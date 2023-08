Raakkukanta elpyy jo Isojoessa – vesiluonto lumoaa luonnossa kulkijan

Tänä viikonloppuna on liputettu Suomen luonnolle ja nukuttu ulkona. Isojoella Etelä-Pohjanmaalla on kalastettu, mutta myös ihailtu vuoden ikäisiä raakunpoikasia. Äärimmäisen harvinainen jokihelmisimpukka on palaamassa Isojokeen.

Avaa kuvien katselu Vantaalainen Janne Väätäjä palaa kalastuskavereidensa kanssa vuodesta toiseen Lapväärtin-Isojoelle. Kuva: Päivi Rautanen / Yle