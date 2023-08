Šokissa oleva Robert Helenius murtui Ylen haastattelussa: ”Voin käsi sydämellä vannoa” – manageri kertoi dramaattisesta yöstään

Robert Helenius vannoo Yle Urheilulle, että hän on sataprosenttisesti puhdas urheilija. Helenius ja manageri ovat vaitonaisia asian vaikutuksesta ottelupalkkioon.

– Olen vähän šokissa, Robert Helenius sanoo Yle Urheilulle.

Helenius sai tietää dopingepäilystä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Hänen ammattinyrkkeilyottelunsa järjestänyt Matchroom Boxing -promoottoriyhtiö tiedotti silloin Heleniuksen antaman dopingnäytteen sisältäneen poikkeamia, jotka viittaavat dopinglöydökseen.

– Eilen yöllä tuli sellainen info, että olen antanut positiivisen dopingnäytteen, enkä oikein tiedä, että mistä oikein on kysymyskään. Koska olen aina pitänyt itseni rehellisenä enkä ole käyttänyt mitään, vaikka olisi ollut mahdollisuuksia vaikka mihin, Helenius sanoo.

– Miksi tekisin sen nyt loppuvaiheessa?

– Tuntuu vähän sellaiselta... en tiedä. Nyt on liian varhaista sanoa yhtään mitään. Voihan se olla, että on jotain ruoka-aineita tai ravintolisiä, että siellä on epämääryyksiä. En tiedä oikein, mitä sanoa. Kyllä šokissa olen.

Mikä on päällimmäinen tunne tällä hetkellä?

– Kyllä tässä ollaan mietitty pää puhki, mistä voisi olla kyse ja mikä meininki, Helenius sanoo ja pitää tauon.

– Aika väsynyt. Olen yrittänyt olla tässä jotenkin normaalisti, mutta kyllä tämä on vaikeaa.

Yle Urheilun tietojen mukaan Heleniusta epäillään niin kutsutun estrogeeniblokkerin käytöstä. Kyse on tässä vaiheessa vasta epäilystä. Heleniusta ei ole tuomittu dopingrikkomuksesta kurinpitoseuraamuksiin, eikä hänen näytteensä sisältöä ole vielä tulkittu dopingrikkomukseksi asian juridisessa mielessä.

Helenius sanoo, ettei hän tiedä näytteen sisällöstä sen tarkemmin.

– Jotain lääkeainetta siinä oli jossain. En oikein ole ottanut selvää vieläkään. Minulla on hyvä tiimi, joka selvittää nämä asiat, mistä on kysymys ja muuta.

– Voin kyllä sanoa sataprosenttisella varmuudella, että en ole kyllä tarkoituksella mitään ei-laillista ottanut, Helenius sanoo.

Avaa kuvien katselu Heleniuksen taustatiimi selvittää tällä hetkellä, mistä asiassa on kyse. Kuva: JAMES FEARN/All Over Press

Mistä ainetta on päätynyt kehoon?

Nyrkkeilijä sanoo, että hän on 27-vuotisen nyrkkeilijauransa aikana ollut todella varovainen, mitä on laittanut suuhunsa ja ottanut selvää ravintolisistä.

Onko sinulla tiedossa olevia ravintolisiä, josta mahdollinen ainesosa olisi voinut näytteeseesi päätyä?

– Olen kuullut, saa nähdä. Kun he selvittävät asiaa enemmän, että mistä, voin antaa lisää. En oikein pysty kommentoimaan hirveästi tässä vaiheessa. Vaikea sanoa.

Onko mitään käsitystä, miten näytteeseesi on voinut päätyä tällaista ainetta?

– Olen kuullut juttuja, että isossa maailmassa voi tapahtua sellaisia asioita, että yritetään turvata toiselle voittoa ja niin pois päin.

– En mä. En mä halua mitään tuollaisia alkaa spekuloimaan. Se jää nähtäväksi.

”Voin käsi sydämellä vannoa”

Helenius toivoo, että hänen tiiminsä saa kaiken tarvittavan tiedon ja pystyy kiistämään asian kaikilta osin. Hän vakuuttaa edelleen, ettei ole ottanut kiellettyä ainetta.

– En tajua, mistä se voisi edes olla. Onko tullut uusia juttuja, en tiedä.

Voit käsi sydämellä sanoa, että olet sataprosenttisesti puhdas urheilija?

