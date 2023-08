Triathlonin MM-kisoista Lahdessa sataa myönteistä palautetta järjestäjille

Triathlonin puolimatkojen MM-kisat Lahdessa ovat purkua vaille valmiit.

Lauantaina ja sunnuntaina yhteensä yli 6000 kilpailijaa yli sadasta maasta taisteli sijoituksista.

Tapahtumajärjestäjät ovat löytäneet kehittämiskohteita, mutta kiittelevät muun muassa vapaaehtoisten panosta tapahtumassa. Palaute kilpailijoilta on ollut kiittävää arvioi Ironman -tapahtuman viestintävastaava Kalle Kotiranta

– Moni on ollut ensimmäistä kertaa Suomessa ja Lahdessa. He ovat olleet aidosti ihmeissään, että meillä on tällaiset fasiliteetit. Emme saa unohtaa, että meidän luontomme on rikkaus, joka tarjoaa mahdollisuuden liikkua ja hengittää puhdasta ilmaa.

Miesten pro-sarjan mestaruuden voitti saksalainen Rico Bogen ja naisten pro-sarjan voitti yhdysvaltalainen Taylor Knibb. Miesten pro-sarjassa ei suomalaisia kilpaillut. Naisten pro-sarjan ainoa suomalainen oli Tiina Pohjalainen, joka oli lopputuloksissa 17:s.

Kuolemantapaus varjosti

Lauantaina yksi kilpailija kuoli uintiosuudella Vesijärvellä. Viestintävastaava Kalle Kotiranta ei lähde kommentoimaan tapausta lauantain tiedotusta enempää.

– Erittäin ikäviä asioita. Tämmöinen lyö mielen mustaksi kaikille osapuolille, Kotiranta sanoo.

Järjestäjien toimintaan ei kohdistu mitään väärinkäytösepäilyä.

MM-kisatapahtuman viestintävastaava Kalle Kotiranta käy läpi Lahden tapahtuman loppusaldoa tässä haastattelussa: