Uhkaus somessa keskeytti koulupäivän Espoon Omniassa

Koulupäivä keskeytyi maanantaina Espoon Omnian Lehtimäen–Kirkkokadun toimipisteessä koululle tulleen hälytyksen vuoksi.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että poliisi kävi koululla ja totesi hälytyksen aiheettomaksi.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja Tuula Antola kertoo, että viikonvaihteessa Jodel-viestintäsovelluksessa nousi esiin uhkaus väkivaltatilanteesta, josta koulun johto sai tiedon maanantaiaamuna.

– Välittömästi olimme yhteydessä poliisiin ja asiaa selvitetty. Opiskelijoita, opiskelijoiden vanhempia ja henkilöstöä on informoitu asiasta. Samanaikaisesti tähän turvallisuustilanteeseen on liittynyt paljon huhuja, mutta nyt tilanne on ihan rauhallinen täällä, sanoo Antola.

Antola jatkaa, että ketään ei ole uhattu eikä ketään ole kiinniotettu.

– Ei ole ollut mitään uhkaa, joka olisi todeksi muuttunut. Mutta totta kai suhtaudumme vakavasti näihin ja kaikissa tilanteissa Omnian ja muiden oppimisympäristöjen pitää olla turvallisia sekä opiskelijoille että henkilöstölle.