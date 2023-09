Jyrkkä lasku härkäpavun viljelyssä – osa suomalaisviljelijöistä sai tarpeekseen ja siirtyy toiseen kasviin

Härkäpapukasvustot näyttävät kasvaneen hyvin Luonnonvarakeskuksen pelloilla Jokioisilla. Varsissa näkyy useampia palkoja, kun tuusulalainen Pentti Mattila kyykistyy tarkastelemaan härkäpapuja.

Omat pellot Keski-Uudellamaalla menivät mönkään tänä kesänä.

– Tänä kesänä kasvoi tosi huonosti. Kasvuun lähti, mutta sitten kuivuus tuli ja ne surkastui käytännössä pystyyn ja muut kasvit kasvanut yli.

Avaa kuvien katselu Jokioisten pelloilla härkävut ovat kasvaneet hyvin, toteaa Pentti Mattila. Kuva: Markku Sandell / Yle

Mattila miettii, että taisi olla viimeinen kerta, kun härkäpapu hänen pelloillaan kasvaa.

– Jos on sopiva vuosi, niin on onnistunut oikeinkin hyvin, mutta nyt on viimeiset vuodet mennyt todella huonosti. Kuivuus on tehnyt sen, että sinne saattaa tulla alimmainen palko. Sitten se kuivuu pystyyn eikä saa puitua sitä yhtäkään palkoa sieltä.

Samaa viestiä Mattila on kuullut tutuilta viljelijöiltä eikä tilanne ole erilainen muillakaan eteläsuomalaisilla härkäpavunviljelijöillä. Hieman pohjoisempana esimerkiksi parjatuilla turvemailla härkäpapu on kasvanut paremmin. Alueellinen vaihtelu on silti suurta.

Avaa kuvien katselu Viljaa ja härkäpapua on kaistakylvetty koepellolle. Kuva: Markku Sandell / Yle

Härkäpavun viljely lopahti tänä vuonna parikymmentä prosenttia (viljelyala 9 200 ha). Sen sijaan viljelijät ovat vaihtaneet sen herneeseen. Tänä vuonna Ruoka- ja rehuherneen kylvöala oli 43 800 hehtaaria, jossa kasvua viime vuodesta 28 prosenttia.

Miten olisi kotimainen soija tai linssi?

Luonnonvarakeskuksen Jokioisten yksikössä on palkokasveja tutkittu jo vuosia. Eri koealoilla on kokeiltu niin soijaa kuin kikhernettäkin. Nyt menossa on kuuden palkokasvin koe, missä tutkitaan niiden kasvamista yhdessä tattarin kanssa.

Erikoistutkija Marjo Keskitalon kädessä on kikhernettä, joka tänä vuonna on kasvanut hyvin.

– Meillä on jo viime vuoden kokemus, että tällä kikherneellä saattaa olla jossakin vaiheessa ihan taloudellista merkitystä. Tällä hetkellä kasvukausi saattaa tulla rajoittavaksi, mutta meillä on täällä tuollainen aikaisempi lajike. Odotetaan innolla, että jos saataisiin ihan siemensatoa tänä vuonna.

Avaa kuvien katselu KIkherneestä odotetaan nyt saatavan siemensatoa. Kuva: Markku Sandell / Yle

Kuuden palkokasvin koeala on rajattu sähköaidoilla, koska härkäpavut ja muut maistuvat rusakoille ja peuroille. Aidoista huolimatta peura oli käynyt napsimassa herkkuja.

– Erityisesti soija maistuu ja lupiini. Tietysti tällaisissa pikkukokeissa jo muutama karvakorva voi tuhota kokeen. Jos olisi useampi hehtaari, niin ei ehkä olisi niin turmiollista, Keskitalo kertoo.

Luken peltoja jouduttiin kastelemaan kesäkuun kuumuudessa, ettei koko koe olisi mennyt hukkaan. Nyt kikherneen, linssin, soijan, lupiinin ja härkäpavun kasvustot ovat hyvinvoivia, mutta herne ei ole lähtenyt kasvuun.

Avaa kuvien katselu Härkäpapu vaatii pitkän kasvuajan, joten sen viljely onnistuu parhaiten Etelä-Suomessa Vaasan korkeudelle asti. Kuva: Markku Sandell / Yle

Vielä on kuitenkin turha unelmoida kotimaisesta soijan ja muiden erikoisempien palkokasvien tuotannosta, sillä niiden soveltuvuudesta kotoisiin maisemiin on vähän tietoa ja kokemusta.

– Sanoisin, että nämä ovat härkäpavun ja herneen lisäksi. Elintarvikealan pienyritystoiminnalle ja maatiloille tuo lisää tienestiä, mutta ei näillä hernettä ja härkäpapua korvata vaan nimenomaan lisäksi, Keskitalo painottaa.

Keskitalo korostaa, että kun puhutaan elintarvikkeista, niin ihmiset haluavat vaihtelua.

