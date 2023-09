Moni tulee pihasuunnittelijan pakeille haaveenaan laiskan piha – näin sellainen syntyy!

Piha voi näyttää upealta, vaikka olisi laiska hoitamaan puutarhaa. Kun piha on helppohoitoinen, siihen liittyvä kuormitus vähentää stressiä. Pihan toimintojen rajaaminen on yksi monista keinoista.

Kaikilla on välillä stressiä, jonka purkamisessa oman kotipihan tulisi auttaa, eikä lisätä sitä. Oikein suunniteltuna piha voi olla samaan aikaan helppohoitoinen ja ilo silmälle.

Vihersuunnittelu Cielon maisemasuunnittelija ja hortonomi Elina Piispanen ratkaisee työssään ihmisten pihahaasteita. Asiakkaat pyytävät häneltä usein helppohoitoista pihaa, mutta ratkaisut ovat Piispasen mukaan erilaisia.

– Kyseessä on suunnitteluprosessi, jossa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämää helpottavia ja vähemmän stressaavia ratkaisuja pihalle.

Avaa kuvien katselu Hortonomi Elina Piispanen kokee pihan suunnitteprosessin olevan kuin ”psykologinen prosessi”, jossa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Helppo piha voi tarkoittaa Piispasen mukaan lapsiperheelle laajaa nurmikkoa, jossa ei kasva kukkia, jotka saattaisivat katkeilla lasten pelatessa jalkapalloa. Iäkkäämpi puolestaan voi kokea nurmen jatkuvan leikkaamisen niin työläänä, että hän kaipaa sen tilalle jotain täysin muuta.

Ihmiset eivät Piispasen mukaan ei haluta viettää tuntikausia rikkaruohoja nyppimässä, vaan nauttia pihasta.

Piispanen on ilokseen nähnyt muutoksen, että työleirin sijaan piha alkaa olla suomalaisille rentoutumispaikka.

– Tämä näkyy esimerkiksi niin, että asiakkaat haluavat suurempia terasseja ja oleskelualueita. Myös paljut ja jopa uima-altaat ovat yleistyneet pihoissa.

Avaa kuvien katselu Piispanen piirtää paperille usein käsin pihojen ensimmäiset luonnokset. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Pihan toiminnot selkeästi näkyviin

Monen pihaansa apua hakevan lähtötilanne on kuin “sillisalaatti”, jossa on paljon nurmea, puskaa siellä ja kukkaa täällä. Pihasuunnittelija pyrkii tuomaan selkeyttä ja helppohoitoisuutta rakenteellisilla muutoksilla. Kun suunnittelija on asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen myötä ratkaissut toivottujen toimintojen sijoittumisen pihassa, voidaan alueet rajata erilaisin rajausmateriaalein helppohoitoisuuden aikaansaamiseksi.

Avaa kuvien katselu Rajaus erilaisin materiaalein lisää pihan selkeyttä. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Aluerajaukset auttavat pitämään nurmikon, kukkapenkit, kulkuväylät ja terassit erillään. Rajaaminen estää myös kasvien leviämistä ympäri pihaa. Samalla pihan hoitaminen on Piispasen mukaan asukkaalle helppoa, kun hän tietää, miten rajattuja alueita huolletaan.

– Asiakas voi esimerkiksi leikata reunakiven toisella puolella olevan nurmikon, kun taas toisella puolella olevalta pensasalueelta heinäkasvit ja rikkaruohot kitketään pois.

Piispanen muistuttaa, että eri toimintoja yhdistävien linjojen ei tarvitse olla muodoltaan neliöitä, vaan pihoissa voidaan käyttää myös pyöreitä muotoja. Helppohoitoinen piha ei tarkoita myöskään, että siitä puuttuisi estetiikkaa tai kukkien tuoma kauneutta.

