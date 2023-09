– On arvioitava, minkälainen rangaistus hakijalle voisi koitua rintamalle lähdöstä kieltäytymisestä. Eli voidaanko katsoa, että poliittinen mielipide on kyseiselle hakijalle turvallisuusuhka. Ja minkälaiset mahdollisuudet hakijalla on kieltäytyä sotarikosten tekemisestä rintamalla, Siirtolaisuusinstituutin asiantuntija Erna Bodström toteaa.