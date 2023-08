Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen testi? Robert Heleniuksen dopingtapauksessa pätevät erilaiset säännökset kuin Suomessa on totuttu

Urheiluviikonloppu alkoi suurella uutisella, kun nyrkkeilijä Robert Heleniuksen kerrottiin antaneen positiivisen dopingtestin. Nyrkkeilypromoottori Matchroom Boxing kertoi asiasta myöhään perjantai-iltana.

Helenius antoi testinsä päivää ennen kahden viikon takaista ottelua Anthony Joshuaa vastaan.

Suomen urheilun eettisen keskuksen testauspäällikkö Katja Huotari huomauttaa, että vielä tässä vaiheessa kyse ei ole itsessään dopingrikkomuksesta.

– Kyse on löydöksestä näytteessä. Se voi johtua lääkeaineesta. Voi olla, että urheilijalla on siihen lääkeaineeseen erivapaus, tai sitten se voi olla ravintolisästä tulleesta jäämästä, jolloin kyseessä on dopingrikkomus, Huotari sanoo.

– Toki on mahdollista, että se on tahallista dopinginkäyttöä. Sitä ei tässä vaiheessa tiedetä, kun ei tiedetä ainetta, eikä muutakaan tapauksesta. Tiedetään vain, että löydös on löytynyt.

Suomen ammattinyrkkeilyliiton pääsihteeri Jussi Niemonen totesi Ilta-Sanomille, ettei kyse välttämättä ole siitä, että Heleniuksen näytteestä olisi löytynyt kiellettyä ainetta. Niemonen muistuttaa, että täytyy olla hyvin harkitsevainen, mitä termejä käyttää suomeksi.

Matchroom Boxing tiedotti tapauksesta termillä ”adverse analytical finding”.

– Se tarkoittaa, että dopingtestissä on jotain epäselvää. Täytyy odotella lisäfaktoja. Olemme olleet jo yhteydessä testaavaan dopingtahoon ja valvovaan tahoon, Niemonen kommentoi IS:lle.

Promoottorin mukaan tieto testin tuloksesta on peräisin Vadalta (Voluntary Anti-Doping Association), joka on samankaltaisesta nimestä huolimatta eri järjestö kuin suomalaisille tutumpi maailman antidopingtoimisto Wada.

– Toiminta ammattilaisnyrkkeilyssä ei ole maailman antidopingsäännöstön alaista toimintaa. Vadan toimenpiteet eivät ole yksi yhteen maailman antidopingsäännöstöön perustuvaan toimintaan, mihin suomalaisessa urheilussa on totuttu, Huotari selittää.

Elementit Vadan toiminnassa ovat Huotarin mukaan pitkälti samoja, mutta eroavaisuuksia löytyy, esimerkiksi kiellettyjen aineiden luettelossa.

– Maailman antidopingsäännöstön alla on määritetty kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella kielletyt aineet ja menetelmät. Vadalla on vain yksi luettelo, mikä voi aiheuttaa ongelmia, Huotari sanoo.

Avaa kuvien katselu Anthony Joshua tyrmäsi Heleniuksen 7. erässä kaksi viikkoa sitten Lontoossa. Kuva: Lehtikuva

Promoottorin tiedotteessa kerrottiin myös, että Heleniuksen testi oli vapaaehtoinen. Huotarin mukaan kyseessä on harhaanjohtava termi.

– Kyllä urheilijat ovat sitoutuneet testaukseen. Vadan sivuilla sanotaan, että urheilijat sitoutuvat antidopingtoimintaan kahdeksan viikkoa ennen sovittua ottelua ja sen jälkeen he ovat testattavissa, Huotari sanoo.

– Tässä tapauksessa on oletettavaa, että testi on kuulunut järjestelmään eikä siinä itse testitilanteessa ole enää vapaaehtoinen, vaan siihen on sitoumuksella suostuttu.

Helenius sai tässä tapauksessa tosin tietää ottelusta vain viikkoa aiemmin, sillä Joshuan alkuperäinen vastustaja Dillian Whyte antoi niin ikään positiivisen dopingtestin.

Vadan sivuilla on listattu sen toiminnan alaisuudessa ottelevia nyrkkeilijöitä. Listalta löytyy suuri joukko maailmantähtiä Joshuasta Tyson Furyyn.

Brittimediassa on Helenius-uutisen yhteydessä kyseenalaistettu huippunyrkkeilyn uskottavuutta ja antidopingtyötä jatkuvista dopinguutisista johtuen. Esimerkiksi Joshua ja Helenius ovat kritisoineet lajin epäselviä testauskäytäntöjä.

– Riippumatta organisaatiosta ja minkä organisaation säännöstöä noudatetaan, olennaista on, että urheilijat tietävät, mihin he ovat sitoutuneet. Urheilijalla on oikeus tietää, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua. Saman tulisi toteutua kaikilla organisaatioilla, Huotari sanoo.