoitaa siellä teltassa jotenkin eri tavalla?

– Minulla ei ole yksityiskohtia, mitä siellä on tapahtunut. Kyllä tämän nestehukan ja lämmönnousun korjaaminen nopeasti on ensisijaista ja kriittistä.

Näin Aleksi Ojala kertoi Ylelle kummallisista hetkistä 35 kilometrin kävelyn jälkeen.

Missä kisoja voidaan enää järjestää?

Yleisellä tasolla Valtonen kommentoi Budapestin kuumia olosuhteita ”haastaviksi”. Mitä pidemmästä matkasta ja suorituksesta kyse, sitä enemmän se aiheuttaa ongelmia.

Yhtä lailla kuumat olosuhteet ovat puhuttaneet aiemminkin, esimerkiksi Tokion olympialaisten aikaan 2021 ja Dohan MM-kisoissa 2019.

– Kuumuuteen voi sopeutua. Meillä on työkaluja ja keinoja, että elimistö pystyy valmistautumaan näihin olosuhteisiin, Valtonen muistuttaa.

– Tietysti tämä on tänä päivänä haastavaa. Ilmastonmuutoksen myötä lämpötilat vain nousevat. Ei tätä täysin pysty välttämään, mutta kyllä tämä on kansainvälisissä työryhmissä vahvasti tapetilla. Varmasti käydään keskustelua, missä arvokisoja voi järjestää.

Pitkillä matkoilla urheilijat eivät välttämättä itse huomaa tilanteensa vakavuutta, jolloin kisajärjestäjillä on suuri vastuu. Joukkueiden omat lääkärit eivät voi rynnätä ketään pysäyttämään.

Valtonen sanoo, että urheilijoilla on oma vastuunsa, mutta kisajärjestäjät tarkkailevat urheilijoiden toimintaa ja ottavat urheilijan sivuun, jos tämän tajunta heikkenee.

Naisten maraton lauantaina alkaa kello 7, Suomen aikaa kello 8. Valtonen uskoo, että ensimmäinen tunti on lämpötilan puolesta siedettävä.

– Urheilijamme käyttävät viilennysmenetelmiä, jotta ydinlämpö ei pääse nousemaan ennen starttia. Matkalla on kastelua ja nestetasapainosta pidetään huoli. Sen merkitys on iso lämmönsäätelyssä.

– Näen, että siinä mielessä urheilijat ovat turvassa. Meillä on keinot, joilla näihin voi puuttua.

Chydeniuksen valmistautumismetodi: ”Juoksumatto uimahalliin”

Suomen edustajat lauantain maratonilla ovat Nina Chydenius ja Alisa Vainio. 33-vuotias Chydenius on mukana ensi kertaa MM-kisoissa. 25-vuotias Vainio on ollut aiemmin MM-maratonilla 26:s ja 16:s.

Chydenius kertoo tehneensä erityistä valmistautumista Budapestin tukaliin olosuhteisiin.

– Olen juossut uimahallissa. Minulla on siellä juoksumatto. Siellähän se on Kokkolan lämpimin paikka. Olen tehnyt niitä treenejä noin neljä kertaa viikossa. Se on ollut ekstrajuttu juuri tämän kelin takia.

Chydenius uskoo, että uimahallitreenit auttavat sietämään kuumuutta ja kosteutta, joskin kisan maksimaalisessa suorituksessa keho voi reagoida yllättävilläkin tavoilla.

Chydenius ei ole kuitenkaan huolissaan tapahtumista, joita näki 35 kilometrin kävelykisassa.

– Ei huolestuta. Aleksi on kova tyyppi ja pystyi vetämään hienon kisan. Arvostan sitä. Toivottavasti minullakin on samanlainen taisteluluonne. Minä ainakin sain siitä inspiraatiota. Toivon mukaan minä olen yksi sellainen huomenna.

Aiemmin ratamatkoille keskittynyt Chydenius kisaa vasta toista vuotta tosissaan maratonilla. Hän oli viime vuonna Münchenin EM-kisoissa 39:s. Hänen maratonennätyksensä on Sevillassa alkuvuodesta 2022 juostu 2.32.48.

Chydenius sanoo olevansa ennätyskunnossa, muttei usko, että ennätysaikaa tulee huomenna.

– Lähden aika konservatiivista vauhtia. Toivon, että napsin sijoja sitten viimeisellä 15 kilometrillä. Juoksen sijoista, kuten arvokisoissa tehdään.

Vainio juoksi helmikuussa 2023 Sevillan maratonilla Suomen ennätyksen 2.27.26. Sen jälkeen hän ei ole maratonilla kisannut.

Vainio kertoo, että viimeiset viikot ovat menneet hyvin, mutta kesällä on riittänyt vaikeuksia juuri sairastumisten takia.

– On ollut aika vaiherikas kesä. On ollut ääripäitä. Hyviä treenejä ja sitten olen ollut paljon kipeänä. Positiivinen fiilis kuitenkin.

Vainio ei ole valmistautunut kuumuuteen mitenkään erityisellä treenillä. Hän kuitenkin myöntää, että olosuhteet hieman jännittävät.

– Kyllä se mietityttää ja vähän pelottaa. Sen näkee sitten siinä tilanteessa, miten keho reagoi.

