Yksinyrittäjä Riikka Pajunen koki työuupumuksen, avioeron, hometalohelvetin ja borrelioosin: ”Tyttöni kysyi, mistä olen kiitollinen”

Vuonna 2007 Riikka Pajunen saapui maailmanympärysmatkalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hän kysyi taksikuskilta, onko Suomessa jokin iso kriisi, kun ihmiset vaikuttavat olevan allapäin ja moni pukeutuu mustiin.

Pajunen näki matkansa jälkeen kaiken Suomessa eri tavalla. Reissun jälkeen hän oli täynnä iloa. Ennen matkaa hän oli kokenut työuupumuksen palkkatöissä konsulttifirmassa. Yle on nähnyt työuupumukseen liittyvän masennus-diagnoosin.

– Työuupumus johdatti minut miettimään sitä, mitä olen tänne tullut tekemään. Yhtäkkiä tajusin, että voisiko elämäntehtäväni olla muiden auttamisessa sen oman juttunsa löytämisessä, jolloin työ tuntuu mielekkäältä ja innostavalta.

Pajunen perusti Montevista -yrityksensä vuonna 2010. Hän auttaa ihmisiä löytämään onnellisuuden työssä ja sparraa esihenkilöitä ja yrittäjiä.

– Ihmisillä on todella paljon haasteita palautumisessa. Työelämä voi olla kevyttä ja mielekästä, eikä siinä tarvitse kenenkään uuvuttaa itseään. Ymmärrän miksi uuvutaan, mutta siinä juuri haluan tukea ihmisiä.

Yrittäjien heikko palautuminen on huomattu myös tutkimuksessa.

Yrittäjät vaarassa palautua heikosti

Yrittäjien työssä on paljon piirteitä, joiden vuoksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota myös palautumiseen.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Liisa Puskalan mukaan kuormituksen lisääntyessä myös palautumisen tarve lisääntyy.

Työterveyslaitoksen viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin mikro- ja yksinyrittäjien palautumista ja kuormitusta. Noin yksi viidestä mikro- ja yksinyrittäjistä palautui huonosti.

– Tässä hankkeessa monet totesivat, että he ehkä yliarvioivat oman palautumisensa. Uni ei ole tarpeeksi syvää ja työajatukset jäävät pyörimään, vaikka näennäisesti olisi vapaalla, Puskala kertoo.

Avaa kuvien katselu – Meillä on paljon enemmän perinteitä ja tottumusta fyysisen väsymyksen ymmärtämiseen. Kyllä meidän 2020-luvulla pitäisi ottaa tosissaan myös henkisen työn kuormitus, sanoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Liisa Puskala. Kuva: Markku Rantala / Yle

Puskalan mukaan isoimmissa työpaikoissa on paljon käytäntöjä ja asiantuntemusta palautumisen merkityksestä. Pienyrittäjät puolestaan herkästi keskittyvät siihen, minkä ympärillä heidän liiketoimintansa on.

– Meillä on Suomessa paljon pienyrittäjiä, jotka ovat myös kansantalouden kannalta hirveän tärkeitä. Pienyrittäjän kokonaispalapeliin pitäisi saada mahtumaan kannattavasti liiketalous ja oma hyvinvointi.

Unelmien talossa oli hometta

Seuraava kriisi odotti yrittäjä Riikka Pajusta nurkan takana. Avioero tuli, kun heidän tyttärensä oli 11 kuukautta.

Pajusella ja entisellä miehellä on yhteishuoltajuus, mutta tyttö on aina asunut äitinsä kanssa. Isällään lapsi on muutaman kerran kuukaudessa.

Avioeron aikaan Pajunen oli jo perustanut firmansa.

– Kaipasin täydellistä vapautta työelämässä toteuttaa omaa potentiaalia ja vahvuuksia ja toimia intohimolla, mutta myös niin, että minulla oli mahdollisimman paljon aikaa minun tytölle. Se on ainutlaatuinen aika, mikä ei ikinä palaa.

Kun Pajusen tytär oli viisivuotias, Pajunen haaveili muuttavansa tyttönsä kanssa kerrostalosta rivitaloon. Asunnon oston jälkeen seitsemän vuotta sitten ilmeni, että talossa oli hometta. Yle on nähnyt homekoiraraportin.

Pajunen ja tytär herkistyivät homeelle ja taloudellisesti hometalo tuli kalliiksi.

Kun Pajunen oli vuosien päästä selvinnyt hometalohelvetistä, hän löysi jälkiä iholtaan ja meni lääkäriin. Iski kuume, nivelkivut, aivosumu ja kova väsymys. Hänellä oli borrelioosi. Yle on nähnyt diagnoosin.

– Silloin terveys romahti. Tulin yksi aamu keittiöön enkä pystynyt astumaan vasemmalla jalalla. Olin todella surullinen, enkö voi enää ikinä kävellä.

Avaa kuvien katselu – Minulla on oma lapsi. Lähes kaikki vastuu arjesta on ollut aina minulla. Kun lapsi on kotona ja kuumeessa, teen etätöitä, sanoo Riikka Pajunen. Kuva: Markku Rantala / Yle

Pajunen toipui vuosien aikana Mathildedalissa hirsitalossa metsän keskellä, minne hän oli muuttanut tyttärensä kanssa.

