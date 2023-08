Robert Helenius kommentoi ensi kertaa dopingepäilyään: ”En ole huijannut enkä ikinä huijaisi”

Robert Heleniuksen ja Anthony Joshuan ammattinyrkkeilyottelun järjestänyt Matchroom Boxing -promoottoriyhtiö tiedotti Suomen aikaa perjantain ja lauantain välisenä yönä, että tyrmäystappion kärsineen Heleniuksen ottelun alla antama dopingnäyte sisältää poikkeamia, jotka viittaavat dopinglöydökseen.

Yle Urheilun tietojen mukaan Heleniusta epäillään niin kutsutun estrogeeniblokkerin käytöstä. Kyse on tässä vaiheessa vasta epäilystä. Heleniusta ei ole tuomittu dopingrikkomuksesta kurinpitoseuraamuksiin, eikä hänen näytteensä sisältöä ole vielä tulkittu dopingrikkomukseksi asian juridisessa mielessä.

Lue lisää: Yle Urheilun tiedot: Tällaisesta dopingaineesta Robert Heleniusta epäillään

Robert Helenius, 39, on nyt julkaissut asiasta oman tiedotteensa.

– Haluan tehdä asian hyvin selväksi omin sanoin, hän aloittaa julkaisunsa.

– En ole nyt tai koskaan käyttänyt mitään suorituskykyni parantamiseksi. Minua on testattu läpi urani.

– Minulle kerrottiin juuri, että olen antanut positiivisen näytteen ei-steroidisesta aineesta. Halusin lähettää välittömästi viestin Anthony Joshualle ja nyrkkeilyn ystäville, että en ole huijannut enkä ikinä huijaisi.

Helenius päättää viestinsä kertoen, että tekee vapaaehtoisesti yhteistyötä Vadan ja BBBofC:n kanssa puhdistaakseen nimensä.

Vada eli Voluntary Anti-Doping Association teki dopingtestin ennen Heleniuksen ja Joshuan ottelua. BBBofC on British Boxing Board of Control eli ammattinyrkkeilyn hallintoelin Britanniassa.

Suomen urheilun eettisen keskuksen testauspäällikkö Katja Huotari selitti aiemmin, että vielä tässä vaiheessa kyse ei ole itsessään dopingrikkomuksesta.

– Kyse on löydöksestä näytteessä. Se voi johtua lääkeaineesta. Voi olla, että urheilijalla on siihen lääkeaineeseen erivapaus, tai sitten se voi olla ravintolisästä tulleesta jäämästä, jolloin kyseessä on dopingrikkomus, Huotari sanoo.

– Toki on mahdollista, että se on tahallista dopinginkäyttöä. Sitä ei tässä vaiheessa tiedetä, kun ei tiedetä ainetta, eikä muutakaan tapauksesta. Tiedetään vain, että löydös on löytynyt.

Tieto testin tuloksesta on peräisin Vadalta, joka on samankaltaisesta nimestään huolimatta eri järjestö kuin suomalaisille tutumpi maailman antidopingtoimisto Wada.

– Toiminta ammattilaisnyrkkeilyssä ei ole maailman antidopingsäännöstön alaista toimintaa. Vadan toimenpiteet eivät ole yksi yhteen maailman antidopingsäännöstöön perustuvaan toimintaan, mihin suomalaisessa urheilussa on totuttu, Huotari muistutti.

Elementit Vadan toiminnassa ovat Huotarin mukaan pitkälti samoja, mutta eroavaisuuksia löytyy, esimerkiksi kiellettyjen aineiden luettelossa.

– Maailman antidopingsäännöstön alla on määritetty kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella kielletyt aineet ja menetelmät. Vadalla on vain yksi luettelo, mikä voi aiheuttaa ongelmia, Huotari sanoo.