Susijengi-ikoni ja kapteeni puhuvat suoraan MM-katastrofin syistä: ”Ei toteuteta asioita niin kuin haluaisimme”

Teemu Rannikko on entinen huipputakamies, joka toimii tätä nykyä Susijengin valmennustiimissä.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen hyökkäyspelaamista on vaivannut liika yksinyrittäminen ja kurittomuus. Myöskään Lauri Markkaselle ei ole saatu palloa niin helppoihin korintekotilanteisiin kuin viime vuonna.

OKINAWA. Suomen miesten koripallomaajoukkueen maanantaiaamu Okinawassa valkeni pelaajien palaverilla katastrofaalisen Japani-tappion jälkeen.

Susijengin kovassa MM-alkulohkossa Japani oli juuri se vastus, joka Suomen piti voittaa. Suomi menetti kuitenkin 18 pisteen johtoonsa pelissä.

Pahimmassa tapauksessa tappio voi tarkoittaa sitä, että Suomi ei saa paikkaa ensi vuoden olympiakarsintoihin.

Kapteeni Sasu Salin ei peitellyt pettymystään joukkueen hotellilla Yle Urheilulle. Salin oli ennen kisojen alkua asettanut tavoitteekseen päästä MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon. Nyt ei tule sijoitusta edes 16:n parhaan joukkoon.

– Itseäni ärsyttää, vaikka kuinka paljon. En tiedä, kuinka monet MM-kisat saan enää pelata. Japanilainen vain taisteli enemmän, 32-vuotias Salin tiivisti vielä edellisillan pelin.

Salinin viesti joukkueelle aamulla oli, että nyt Susijengin pitää keskittyä siihen, mihin pelaajat voivat enää vaikuttaa. Eli viimeiseen alkulohkopeliin ja alemman jatkolohkon kahteen otteluun, jotka ratkaisevat olympiakarsintapaikan.

– Ei tämä mikään maailmanloppu ole, mutta totta kai jokaista harmittaa. Nämä ovat tämän kyseisen joukkueen kasvutarinoita. Sanoin jätkille, että tässä on suunta ylöspäin, Salin sanoo.

Avaa kuvien katselu Sasu Salinia kismittää Japani-peli, mutta ei halua enää jossitella ottelun tapahtumia. Maanantaina olivat menossa jo uudet treenit. Kuva: Ville Vuorinen

Susijengin tämän kesän ottelut ovat olleet harjoituspeleistä lähtien vaikeita.

– Olemme puhuneet kesän alusta lähtien, että täytyy pitää hauskaa. Meidän täytyy kuitenkin tietää, miten pelaamme. Olemme olleet parhaillamme, kun roolitukset ovat olleet kohdillaan ja kaikki ovat kunnioittaneet pelisysteemiämme. Totta kai jokainen haluaa parasta ja haluaa auttaa joukkuetta, mutta pitää vielä tajuta, miten autetaan kentällä. Hauskuus tulee sitten siitä, kun peli sujuu, Salin sanoo.

Susijengin pelintekijänä pitkään toiminut nykyinen valmennustiimin jäsen Teemu Rannikko puhuu myös suoraan joukkueen hyökkäyspelaamisen ongelmista.

– Peli hajoaa vähän liian helposti. Hyökkäys menee liikaa pallon pompottamiseksi ja yksinyrittämiseksi. Suomi-korista ei ole tehty tuollaiseksi vuosien varrella. Pallo liikkuu ja pelaajat liikkuvat. Yritetään tehdä toiselle parempaa heittopaikkaa. Nyt pallo on pysähtynyt. Katsotaan enemmän omaa heittoa kuin kaverin heittoa, Rannikko sanoo.

Rannikolla on myös selvä näkemys, miksi näin tapahtuu.

– Ei toteuteta asioita niin kuin haluaisimme. Valmennuksen tehtävä on saada pelaajat tekemään, mitä halutaan. Nyt mennään takaisin perusasioihin. Ei ajatella monimutkaisesti. Teemme joitain asioita, mihin pystymme. Jätetään välimallin ratkaisut molemmissa päissä kenttää minimiin, Rannikko avaa.

Avaa kuvien katselu Teemu Rannikko opastamassa Susijengin pelaajia maanantain harjoituksissa. Kuva: Ville Vuorinen

Lauri Markkaselle ei ole tullut helppoja koreja viime vuoden tapaan

Hyökkäyspäässä esimerkiksi joukkueen suurimmalle tähdelle Lauri Markkaselle ei ole saatu palloa yhtä hyviin korintekotilanteisiin kuin viime vuonna EM-kisoissa.

