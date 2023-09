Vesimyyrät kaivoivat niin paljon koloja, että kaupunginsalmen vanha kivivalli uhkaa sortua Kokkolassa

Suntin rannalta on löytynyt useita vesimyyrän tekemiä koloja, kertoo kaupunginpuutarhuri Sini Sangi.

Kaupunginsalmen Suntin ympäriltä on löytynyt useita koloja, joita epäillään vesimyyrien kaivamiksi. Nyt vesimyyriä loukutetaan Kokkolan keskustassa.

Kokkolan keskustan läpi virtaavan Suntin ranta on osin käyttökiellossa kivivallin sortuman vuoksi.

Nyt Suntin rannalta on löytynyt parikymmentä koloa, joita epäillään vesimyyrien kaivamiksi.

Vesimyyriä loukutetaan, sillä vaarana on, että niiden kolot pahentavat entisestään kiveystä.

– Totta kai ne vaikuttavat, kun puhutaan monta kymmentä, jopa sata vuotta vanhoista rakenteista. Vesimyyrien kolot heikentävät tukirakenteita ja vesi pääsee koloihin, mikä lisää sortumista, Kokkolan vs. infrapäällikkö Mikko Takkula toteaa.

Vesimyyriä loukuttaa tuholaistorjuntaan erikoistunut yritys Anticimex. Tuhoeläinteknikko Mika Pikkaraisen mukaan vesimyyrien loukutus on aika harvinaista, sillä usein myyrät karkottaa jo olosuhteiden muuttaminen. Vanhoista koloista tehdään kuitenkin havaintoilmoituksia.

Kokkolassa loukkuun on toistaiseksi jäänyt vain yksi vesimyyrä.

– Vanhoja koloja on yli 20 kappaletta, mutta aktiivisia uloskäyntejä vain yksittäisesti. Kiveyksen alla menee vesimyyrien käytävä, ja sopivassa kohdassa on uloskäynti, Pikkarainen kertoo.

Pikkaraisen mukaan vesimyyriä on Suntissa vähän. Torjunnassa onkin kyse pääasiassa alueen kontrollista. Suurin osa koloista on vanhoja eikä niitä käytetä. Kauempana nurmialueella ei myöskään ole mitään merkkejä vesimyyristä.

Pikkaraisen mukaan torjunta lopetetaan lähiaikoina. Kaupunginsalmen sortunut reuna korjataan toriremontin yhteydessä kolmen vuoden aikana.

Vaikea hävitettävä

Vesimyyrä on myyristä suurikokoisin. Nimensä mukaisesti se viihtyy siellä, missä on vettä ja rantaa, mutta on tuttu vieras myös puutarhoissa.

– Vesimyyrä viettää ison osan elämästään maan alla: tekee sinne pesiä, onkaloita ja käytäviä. Se voi järsiä omenapuiden ja muiden puiden juuria, istutuksia tai porkkana- ja perunapenkkien juureksia ennen kuin ihminen ehtii korjata sadon talteen. Vesimyyrä on myös hyvä uimari, kertoo johtava tutkija Otso Huitu Luonnonvarakeskuksesta.

Huidun mukaan vesimyyräkannat vaihtelevat paikallisesti. Kun peltomyyriä tai metsämyyriä on paljon joka 3.–4. vuosi, niin vesimyyriä on runsaasti on 7-9 vuoden välein.

– Vesimyyrä voi ilmestyä minne tahansa, olla siellä pari vuotta ja sitten kadota. Esimerkiksi yhdessä kaupunginosassa vesimyyriä voi olla hyvin runsaasti useankin vuoden ajan ja jälkiä näkyy.

Huidun mukaan vesimyyrä on haastava laji hävittää, sillä eläimiä voi olla pienellä alueella paljon. Kotipuutarhassa onkin tärkeä suojata kasvien ja puiden juuria.