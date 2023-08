Tyytymättömyys omaan kehoon on matalasti koulutetuilla muita tavallisempaa

Kuva: All Over Press

Kehotyytymättömyys on tuoreen tutkimuksen mukaan yleisempää matalasti koulutetuilla kuin korkeamman koulutuksen saaneilla. Naiset ovat miehiä useammin tyytymättömiä omaan kehoonsa koko elämänkaarensa ajan koulutustaustasta riippumatta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatutkimuksessa selvitettiin kehotyytymättömyyden yleisyyttä ja sen kehittymistä eri koulutusryhmissä aikuisuuden aikana.

Tutkimuksen mukaan tyytymättömyys omaan kehoon kasvoi iän myötä sekä naisilla että miehillä.

Naisten kohdalla kehotyytymättömyys kuitenkin iän myötä pikemminkin väheni, kun poistettiin iän myötä tapahtuvan painonnousun vaikutus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vierailevan tutkijan Elena Rosenqvistin mukaan tämä tuo esiin sen, kuinka keskeinen asia paino on länsimaisessa naisten kehoihanteessa.

Oman kehon arvostaminen on yhteydessä parempaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen

Miehillä matala koulutus oli yhteydessä negatiiviseen kehonkuvaan 32- ja 42-vuotiaina tehdyissä kyselyissä. Miehillä matala koulutus myös yhdistyi siihen, että negatiivinen kehonkuva säilyi elämän mittaan.

52-vuotiaina korkeasti koulutettujen miesten tyytymättömyys omaan kehoon nousi samalle tasolle matalammin koulutettujen miesten kanssa. Tutkija Elena Rosenqvistin mukaan taustalla saattaa vaikuttaa työkulttuuri, joka vaatii korkeasti koulutetuilta virtaviivaisen ulkonäön ylläpitämistä.

– Mietimme, olisiko korkeasti koulutetuilla miehillä korkeammat paineet säilyttää dynaaminen ja nuorekas ulkonäkö kuin matalasti koulutetuilla duunarimiehillä, Elena Rosenqvist sanoo.

Tutkijan mukaan koulutukseen nivoutuvat kehotyytymättömyyden erot on tärkeää ottaa huomioon, kun pyritään vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen. Hän kiinnittäisi huomiota kehonkuvaan matalasti koulutetuilla miehillä, joiden kohdalla yhteys koulutukseen oli selvästi nähtävissä.

– Positiivinen kehonkuva on yhteydessä parempaan terveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä terveellisempiin elintapoihin ja ruokailutottumuksiin, Elena Rosenqvist sanoo.

Oman kehon arvostaminen on yhteydessä myös esimerkiksi korkeampaan itsetuntoon.

Tutkimus on osa Stressi, kehitys ja mielenterveys -seurantatutkimusta. Tutkimuksessa on seurattu kyselyillä yhtä tamperelaista ikäluokkaa useaan otteeseen 16-vuotiaista 52-vuotiaiksi. Seurantatutkimukseen on osallistunut vajaat 2000 henkilöä.