Avaa kuvien katselu Perennapenkki ja kiveys on erotettu toisistaan pitkäikäisellä muoviputkella. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Tässä 5 vinkkiä laiskan pihan rakentamiseksi:

1. Suunnittele pihan toiminnot ja kasvit tarkkaan paperille ennen kuin ryhdyt toteuttamaan. Ei ole taloudellisesti järkevää muunnella pihaa montaa kertaa, jotta sen saa lopulta toimivaksi ja kasvit niille kuuluville paikoille. Pyydä apua asiantuntijalta toimintojen sijoittelemiseen, jos se tuntuu vaikealta.

2. Runsaasti rönsyilevät ja siementävät perennat voi unohtaa. Kannattaa välttää myös puita ja pensaita, jotka vaativat rajua leikkausta.

3. Unohda isot, laajat ja tasaiset nurmikkoalueet, koska niitä pitää leikata säännöllisesti. Nurmialue voi olla myös kukkanurmea, jolloin sitä ei tarvitse leikata. Tällöin isojen pihojen vähemmän käytetyllä nurmialueella kasvien voi antaa kasvaa täyteen mittaansa, ja ruohonleikkurilla huolletaan ainoastaan metrin levyiset kulkuväylät.

4. Ehkäise rikkakasveja käyttämällä kauppojen tuoteselostettua puutarhamultaa ja pensaiden juurella katetta. Peltojen maa-aineksissa on siemenpankki, josta nousee esiin erilaisia rikkakasveja. Korkeampien perennojen alle kannattaa istuttaa niitä matalampia maanpeitekasveja esimerkiksi suikeroalpia, peittokurjenpolvea tai pikkutalviota.

5. Hyödynnä kiveä kulkuväylillä ja rajaa alue, jotta kasvit eivät leviä. Apuna voi käyttää esimerkiksi muurikiveä, lankkua tai metallista reunusta. Laattakoon kannattaa olla suuri, jotta saumoja ja samalla huollettavaa on vähemmän. Siinäkään ei kannata kuitenkaan liioitella. Mitä isompi kivi, niin sitä paremmin pitää tehdä pohjatyöt esimerkiksi routimisen vuoksi.

Avaa kuvien katselu Tuivio on peittokasvi, joka täyteen kasvuun päästessään peittää kuvassa näkyvillä olevan multatilan. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Nurmikon tilalle terasseja

Katso, millaiseen ratkaisuun päädyttiin helsinkiläisessä rivitalokohteessa, jossa asukkaat tuskastuivat jatkuvaa leikkausta vaativaan nurmeen, jonka he halusivat pois.

Kukkien kastelu virkistää mieltä

Täysin huoltovapaata pihaa ei ole olemassakaan. Jopa laatoitetun pihan saumakohtiin kasvaa rikkaruohoja, joita kannattaa ajoittain poistaa, jos mielii pitämään laatat vaakasuorassa.

Myös helppohoitoisen pihan kasveja ja nurmea kannattaa kalkita ja lannoittaa keväisin. Vettä kasvit kaipaavat erityisesti alkukesästä, jolloin on kuumaa ja kuivaa. Kastelussa kannattaa hyödyntää omasta pihasta kerättyjä kattovesiä.

Kohtuullinen puuhastelu kasvien parissa lisää kuitenkin tutkitusti fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Avaa kuvien katselu Rotkolemmikki on helppohoitoinen maanpeiteperenna. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Suunnitelmat alulle syksyllä

Syksy on parasta aikaa suunnitella ammattilaisen kanssa unelmien pihaa, koska silloin pihasuunnittelijat eivät ole ylityöllistettyjä. Kun rakennuttaja saa käyttöönsä valmiit suunnitelmat heti keväällä, niin pihan rakennustyöt saadaan päätökseen jo alkukesästä, jolloin helposta pihasta pääsee nauttimaan koko kesän. Myös pihan budjetoiminen on helpompaa, kun rakennuttajalla on käytössään pihasuunnitelma