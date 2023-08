Kommentti: Tärkeän tahon hiljaisuus jalkapallon suutelukohussa hämmästyttää – sille on surullinen syy

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on pysynyt visusti hiljaa futismaailmaa vavisuttelevasta tapauksesta. Ei ihme, sillä kohun aiheuttaja istuu päättävissä pöydissä, kirjoittaa Yle Urheilun Jussi Vainikka.

Argentiina sekosi viime joulukuussa niin, että jalkapallon maailmanmestarijoukkueen pelaajat oli pakko siirtää bussin kyydistä helikopteriin kesken mestaruusparaatin. Edellisenä kesänä Englannin EM-kultaa juhlittiin Lontoon Trafalgar Squarella kansanjuhlassa.

Riemua, yhteenkuuluvuuden tunnetta, suoranaista euforiaa. Näitä tunteita jalkapallon arvokisojen voittaminen aiheuttaa pelaajissa, faneissa ja kokonaisissa kansakunnissa.

Tai ainakin pitäisi.

Naisten hienon MM-turnauksen päättymisestä on kulunut viikko, mutta riemu on ollut mestarijoukkue Espanjan leirissä kaukana. Yhden miehen toiminta on langettanut surullisen varjon joukkueen historialliselle saavutukselle.

Tämä hetki MM-finaalin jälkeen aiheutti valtavan kohun.

Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtajan Luis Rubialesin kohusuudelma on vienyt iljettävällä tavalla huomion jalkapalloilijan uran hienoimmalta mahdolliselta hetkeltä. Rubiales suuteli tähtipelaaja Jennifer Hermosoa väkisin palkintoseremonian yhteydessä.

Tapaus on saanut yhä uskomattomampia piirteitä. Espanjan liitto asettui Rubialesin tueksi, syytti Hermosoa valehtelusta ja uhkasi tätä oikeustoimilla. Koko mestarijoukkueen valmennustiimi irtisanoutui lauantaina – paitsi kiistelty päävalmentaja Jorge Vilda, joka kuvattiin kisojen aikana käsi valmentajakollegansa rinnoilla.

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelatut MM-kisat olivat kaikilla mittareilla historian parhaat ja kovatasoisimmat. Katsomot täyttyivät äärimmilleen, kun pienemmät jalkapallomaat ympäri maapallon pystyivät ensimmäistä kertaa haastamaan naisten tasolla isompiaan kunnolla.

Kisojen positiivisten ilmiöiden läpikäynti ja pelillisen annin jälkipuinti on kuitenkin jäänyt minimiin. Etenkin pelaajille tilanne on absurdi – kisojen fiilistelyn ja lomailun sijaan monet ovat joutuneet miettimään sanamuotoja virallisiin lausuntoihin.

Avaa kuvien katselu Espanjan kuningatar Letizia seurasi MM-finaalia Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon ja Rubialesin kanssa. Kuva: Getty Images,

Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan toiminta on viime vuosina ollut monella tapaa ala-arvoista, mutta Rubialesin tapauksessa jotain selkärankaa on pienen viivyttelyn jälkeen löytynyt. Fifan kurinpitokomitea sulki Rubialesin lauantaina väliaikaisesti kaikesta jalkapallotoiminnasta.

Sen sijaan jalkapallomaailman toiseksi vaikutusvaltaisin taho, Euroopan jalkapalloliitto Uefa, on pysynyt visusti hiljaa.

Kuinka ollakaan, Rubialesilla on vaikutusvaltainen tehtävä myös Uefassa. Hän toimii yhtenä Uefan kuudesta varapuheenjohtajasta. Lisäksi Rubiales valittiin heinäkuussa Uefan seurajoukkueiden lisenssikomitean puheenjohtajaksi.

Turha siis jäädä odottamaan toimenpiteitä.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 29.8. klo 23 asti. Kommentointiin vaaditaan Yle Tunnus.