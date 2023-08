Ranska kieltää muslimien abaya-asujen käytön kouluissa

Ranskan kouluissa nyt kielletty abaya on kokopitkä asu, joka peittää koko kehon jättäen näkyviin vain kasvot, kämmenet ja jalkaterät.

Ranskan viranomaiset kieltävät musliminaisten käyttämien abaya-asujen käytön kouluissa, maan opetusministeri Gabriel Attal kertoi sunnuntaina. Hänen mukaansa vaate rikkoo Ranskan koulutusta koskevia lakeja.

– Abayan käyttö koulussa ei ole enää mahdollista, Attal sanoi ranskalaisen TF1-televisiokanavan haastattelussa. Hän myös kertoi antavansa ”selkeät kansallisen tason ohjeet” koulujen rehtoreille ennen kuin Ranskassa palataan lomilta luokkahuoneisiin 4. syyskuuta.

Ranskassa on kuukausia keskusteltu koko kehon peittävien abaya-asujen käytöstä kouluissa. Huivien käyttö on ollut musliminaisilta kouluissa kiellettyä jo pitkään. Abayan käyttöä koskevaa kieltoa ovat ajaneet erityisesti Ranskan oikeisto ja äärioikeisto. Vasemmiston mukaan kielto kuitenkin loukkaisi kansalaisvapauksia.

Abaya-vaatteiden käytön on raportoitu lisääntyneen Ranskan kouluissa, ja sen on kerrottu lisänneen jännitteitä opettajien ja vanhempien välillä. Ranskassa kouluopetus on tiukasti erotettu uskonnosta lain voimalla.

– Sekularismi tarkoittaa vapautta vapauttaa itsensä koulun kautta, Attal sanoi ja kuvaili abaya-asua ”uskonnolliseksi eleeksi, jolla testataan vastarinnan tasoa sitä maallista turvapaikkaa kohtaan, joka koulun tulee tarjota”.

– Kun astut luokkahuoneeseen, sinun ei pidä pystyä erottamaan oppilaiden uskonnollista vakaumusta heitä katsomalla, hän sanoi.

Ranskassa astui maaliskuussa 2004 voimaan laki, joka kielsi uskonnollisten tunnusten tai asujen käytön kouluissa. Kieltoon sisältyvät muun muassa suuret ristit, juutalaiset kipa-päähineet sekä islamilaiset huivit.

Toisin kuin pään peittävät huivit, koko kehon peittävät ja vain kasvot, kämmenet ja jalkaterät näkyviin jättävät abaya-vaatteet ovat tähän asti olleet harmaata aluetta, eikä niitä ole suoranaisesti kielletty. Islaminuskon mukaan asu edustaa vaatimatonta pukeutumista.

Ranskan muslimien kansallisen, vaaleilla valitun elimen CFCM:n mukaan vaatteet eivät yksinään ole ”uskonnollinen tunnus”.

Abayakielto oli 34-vuotiaan ministeri Attalin ensimmäinen iso siirto sen jälkeen, kun hänet nimitettiin kesällä hoitamaan erittäin kiistanalaista nuoriso-, opetus- ja tutkimusministerin salkkua.

Lähde: AFP