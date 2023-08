Yle Urheilun tiedot: Tällaisesta dopingaineesta Robert Heleniusta epäillään

Kuva: Nick Potts / PA Images via Getty Images

Robert Heleniuksen ja Anthony Joshuan ammattinyrkkeilyottelun järjestänyt Matchroom Boxing -promoottoriyhtiö pudotti perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa melkoisen uutispommin. Yhtiö tiedotti, että tyrmäystappion kärsineen Heleniuksen 12. elokuuta Lontoossa käydyn ottelun alla antama dopingnäyte sisältää poikkeamia, jotka viittaavat dopinglöydökseen.

Yle Urheilu tavoitti lauantaina Matchroom Boxingin viestintäpäällikön Daniel Barnardin, joka totesi, ettei yhtiö tässä vaiheessa tiedota asiasta tämän laajemmin.

Ottelua edeltäneet dopingtestit teki ottelusopimuksen mukaisesti Vada-niminen antidopingtoimisto, jota ei tule sekoittaa Maailman antidopingtoimistoon Wadaan. Heleniuksen testausikkuna oli ahdas, sillä ottelusopimus tehtiin vasta viikkoa ennen itse tapahtumaa. Näin kiire tuli, koska Joshuan alkuperäinen vastustaja Dillian Whyte joutui sivuun nimenomaan positiivisen dopingnäytteen takia.

Yle Urheilun tietojen mukaan Heleniusta epäillään niin kutsutun estrogeeniblokkerin käytöstä. Kyseisillä valmisteilla on tyypillisesti positiivinen vaikutus mieshormoni testosteronin tuotantoon elimistössä. On syytä korostaa, että kyse on tässä vaiheessa vasta epäilystä. Heleniusta ei ole tuomittu minkäänlaisesta dopingrikkomuksesta kurinpitoseuraamuksiin, eikä hänen näytteensä sisältöä ole vielä tulkittu dopingrikkomukseksi asian juridisessa mielessä.

Heleniukselta otettiin Lontoon ottelun yhteydessä sekä virtsa- että verinäytteitä dopinganalyysiä varten.

Painijalle kaksi vuotta

Tällaisten lääkeaineiden vaikuttava aine on nimeltään letrotsoli, ja se on Wadan antidopingsäännöissä kaikissa tilanteissa urheilussa kielletty. Virolainen painija, maailmanmestari ja olympiakakkonen Heiki Nabi sai kyseisestä aineesta 2020-luvun alussa kahden vuoden kilpailukiellon. Suomalainen alasarjajalkapalloilija sai peräti neljän vuoden toimintakiellon viime vuonna.

Nabi valitti asiastaan urheilun kansainväliseen vetoomuselimeen CAS:iin, joka katsoi hänet sinänsä tapahtuneeseen osattomaksi, mutta ei lyhentänyt kilpailukieltoa. Päätös viittasi siihen, että Nabi olisi käyttänyt esimerkiksi lisäravinnetta tai sen kaltaista valmistetta, joka hänen tietämättään olisi sisältänyt dopingsääntöjen kieltämiä ainesosia.

Kiinnostavaa on, että vajaa vuosi sitten Matchroom Boxing oli järjestämässä isoa ottelua toisen polven nyrkkeilijöille Chris Eubank Juniorille ja Conor Bennille. Ottelun alla tehdyssä testissä Bennin näytteestä löytyi kiellettyä estrogeeniblokkeria, ja ottelu peruuntui isolla kohinalla. Silloinkin testauksesta huolehti Vada.

Vuonna 2015 Heleniuksen piti otella saksalaista Erkan Teperiä vastaan, mutta ottelun perui Teperin dopingkäry.

”Ehdottoman rehellinen”

Yle Urheilu tavoitti Lontoossa Heleniuksen tiimissä työskennelleen Pekka Mäen, pitkän linjan nyrkkeilyvaikuttajan ja -valmentajan. Mäki kieltäytyi kommentoimasta Heleniuksen tapausta sinänsä, mutta suostui puhumaan yleisellä tasolla.

– Ottelusopimuksista ei ole standardimallia. Jokainen on omansa. Siinä sovitaan muun muassa, mikä taho hoitaa ottelua edeltävän testauksen. Yleisesti olen sitä mieltä, että ammattinyrkkeilyn pitäisi liittyä jonkun Wadan kaltaisen järjestön sateenvarjon alle. Nyt toiminta on aivan liian kirjavaa. Heleniuksen en missään tilanteessa usko tietoisesti käyttäneen mitään urheilussa kiellettyjä aineita tai menetelmiä. Pidän häntä ehdottoman rehellisenä.

Pekka Mäki uskoo sataprosenttisesti, ettei Robert Helenius ole käyttänyt dopingia ainakaan tarkoituksellisesti.

Mäki on aikanaan ollut laatimassa useita ottelukohtaisia sopimuksia. Nyt erittäin kiinnostava kysymys kuuluu, onko Helenius saanut palkkionsa, jonka suuruutta on arveltu noin puoleksi miljoonaksi euroksi.

– En ole laatinut tai nähnyt tätä ottelusopimusta. Mutta ei ole harvinaista, että palkkionmaksun yksi ehto on dopingnäytteiden puhtaus. Mutta en todellakaan tiedä Heleniuksen sopimuksen sisältöä tältä osalta.