Kriisit eivät kuitenkaan lannistaneet Pajusta. Ne saivat päinvastoin miettimään, mistä hän on kiitollinen. Elämään hetkessä.

Kysyin tytöltäni joka ilta, mistä hän oli kuluneessa päivässä kiitollinen.

– Itselleni oli merkityksellistä, kun hän kysyi minulta joka ilta takaisinpäinkin, mistä olen kiitollinen. Siitä tuli meidän iltarutiini. Se oli rankkaa, mutta myös hyvää aikaa. Miten elämme kriisin keskellä ja löydämme samalla hyvät asiat.

Ei mitään uhritarinaa

Pajunen ei halua, että hänestä kerrotaan uhritarinaa. Hänen mielestään ilo ja vastoinkäymiset kulkevat käsi kädessä.

– Meidän ei tarvitse odottaa, että sitten kun tämä kriisi on selätetty ja kun olen kasvanut tässä asiassa ja olen parantunut kokonaisvaltaisesti tästä jutusta. Saa olla iloinen, vaikka olisi surullinen. Elämä on koko ajan tässä ja nyt.

Pajunen sanoo, että kokemustensa myötä myötätunto itseä ja muita kohtaan on lisääntynyt. Kyse on näkökulman muutoksesta.

– Kun priorisoi itseään, alkaa välittää muidenkin hyvinvoinnista enemmän. Siitä tulee hyvä kierre.

Avaa kuvien katselu Riikka Pajusella jää aikaa arjessa palauttaville asioille, kuten luonnossa retkeilylle, tanssille ja musiikille. Kuvassa hän on Espoon Myllyjärvellä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Pajunen on ymmärtänyt myös sen, mikä merkitys on avun vastaanottamisella muilta.

– Moni suomalainen kokee, että ei tarvitse auttaa. Kyllä tässä painetaan ja pärjätään.

Yksinyrittäjänä Pajunen on ollut tilanteissa, jolloin yritykseen liittyvään esiintymiseen on ollut aikaa puoli tuntia, lapsi on sairastunut ja hänelle on pitänyt löytää hoitaja.

– Minun työmoraali on niin korkea, etten juuri ikinä peru mitään. Kun lapsi on vatsataudissa ja olen itse lähdössä töihin, ne hetket ovat olleet paineenalaisia. Tulee tunne, että aina olen yksin selvittämässä kaikkea.

Pajunen on näissä tilanteissa hakenut apua lastenhoitoon. Yksin ei tarvitse selvitä arjesta vapaallakaan.

Pahimpina aikoina hän sai kaupungin kotipalvelun kautta neljä tuntia viikossa apua lastenhoitoon, että sai nukkua tai mennä talvella pellolle hiihtämään latautuen auringonpaisteessa.

Hyvät yöunet pedataan päivällä

Työterveyslaitoksen Liisa Puskalan mielestä on tavallinen tarina, että yrittäjä herää vasta vastoinkäymisten myötä palautumisen merkitykseen.

– Kun työ ei ole hirveän fyysistä, niin on vaikea hahmottaa, missä vaiheessa on rättiväsynyt henkisesti, jos vähän vielä raahustaa aivosumuvaiheessa.

Puskalan mukaan hyvät yöunet pedataan päivällä. Työpäivän aikanakin voi palautua. Puskala kehottaa yrittäjää rytmittämään päiväänsä niin, että välillä on intensiivisiä spurtteja ja välillä kevyempää.

Moni pienyrittäjä ajattelee Puskalan mukaan liiketoimintaa ja hyvinvointia erillisinä asioina. Se on ongelma.

– Aika usein pitää valita raha ja kannattavuus tai sitten terveys. Minä vähän vielä venyn taas tämän illan ja tämän viikonlopun.

Koska äiti tekee töitä?

Kun 45-vuotias Riikka Pajunen tekee töitä, hän antaa kaikkensa ja tekee työt intensiivisesti.

Pajunen saattaa tehdä 16-tuntisen työpäivän ja sitten hän ei tee neljään päivään mitään. Pajunen pitää koko ajan huolta siitä, että kokonaiskuormitus ei nouse liian suureksi. Hän esimerkiksi piti kolmen kuukauden kesäloman.

– Kerran tyttöni kysyi, että tekeekö äiti ollenkaan töitä, kun on lähes aina kotona.

Avaa kuvien katselu – Ihminen luopuu monesti ensimmäisenä harrastuksistaan ja yöunistaan, mutta se on juuri se, mitä ei pitäisi tehdä, sanoo Riikka Pajunen. Kuva: Markku Rantala / Yle

Yrittäjyys vaatii hänen mukaansa sitkeyttä, luovuutta, halua kehittää itseään, periksiantamattomuutta ja luottamusta siihen, että kaikki menee hyvin.

– Työni tuntuu vapaudelta ja rakkaudelta. Tekisin sitä joka tapauksessa, vaikka olisin miljonääri. Olen innoissani, kun maanantaiaamu tulee tai kesäloma loppuu.

