Helsinki-hallin kohtalo aiotaan ratkaista lähiaikoina – yksityiskohtia ei vielä kerrota, aiemmin toivottu lakia pakkolunastuksesta

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on tyytyväinen ulkoministerin lausuntoon. Kaupunki on toivonut pakkolunastuksen mahdollistavaa lakia.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on tyytyväinen ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) antamaan lausuntoon Helsinki-hallia koskevista toimenpiteistä.

Valtonen kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että Helsinki-hallin tilanteeseen valmistellaan nyt ratkaisua ministeritasolla.

– On oikein tervetullutta, että ulkoministeri näin kertoi. Uskomme, että asiaan ollaan nyt saamassa ratkaisu, Vartiainen sanoo.

Helsinki-halli eli entinen Hartwall-areena on ollut ilman käyttöä yli vuoden ajan Venäjän hyökkäyssodan takia. Hallin omistaa halliyhtiö, jolla on kytköksiä venäläisiin omistajiin.

– Olemme aloittaneet valmistelemaan ratkaisua sen eteen, että haetaan vaihtoehtoja siihen, miten tämä kyseinen halli ja mahdollisesti muut vastaavat kiinteistöt voitaisiin yleisen edun nimissä saada käyttöön, Valtonen sanoi Ykkösaamussa.

Ratkaisu on Valtosen mukaan tulossa ”lähiaikoina” ja siitä tiedotetaan aikanaan lisää.

– Olemme oikeusvaltio ja haluamme toimia lain kirjaimen mukaan. Sen takia tässä jonkin aikaa menee, mutta ratkaisun valmistelu on käynnissä.

Valtonen ja ulkoministeriö eivät kommentoi tarkemmin, mitä toimia on tiedossa.

Myös Vartiainen pysyy toimenpiteistä vaitonaisena, mutta sanoo kaupungin tekevän asiassa yhteistyötä ulkoministeriön kanssa.

– Ratkaisun avaimet ovat nyt valtiovallalla, Vartiainen sanoo.

Hallin pakkolunastusta toivottu

Pormestari Vartiaisen mukaan Helsingin kaupunki on hoputtanut hallitusta toimenpiteisiin. Vartiainen ja Helsingin kulttuurin- ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki kertoivat toukokuussa, että ratkaisu voisi olla erillislain tekeminen.

Arhinmäen mukaan erillislaki tarkoittaisi käytännössä Helsinki-hallin ja vastaavien venäläissidosteisten kiinteistöjen pakkolunastamista.

Halliyhtiö on maksanut kiinteistöverot, tonttivuokrat ja muut maksut ajallaan, joten kaupunki ei tällä hetkellä voi vedota perittäviin.

– Näyttää siltä, että erillislainsäädäntö on ainoa tie saada halli käyttöön, Arhinmäki sanoo.

Arhinmäki toivoi keväällä, että uusi hallitus tekisi lainsäädännöllisen pohjan valmiiksi, jotta lakiesityksen saisi vietyä eduskuntaan nopeasti, kun aika koittaa.

– Ilmeisesti tätä ehdotusta on nyt viety eteenpäin ministeritasolla.

Halli on tärkeä pääkaupungille

Ulkoministeri Valtosen mukaan hallin kiinniolo koskettaa laajasti suomalaisia.

– On tärkeää Suomelle, suomalaisille, mutta myös pääkaupungille, että ihmisillä on mahdollisuus kokea kulttuuria ja urheilua korkealla tasolla, Valtonen sanoi.

Pormestari Vartiaisen mukaan Helsinki-halli on olennainen osa Helsingin tapahtumainfraa. Lisäksi sen sijainti on kaupungille keskeinen.

– Meiltä on mennyt monia megaluokan kulttuuri- ja urheilutapahtumia sivu suun, kun halli on ollut pois pelistä. Eikä ole hyvä, että keskellä Helsinkiä rautateiden solmukohdassa on venäläisten välillisesti omistama merkittävä rakennus, Vartiainen sanoo.

Ulkoministeri Valtonen vihjasi tänään Ykkösaamussa, että hallin ostaminen olisi jo herättänyt kiinnostusta.

– Ratkaisun avaimet löytyvät varmasti myös siitä, että jos ja kun on ostajakandidaatteja hallille, niin selvitämme, että miten tämä myynti voitaisiin toteuttaa.

Vartiainen kertoi toukokuussa, että suomalaissijoittajat ovat olleet kiinnostuneita hallista, mutta ostohankkeet eivät ole yrityksistä huolimatta toteutuneet.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vieraili Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

