Norjalaistähtien ja kohuvalmentajan tilanne MM-kisoissa on kuin saippuaoopperasta – isän ja pojan välirikko pakotti hämmentävään ratkaisuun

Narve Gilde Nordåsin apuvalmentaja Per Svela pitää tilannetta Norjan joukkueen sisällä hyvin epäoikeudenmukaisena.

Itsekin 5 000:ta metriä alle 13.30:n tasolla painava aktiivijuoksija Per Svela on Budapestin MM-kisoissa mielenkiintoisessa asemassa Norjan joukkueen akkreditoituna jäsenenä. Hän toimii 1 500 metrin yllätyspronssimitalistin Narve Gilde Nordåsin apuvalmentajana ja assistenttina tämän varsinaiselle valmentajalle Gjert Ingebrigtsenille.

Kun tällä kaudella ennätystään noin seitsemän sekuntia alemmaksi lukemiin 3.29,47 puristanut Nordås otti MM-pronssinsa Josh Kerrin ja entisen harjoituskaverinsa Jakob Ingebrigtsenin perässä, yksi mies puuttui katsomosta.

– Gjert katsoi kilpailun hotellista. Hän ei ole akkreditoitu joukkueen jäsen eikä olisi päässyt lämmittelykentälle tai valmentajakatsomoon, joten hän päätti näin, valmentajaa kilpailupäivänä sekä tuolloin että MM-kisojen päätössunnuntain alla sijaistava Svela kertoo Yle Urheilulle.

Totaalinen välirikko

Syy Gjert Ingebrigtsenin kohteluun on hyvin dokumentoitu. Hän ajautui alkuvuodesta 2022 tiettävästi perheen sisäisistä syistä täydelliseen välirikkoon juoksijapoikiensa Jakobin, Henrikin ja Filipin kanssa.

Jakob siirtyi Henrikin valmennukseen. Budapestissa hänen järkkymätön kantansa esti isän akkreditoitumisen joukkueen jäseneksi; maan liiton johto heilutti megahäntää edessä.

Supertähden taipumattomuus pakotti myös Nordåsin asettumaan joukkuehotellin ulkopuolelle samaan hotelliin kuin valmentaja, mistä on tullut logistisia haasteita.

Avaa kuvien katselu Valmentajaguru Gjert Ingebrigtsen on mielenkiintoisessa tilanteessa: välirikko omiin poikiin on totaalinen, mutta guru valmentaa superlahjakasta Narve Gilde Nordåsia, yhtä Jakob-poikansa päävastustajaa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

– Kaikki tajuavat, miltä tilanne näyttää ulkopuolisten silmiin. Voi tietysti pohtia, voidaanko Narvea jatkossa MM-mitalistina kohdella tällä tavalla. Minusta voi kuitenkin myös pohtia, voidaanko ketään joukkueen jäsentä kohdella tällä tavalla, Svela kommentoi.

Hän korosti, että juoksijoiden välisestä konfliktista ei ole kyse.

Miesten 1 500 metrin huima loppuhuipennus. Britannian Josh Kerr paineli loppukirissä aivan hurmiossa. Norjan Jakob Ingebrigtsen hopealle, Norjan Narve Nordås pronssille.

Kun poikien ja isän yhteistyö päättyi kuin seinään, Nordås ja Svela jäivät Gjert Ingebrigtsenin vetämään harjoitusryhmään. Kolmikko asuu Norjassa Stavangerin ja tämän naapurikaupungin Sandnesin alueella. Svela haluaa tehdä selväksi, mikä Gjert Ingebrigtsenin merkitys Narve Gilde Nordåsin sensaatiokauteen on ollut.

Ratkaiseva merkitys

– Ei Gjertiä, ei mitalia. Hänen valmennuksellaan on ollut täysin ratkaiseva merkitys niin fyysisesti kuin mentaalisesti. Toisin kuin moni ehkä luulee, Gjertin vetämiin treeneihin on aina mukava mennä ja harjoituksissa viljellään paljon huumoria. Hän on hyvällä tavalla itseoppinut valmentaja ja loistava kokonaisuuden suunnittelija.

Nordås on harjoitellut isä-Ingebrigtsenin ohjelmilla vuodesta 2014. Pojat olivat vuosia samassa treeniryhmässä, Jakob loppuvuoteen 2021 saakka.

– Narve kävi vuosia koulun lisäksi myös osa-aikatöissä. Ne hän lopetti, koska Gjert halusi niin. Niin kovalla kokonaiskuormalla kehitys olisi pysähtynyt.

Nordås opiskelee nykyään yliopistossa, mutta niin kutsutusti omaa tahtiaan.

Per Svelan mukaan ylimääräinen hässäkkä ei ole Budapestissa häirinnyt Nordåsia.

– Siihen oli varauduttu, ja siitä oli Gjertin kanssa puhuttu.

Sunnuntai-iltana Nordås ei kuulu 5 000 metrin loppukilpailun ennakkosuosikkeihin, vaikka onkin juossut tällä kaudella ennätyksensä 13.05,38. Matkan taso on ollut päättyvänä kesänä todella kova.

Alun perin Nordås yritti läpimurtoa nimenomaan 5 000 metrillä.

– Uskon, että siitä voi tulla uudestaan hänen päämatkansa 4–5 vuoden sisällä, Svela sanoo.