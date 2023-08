Osuuspankilla oli kymmeniä haamuasiakkaita – valvontaviranomainen puuttui asiaan

Finanssivalvonta on havainnut huomattavia puutteita OP-ryhmän rahanpesua estävässä toiminnassa.

Finanssivalvonta on viranomainen, joka valvoo esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden toimintaa. Se tarkasteli Etelä-Karjalan osuuspankin, Turun seudun osuuspankin ja OP-yrityspankin rahanpesun torjuntaa vuosina 2021–2022.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että erityisen huolestuttavia havaintoja Finanssivalvonta teki Etelä-Karjalan osuuspankista.

Valvontaviranomainen havaitsi puutteita esimerkiksi asiakassuhteiden riskiarvioinnissa ja asiakkaiden tuntemistiedoissa. Pankin tehtävä on selvittää, mikä asiakkaan liiketoiminta on ja millaista maksuliikennettä sillä on ulkomaille. Näin halutaan estää rahanpesu ja esimerkiksi terrorismin rahoittaminen.

– Muutamien asiakkaiden tuntemistiedoissa oli hyvinkin vakavia puutteita, koska tiedot olivat joko hyvin vanhoja tai tarkempia selvityksiä asiakkaan liiketoiminnasta ei ollut hankittu sillä tavalla kuin me katsoimme, sanoo toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvonnasta Ylelle.

Kymmeniä haamuasiakkaita

Tarkastuksen aikana selvisi, että 28 prosentilla pankin yritys- ja yhdistysasiakkaista tuntemistiedot eivät olleet kunnossa. Henkilöasiakkaista tämä koski lähes neljää prosenttia asiakkaista.

Etelä-Karjalan osuuspankki irtisanoi Finanssivalvonnan tarkastuksen aikana 73 asiakkuutta. Joukossa oli sekä yksityis- että yritysasiakkaita. Tarkastettavana oli kaikkiaan 200 asiakasta.

– Näistä asiakkaista suuri osa oli sen tyyppisiä, että niiden toiminta oli jo loppunut, eikä tietoa ollut kirjattu järjestelmiin, kertoo OP-ryhmän toiminnan sääntelynmukaisuudesta vastaava johtaja Rami Kinnala.

Kinnalan mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kasvatti osaltaan irtisanottujen asiakkaiden määrää.

– Arvioimme, ovatko kaikki asiakkaat etenkin yrityspuolella sellaisia, kenelle OP haluaa jatkossakin tarjota palveluita.

OP-ryhmä on Suomen suurin pankkikeskittymä, johon kuuluu tällä hetkellä 104 osuuspankkia. OP-ryhmällä on Finanssivalvonnan poikkeuslupa siihen, että se pystyy laatimaan riskiarvion keskitetysti jokaisen jäsenpankkinsa puolesta.

Finanssivalvonnan mielestä riskiarviossa ei kuitenkaan ollut huomioitu riittävästi esimerkiksi Etelä-Karjalan osuuspankin erityispiirteitä.

Rami Kinnala vakuuttaa, että OP-ryhmä varmistaa jatkossa entistä paremmin, että asiakastiedot ovat ajan tasalla.