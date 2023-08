Palkkasotilasryhmän johtajan ilmaantuminen Suomeen sai hallituksen pohtimaan, keitä Venäjältä tulee – oleskelulupa myönnettiin ilman tietoja taustasta

Suomessa hallitus ja viranomaiset yrittävät löytää selitystä, miten venäläinen palkkasoturi ja terroristiepäilty Voislav Torden päätyi Suomeen, ja miten vastaavat tilanteet voidaan estää.

Ylen tietojen mukaan Tordenille myönnettiin vuoden oleskelulupa perhesiteiden perusteella. Hän sai niin sanotun D-viisumin, jolla voi kulkea Suomeen.

Torden on vaihtanut nimeä, ja hänet tunnettiin aiemmin nimellä Jan Petrovskiy.

Petrovskiylla on maahantulokielto EU-alueelle.

Torden (Petrovskiy) otettiin Ylen tietojen mukaan kiinni heinäkuussa kiinni Helsinki-Vantaalla, kun hänen aiempi henkilöllisyytensä oli selvinnyt rajavartiolaitoksen saaman tiedustelutiedon perusteella.

Ukraina on alustavasti pyytänyt epäillyn luovuttamista Ukrainaan, maa epäilee häntä terrorismista. Petrovskiyn väitetään taistelleen venäläisissä Rusitš-joukoissa Itä-Ukrainan Donbasissa.

Suomeen pääsee edelleen esimerkiksi työntekijöitä

Niin sanottujen D-viisumeiden perusteella maahantulo on lisääntynyt. Viisumin saa automaattisesti, jos on saanut oleskeluluvan työn tai opiskelun perusteella tai on perheenjäsen.

Pääministeri Petteri Orpo sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että tapaus herätti Suomen arvioimaan rajan uhkia.

– Olen nyt pyytänyt päivitettyä tietoa rajaliikenteen eri muodoista ja arvion siitä, että tulisiko meidän tehdä vielä enemmän, Orpo sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo sanoi Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina 27.8., että Venäjän rajaliikennettä on arvioitava mahdollisesti uudelleen.

Hallitus selvityttää nyt pikaisesti, missä ovat ne aukot, joiden kautta Suomeen on voinut ja voi päästä riskihenkilöitä.

Ainakin viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantaminen on noussut esiin. Ylen tietojen mukaan Voislav Tordenin aiempi nimi ( Petrovskiy) ja tausta ei ollut Migrin tiedossa, kun se myönsi oleskeluluvan. Oleskeluluvan myöntäjällä ei myöskään ollut tietoa maahantulokielloista.

Myös viisumien myöntämisen perusteita selvitetään jälleen. Viimeksi Suomi kiristi viisumien myöntämistä heinäkuussa.

Oleskeluluvan perusteella myönnettävän D-viisumin saa käytännössä automaattisesti, ja tämä herättää kysymyksen siitä, miten viisumien saajien ja perheenjäsentensä taustat selvitetään.

Myös laajempia skenaarioita Venäjän rajan uhkista mietitään uudelleen. Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan, Jevgeni Prigožinin sekä joidenkin muiden ryhmän johtajien kuolema saattaa saada ryhmän jäseniä liikkeelle. Latvia, Liettua ja Puola ovat epäilleet heidän yrittävän Eurooppaan Valko-Venäjän kautta, Viro arvioi heitä voivan tulla myös Venäjältä.

Petrovskiy on myös hakenut Suomesta turvapaikkaa. EU:lta odotetaan lähiviikkoina yhteistä linjaa, miten EU-maat suhtautuvat viisumipolitiikassaan Venäjän liikekannallepanoa pakeneviin henkilöihin.