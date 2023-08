Susien raatelemien lampaiden määrä nousi 32:een Kurikassa – petotulia on poltettu lammaslaitumilla koko viikko

Susilauman hyökkäys lammaslaitumelle on vaatinut pari uhria lisää Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa. Alkuviikon hyökkäyksessä haavoittuneiden pässien kunto romahti ja ne jouduttiin lopettamaan.

Kaitamäen lampolan pässit laidunsivat Jurvan Sarvijoella aivan kylän keskustassa sijaitsevalla laitumella.

Sudet eivät ole aiemmin verottaneet tilan lampaita, mutta viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lampaiden kimppuun hyökkäsi petoyhdyshenkilön arvion mukaan useampi kuin yksi tai kaksi sutta.

Maanantaiaamulla näky laitumella oli lohduton: 29 pässiä oli kuollut ja myöhemmin 30. eläin jouduttiin lopettamaan. Lisäksi kolme pässiä haavoittui ja vain kaksi selvisi ilman näkyviä vammoja.

– Haavoittuneista pässeistä Pontus on enää hengissä. Sen haavat kyllä paranevat, mutta se on erittäin säikky ja sen luottamus on mennyt. Sen ennuste on epävarma, yrittäjä Sanni Kaitamäki kertoo.

Myös kaksi hyökkäyksestä ilman vammoja selvinnyttä pässiä ovat stressaantuneita.

– Vanha pappa Sakari on edelleen oma itsensä eli sosiaalinen ja luottavainen, mutta stressi varmasti laukaisi sille flunssan, josta se on nyt toki toipumassa.

Roihuja poltettu ja kattilan kansia lyöty yhteen

Tänään lauantai-iltana Kaitamäen kaikki nelisensataa lammasta on päässyt lampolan turviin. Lampaat laskettiin sisään heti, kun tilat saatiin siihen kuntoon. Laidunkausi jouduttiin keskeyttämään paljon ennen aikojaan.

– Ruoan menekki on nyt erilainen ja talviruokailun tarpeet pitää arvioida uudelleen, Sanni Kaitamäki toteaa.

Kaitamäen lampolan isäntäpari on susien hyökkäysyön jälkeen valvonut vuorotellen ja polttanut laitumilla pimeän aikaan petotulia, jotta lampaat olisivat turvassa mahdollisilta uusilta hyökkäyksiltä. Kaitamäet saivat petotulille myös vapaaehtoisia auttajia.

– Olemme polttaneet roihuja ja pitäneet meteliä. Kattilan kansia on lyöty yhteen.

Suomenlampaasta ei luovuta

Kun lampolan lähes kaikki pässit ovat menehtyneet ja pitkän jalostustyön aikaansaamat isälinjat menetetty, Kaitamäet joutuvat miettimään tuotantosuuntaansa ja jalostussuunnitelmiaan.

Suomenlampaiden lisäksi Kaitamäen lampolassa on muutamia muiden rotujen pässejä.

– Luultavasti lisäämme texel-rotua, mutta suomenlammas on ollut ja tulee olemaan edelleen meillä se meidän juttu jo villantuotannonkin vuoksi, Sanni Kaitamäki sanoo.

Pian on pässihuutokauppojen aika ja muut lammasyrittäjät ovat jo varovasti tarjonneet omiaan Kaitamäen lampolaan.

– Ehkä keväällä, kun olemme tästä menetyksestä toipuneet, lähdemme etsimään meille uusia pässejä.

Aiheesta aiemmin:

Susi raateli kuoliaaksi 29 lammasta Kurikassa – omistaja suree menetettyä vuosikymmenten jalostustyötä