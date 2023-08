Tänään voi juhlia presidentti Sauli Niinistön syntymäpäivää kävellen ja keskustellen hänen kanssaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö juhlistaa syntymäpäiväänsä kävellen ja puhuen.

Niinistö täytti torstaina 75 vuotta. Vaikka varsinainen syntymäpäivä meni jo, niin syntymäpäiväviikollaan Niinistö haastaa suomalaisia liikkumaan ja keskustelemaan. Se toteutetaan tänään sunnuntaina järjestettävällä kävelytempauksella Helsingin Töölönlahden ympäri.

– Jo lyhyt kävely tuottaa hyvää oloa ja avartaa ajatusta. Haluankin esittää suomalaisille liikkumishaasteen ja kannustaa vuorovaikutukseen. Itse aion kiertää Töölönlahtea ja jutella toistemme ymmärtämisen tarpeesta. Siis kävellä keskustellen! Miten sinä osallistut? presidentti Niinistö sanoo tiedotteessa.

Niinistö on tunnettu liikuntaharrastuksistaan ja keskustelutaidoistaan. Häntä on kutsuttu kansainvälisessä mediassa ”Putin-kuiskaajaksi” ja hänen neuvoaan on innokkaasti kysytty, kun on haluttu tietää Venäjän sielunliikkeistä.

Suomessa Niinistö taas tunnetaan pipolätkästä ja maailmalla on ihmetelty hänen pitkäaikaista rullaluisteluharrastustaan – hänen kerrotaan rullaluistelleen yli 30 maassa. Kävely on tietenkin hieman rullaluistelua rauhallisempi liikunnanmuoto, mutta lenkkejä siinäkin tehdään.

Menetelmä tuttu jo antiikista

Kävely ja keskustelu ovat siten luonteva yhdistelmä Niinistölle viettää merkkiviikkoaan.

Kävely ja keskustelu on myös ikiaikainen filosofinen menetelmä. Antiikin filosofi Aristoteles opetti legendan mukaan seuraajiaan puhuen ja kävellen pitkin Ateenan Lykeionin pylväskäytäviä. Hänen seuraajiaan kutsuttiin peripateetikoiksi, jolla viitattiin juuri pylväskäytävissä kävelijöihin.

Nykyajan englanninkielisissä maissa tunnetaan taas sanonta ”walk the talk”, joka on peräisin johtamisoppien kliseistä ja tarkoittaa sitä, että sanottu pannaan myös toimeen ja että sen takana myös seistään.

Sitten on toinen sanonta, ”walk and talk”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa ”kävele ja puhu”, ja jota kuvaillaan elokuvien ja televisiosarjojen käsikirjoitukselliseksi kikaksi.

Siinä korostetaan toiminnan kiireisyyttä, eli ei ole aikaa pysähtyä rupattelemaan (vältetään tylsänä pidetty dialogi muodossa ”puhuvat päät”), vaan juttu etenee takin helmat liehuen. Yleensä päähenkilö kävelee rivakasti, vaihtaa pari ajatusta matkaan tarttuvan seuralaisen kanssa ja sitten seuralainen vaihtuu.

Menetelmää pidetään kätevänä tapana esitellä henkilögalleriaa ja tapahtumaympäristöä yhtä aikaa. Kikkaa on käytetty muun muassa sairaalasarjassa Teho-osasto ja Yhdysvaltain presidentin kansliaa kuvanneessa sarjassa West Wing.

Haasteeseen voi osallistua pitkin syksyä

Tänään on siis mahdollisuus keskustella presidentin kanssa ja tutustua samalla Töölönlahteen.

Kävelytempaus järjestetään Helsingin Töölönlahdella yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Lähtö tapahtuu kello 15 Pikku-Finlandian edestä. Tempauksessa Töölönlahden voi kiertää yhden tai useamman kerran omaa tahtia, Tasavallan presidentin kanslia kertoo tiedotteessaan.

Haasteeseen voi osallistua pitkin syksyä kävellen tai muuten liikkumalla sekä haastaa muita sosiaalisessa mediassa #liikkumishaaste-tunnisteella.

Syntymäpäivänsä mahdolliset muut muistamiset presidentti Niinistö toivoo suunnattavan hyväntekeväisyyteen.

Katso alta, kuinka kävelyllä voi törmätä yllätyksiin. Vuonna 2011 presidenttiehdokkaana ollut Sauli Niinistö sai serenadin Jyväskylän kävelykadulla.

Voit keskustella aiheesta 28.8. kello 23:een saakka.