– Meillä on samat hyökkäyspään setit, mutta kurinalaisuutta tarvittaisiin enemmän, Salin sanoo.

Kun Rannikolta kysyy Markkaselle luotujen helppojen korien vähyydestä, niin valmentaja muistuttaa Susijengin hyvästä puolustuksesta viime vuoden EM-kisoissa.

– Olimme todella hyviä puolustuksessa. Saimme stoppeja ja pääsimme juoksemaan sekä nopeita että puolinopeita hyökkäyksiä. Näissä kisoissa ei ole saatu stoppeja. Olemme menneet 5 vastaan 5 -pelaamiseen.

Rannikko muistuttaa myös, että Markkanen on varmasti nyt entistä merkatumpi pelaaja kuin viime vuonna.

– Kaikkien pitää katsoa tässä peiliin, valmennuksenkin. Ehkä emme ole saaneet ajettua tarpeeksi selvästi asioita, mitä haluamme tehdä, kun Lauri ei pääse mihinkään tai on kaksi puolustajaa edessä, Rannikko sanoo.

Katso Lauri Markkasen kaikki korit Japani-ottelussa (27 pistettä).

Takamiehet tapetilla

Tikunnokkaan ovat nousseet myös Susijengin pelintekijät. Ne ovat kuitenkin samat kuin viime vuonna eli Miro Little, Ilari Seppälä ja Edon Maxhuni. Kummassakin Susijengin MM-ottelussa on silti pistänyt silmään, kuinka Susijengin heillä on ollut vaikeaa.

Päävalmentaja Lassi Tuovi muistutti jo Australia-pelin jälkeen suomalaista mediaa siitä, että kolmikolla on ollut tänä kesänä rikkonainen valmistautuminen MM-kisoihin. Jokainen heistä missasi valmistavia otteluita ennen MM-kisoja.

Urallaan lukuisissa Euroopan huippusarjoissa pelannut Rannikko ei lähde avaamaan tarkemmin tuntemuksiaan nykymaajoukkueen takamiesten otteista, mutta tiedostaa takamiehen merkityksen koripallossa.

– Ei ole mitään helppoa tai yksiselitteistä ratkaisua, että joku muu pelaaja saisi hyökkäyspelin rullaamaan. Takamiehen tehtävä on kuitenkin saada kaikki samalle sivulle hyökkäyspäässä, Rannikko pyörittelee.

Huffin ja Koposen merkitystä ei voi aliarvioida

Yksi kirkas muutos toki viime vuoteen ja menestykseen on, että kaksi maajoukkuelegendaa ei ole enää mukana. Petteri Koponen ja Shawn Huff lopettivat uransa viime vuoden EM-kisoihin.

Rannikko vitsailee, että Koposta ja Huffia on aina ikävä ennen kuin vakavoituu.

– Kokemusta ei voi ikinä aliarvioida. Huffin ja Koposen mukana lähti 400 maaottelua. Tällä MM-joukkueella on kokonaisuudessaan reilu 400 peliä. Kokemus ei näy tilastoissa, mutta näkyy kentällä, Rannikko sanoo.

Rannikon mukaan kokemus tuo peliin myös selkeyttä.

– Rauhoitetaan tilannetta ja tiedetään tarkalleen, mitä tehdään. Nuoruuden innossa ja kokemuksessa on iso ero lajissa kuin lajissa sekä koripallossa joukkueena kuin joukkueena, Rannikko päättää.

Avaa kuvien katselu Shawn Huffin (kuvassa) ura päättyi viiime vuonna EM-kisoihin, kuten Petteri Koposenkin. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Susijengin tulevaa viikkoa voi pitää nuoren joukkueen kannalta merkittävänä, sillä olympiakarsintapaikan voisi nähdä tärkeänä asiana nykysukupolven seuraaville askeleille maajoukkuepaidassa. Henkisesti voisi myös ajatella niin, että jonkinlaisen mahdollisen Japani-pelistä tulleen peikon poistaminen voisi olla tärkeää alkavalla viikolla.

Rannikko ei lähde spekuloimaan ajatuksella peikosta, mutta muistuttaa vielä haastattelun lopuksi menestyvän joukkueen ja pelaajan ominaisuuksista.

– Jokaisesta huonosta kokemusta hyvä pelaaja ja joukkue oppii. Tuollaisesta pelistä on paljon opittavaa, missä johtaa 18 pisteellä ja häviää sitten 10 pisteellä. Tällaisia kokemuksia pitäisi osata käyttää sitten tulevaisuudessa, Rannikko muotoilee.