– Ei välttämättä halua syödä aina hernettä tai härkäpapua. Toisaalta tämä tuo mahdollisuuksia myös viljelijän monipuolistaa peltoa.

Tuusulan pelloilla on kokeiltu eri lajeja, sanoo Pentti Mattila.

– Kyllä ne kiinnostavat ja minulla oli linssiä kokeilussa tänä vuonna. Siihen tuli saunakukkaa sen verran, että vedin niittokoneella sileeksi. Lupiini on sellainen, mitä olen joskus kokeillut, mutta silloinkin oli hirmu kuiva vuosi ja se epäonnistui.

Viljelijöiden halu kokeilla ei ole silkkaa seikkailunhalua, vaan kyse on kannattavuudesta, Mattila arvioi.

– Jatkossa varmaan täytyy koettaa kaikenlaisia näitä uusia, koska sellaisia, mille olisi markkinoita, niin niitä pitää yrittää viljellä. Mille ei ole markkinoita tai hinta on oikein huono, niin antaa ne sitten olla.

Erikoiskasvien kysyntä vaihtelee

Vehnän ja muiden viljojen viljely tuskin loppuu Suomesta, vaikka herneen ja härkäpavun kasvatus lisääntyisi. Luken Marjo Keskitalon mukaan erikoiskasvit sopivat vuoroviljelyyn, joka lisää peltojen kasvukykyä.

– Siis suoraan sanoen, nämäkin kasvit tarvitsevat vehnää. Enemmänkin ajattelen, että se oli sitä viljelykiertoa. Jos on kiireinen tilallinen, niin kannattaa lähteä sellaisista, joista on sopimusviljelyä kuten herne ja härkäpapu.

Keskitalo innostaa silti kokeilemaan muitakin kasveja.

– Jos haluaa vähän uutukaisia ja sellaisia, mitä naapuri ei viljele, niin silloin voi olla jopa linssi, soija tai lupiinikin. Se on viljelijän resursseista riippuvainen asia.

Avaa kuvien katselu Kikherne on kasvanut hyvin tänä kesänä Luonnonvarakeskuksen koealoilla. Erikoistutkija Marjo Keskitalo ei kuitenkaan usko sen viljelyn laajenevan kovin nopeasti. Kuva: Markku Sandell / Yle

Siirtymistä kasvispainotteiseen ruokavalioon perustellaan paljon ilmastovaikutuksilla ja terveydellisillä syillä. Silti punaisen lihan kulutus ei ole juuri notkahtanut Suomessa.

– Kun kuluttajat kuulevat, että jotain raaka-ainetta on olemassa, niin sitä aletaan kysyä.

Erikoiskasvien markkina kasvaa hiljalleen ja Marjo Keskitalo toivoo viljelijöiltä kärsivällisyyttä.

– Pikkuhiljaa saadaan jalosteita markkinoille, ja kuluttajat osaavat kysyä niitä. Ei kannata lannistua, jos markkinat eivät heti vedä. Silloin kannattaa lähteä pienistä aloista.

Kasvisravintoloissa käytetään runsaasti lähiseutujen kasveja ja vihanneksi. Turkulaisen Ravintola Hüggen kokki Topi Peltola työssään.

Kasvisravintola haluaa kotimaista

Kasvisravintoloissa nautitaan parhaillaan tämän satokauden tuotteista. Eri ravintola-arvioissa suosittu turkulainen Kuori käyttää esimerkiksi hyvin paljon lähialueen kotimaisia tuotteita, sanoo ravintolapäällikkö Laura Vähätalo.

– Tilaamme siis mahdollisimman paljon tavaraa paikallisilta pientuottajilta ja sesongin mukaan.

Esimerkiksi falafelien teossa Kuori käyttää luomuhärkäpapua, joka tulee Uudestakaupungista, Kalannista 67 kilometrin päästä.

Aurajokirannassa olevan ravintola Hüggen keittiömestari Anya Jeffrey pitää kotimaisten raaka-aineiden saatavuutta sesonkiaikana hyvänä.

– Talvella saatavuus on heikompaa. Olisi kyllä hienoa saada kotimaista papuraaka-ainetta enemmän käyttöön.

Avaa kuvien katselu Keittiömestari Anya Jeffrey haluaisi käyttää monenlaisia palkokasveja Hüggen annoksissa. Kuva: Markku Sandell / Yle

Vihannesten kohdalla asiakkaat harvemmin kysyvät niiden kotimaisuutta. Niiden ehkä oletetaan automaattisesti tulevan läheltä.

– Meidän asiakaskunnassamme on paljon niitä, jotka ovat vasta siirtymässä kasvisruokaravintoon. Kysyntä on kyllä noussut hyvin paljon.

Hüggessä tarjotaan Jeffreyn mukaan myös maito- ja kananmunapohjaisia tuotteita, joten se ei ole puhdas vegaaniravintola.