– Voin käsi sydämellä vannoa, että olen puhdas urheilija, Helenius sanoi selvästi liikuttuneessa tilassa.

Helenius kohtasi brittitähti Anthony Joshuan Lontoossa 12. elokuuta. Superottelun palkkion on arveltu olevan noin puoli miljoonaa euroa. Helenius ei kommentoinut, voiko asialla olla vaikutusta ottelupalkkioon.

– En voi kommentoida.

Onko raha päällimmäisenä mielessä?

– Ei kyllä ole.

– Teemme kaikkemme sen eteen, että nimeni puhdistetaan. Toivon nyt, että myös media ja muut ottavat vastuun tässä. Minulla on kuitenkin perhettä ja muuta.

Tieto sähköpostilla perjantai-iltana

Heleniuksen manageri Robert Sundman kertoo Yle Urheilulle saaneensa järjestävältä taholta sähköpostia perjantaina noin kello 22.30 alkaen. Järjestäjät kertoivat asiasta julkisuuteen puolen yön jälkeen.

Helenius sanoo, että hän olisi halunnut saada tietää asiasta aikaisemmin.

– Eihän se ole mieluista. Olisin halunnut varmaan saada sen tiedon aikaisemmin ennen kuin julkaistaan. Mutta...

– En tiedä. Minkä ne näkee, että on oikein? Ei niitä varmaan kiinnosta pieni suomalainen nyrkkeilijä.

Avaa kuvien katselu Joshua kohtasi Heleniuksen 12. elokuuta. Kuva: Getty Images

Sinut tunnetaan rehtinä ja rehellisenä urheilijana ja olet esikuva todella monelle nuorelle. Minkälainen kokemus tämä on sinulle itsellesi ja imagollesi rehtinä viikinkinä?

– Kyllä olisin halunnut pitää sen siinä. Täytän kuitenkin kohta 40 ensi vuonna. En olisi osannut tällaista odottaa. Välillä elämä ottaa ja välillä elämä antaa.

Sundman järkyttyi

Heleniuksen manageri Sundman pitää tilannetta järkyttävänä. Hän kertoo valvoneensa ja ihmetelleensä asiaa koko yön ajan.

– Olen valvonut koko yön ja ihmetellyt, mitä tämä on ja mistä se voisi johtua. En voi puhua sen enempää aineesta. Tiedän, että se ei ole steroidi, se ei ole testosteroni, vaan jotain muuta. Se selviää sitten.

Sundman haluaa selvittää asian andidopingtoimisto Vadan ja Iso-Britannian andidopingjärjestö Ukadin (Suomessa Suek) kanssa. Vada oli testaamassa ottelijoita Heleniuksen ja Joshuan välisen sopimuksen mukaisesti.

Sundman painottaa, että hän haluaa tietää asiasta enemmän ja kuulla, miten on mahdollista, että ainetta on päätynyt Heleniuksen kehoon.

– Me teemme tietenkin kaikkemme, että saamme Robben nimen puhtaaksi. Hän on aina ollut puhdas urheilija ja todella ylpeä siitä.

– Tämä on todella tärkeää hänelle. Hän on ihan hajalla. Tietenkin kaikki olisivat.

Avaa kuvien katselu Helenius hävisi ottelun Anthony Joshuaa vastaan. Kuva: Lehtikuva

Sundman haluaa tutkia kaiken lääkärin kanssa

Sundman ja Helenius kertovat, että suomalaisnyrkkeilijää testattiin useita kertoja viikon aikana veri- ja virtsakokeilla.

– Haluan nyt ne kaikki tänne. Olemme saaneet tämän yhden tuloksen tästä virtsakokeesta. Nyt haluan ne kaikki, että saan laittaa ne pöydälle, katsoa niitä yhdessä lääkärin kanssa ja päätellä, mitä ja milloin se on tapahtunut.

Myöskään Sundman ei halunnut ottaa kantaa, miten asia voi vaikuttaa ottelupalkkioon.

– En puhu palkkiosta mitään. Enkä tiedä.

– Robbe on syytön. Se on ensimmäinen asia. Sen eteen tehdään työtä. Ei tuollaisesta edes ole puhuttu.

Sundmanin mukaan Heleniuksen tiimille ei ole esitetty kurinpidollisia määräyksiä asiaan liittyen.

– Ei mitään. Mistään ei ole vielä keskusteltu. Ei periaatteessa ole muuta kontaktia kuin sähköposti tähän asti.