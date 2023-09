Joonas Konstigin kolumni: Hollywoodin ennalta-arvattavan aatteellisten leffojen keskellä Oppenheimer on valo pimeässä

Oppenheimer on ollut menestys, koska se on aitoa elämää muistuttava monimutkainen tutkielma… ja se saa viime vuosien leffat näyttämään tylsältä kansanvalistukselta, pohtii Konstig.

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Hollywoodilla menee huonosti. Yleisö ei innostu eivätkä leffat tahko voittoa. Kaupan päälle sekä kirjoittajat että näyttelijät ovat lakossa. Kannatusmielessä kävin katsomassa toisen niistä tämän kesän hittileffoista, jotka on nostettu toivon majakoiksi. Oppenheimer osoittautui kiusallisen hyväksi.

Mikä oli kiusallista? Oli kiusallista verrata sitä viime aikojen perus-Hollywood-leffoihin.

Unelmatehdas tuotti vielä vuosituhannen vaihteessa ikimuistoisia elokuvia: Seven, Happiness, American Beauty, Fight Club, Magnolia ja Lost in Translation olivat monikerroksisia tarinoita, jotka jäivät kerrasta mieleen ja jotka kestävät uudelleenkatselua. Näihin verrattuna nyky-Hollywood on tarjonnut käytännössä satuja.

Viime vuosien leffojen kompastuskivenä on ollut etenkin ennalta-arvattava aatteellisuus. Pahimmillaan jo siinä vaiheessa, kun hahmo marssii ensikohtaukseensa, tiedämme, onko hän hyvis vai pahis.

Kun valkokankaalle kävelee lapsi, osaamme jo odottaa, että vanhemmat ensin vähättelevät häntä, kunnes lapsi näyttää olevansa näitä fiksumpi.

Identiteettipolitiikan myötä roolihahmo ei enää ole yksilö, vaan sukupuolensa, rotunsa, suuntautumisensa, ikäluokkansa jne. edustaja. Yleisö on oppinut jo arvaamaan, mitä tarkoittaa, että leffassa on ”vahva naissankari”. Hän on täydellinen ja ylivoimainen – mutta ihmisenä silti jotenkin epämukava. Hänen vahvuutensa tehdään selväksi sillä, että hän pystyy vetämään miehiä turpaan.

Lapset ja nuoret taas eivät enää tarvitse vanhemmiltaan oppia ja mentorointia. Kun valkokankaalle kävelee lapsi, osaamme jo odottaa, että vanhemmat ensin vähättelevät häntä, kunnes lapsi näyttää olevansa näitä fiksumpi.

Tosielämässä näin käy lähinnä jotain uutta äpsikaatiota ladatessa.

Pohjimmiltaan nyky-Hollywood on kertonut yhä uudestaan samaa tarinaa, jossa täydellisen sankarin vastustajana on yhteiskunta ja sen ennakkoluulot. Vahvat naiset esimerkiksi eivät juuri koskaan epäonnistu, koska epäonnistuminen tarkoittaisi, että heidän tarvitsee kasvaa ja oppia. He ovat syntyneet valmiina. Hahmon ei tarvitse käydä läpi sankarin matkaa tai ottaa turpaan treenimontaaseissa. Hänen täytyy vain toteuttaa itseään puolitoista tuntia, niin hän voittaa.

Jos hahmon kehityskaari on opin vain olemaan oma itseni, kyseessä on käytännössä sama tarina kuin ”sitten heräsin ja kaikki oli ollut vain pahaa unta”.

Nykytarinoiden sankari on siis kuin Jean-Jacques Rousseaun jalo villi, joka syntyy täydellisenä, kunnes yhteiskunta turmelee hänet. Sankari on yhtä aikaa täydellinen ja uhri. Meidän pitäisi tykätä hänestä, koska hän on uhri, ja ihannoida häntä, koska hän on täydellinen. Mutta meillä on itseriittoinen hahmo, jonka kanssa emme haluaisi hengata.

Uusien Star Wars -leffojen sankari Rey on hyvä esimerkki. Olen nähnyt kaikki kolme leffaa ja muistan Reystä, että hänellä oli valkoinen vaate ja aina sama rankka ilme kasvoilla. En koskaan olisi halunnut hengata hänen kanssaan.

Aatteellinen taide on tylsää, koska se on ilmiselvää, ja se jättää kylmäksi yleisön, joka ymmärtää, ettei oikea elämä ole tällaista.

Minua nyky-Hollywood muistuttaa Neuvostoliiton sosialistisesta realismista. Neuvostoliiton taisteleva taide kuvasi ihanneihmiset täydellisen hyveellisinä ja aina oikeassa olevina. Silloin sankari oli tavallinen työläinen, joka itseensä ja aatteeseen luottaen puski läpi läpimätien porvarien, kapitalistien, imperialistien jne. ja rakensi uutta parempaa maailmaa.

Niin sosialistisessa realismissa kuin nyky-Hollywoodissa maailma on mustavalkoinen alusta loppuun. Yleisön täytyy olla yksisilmäisen aatteellinen, ettei se huomaa tarinaa propagandasaduksi.

Aatteellinen taide on tylsää, koska se on ilmiselvää, ja se jättää kylmäksi yleisön, joka ymmärtää, ettei oikea elämä ole tällaista. Vaikkei yleisö osaisi sitä pukea sanoiksi, he poistuvat leffateatterista ravitsematta. Tuli nähtyä outo viesti jostain kaukaa, mutta se ei kosketa omaa elämää.

Mutta se Oppenheimer. Se saa monet muut nyky-Hollywood-leffat näyttämään huonolta siksi, että se on vaihteeksi aidosti ambivalentti moraalinen tutkielma. Epätäydelliset ihmiset joutuvat elokuvassa tekemään valintoja huonojen vaihtoehtojen väliltä monimutkaisessa maailmassa. Pitäisikö tukea ystäviäni vai ilmiantaa heidät? Kehen voi luottaa, kuka on sopiva johtamaan? Onko oikein tehdä pommi ja käyttää sitä?

Katsoja saa elää tarinassa mukana, ei kokea tulevansa valistetuksi. Hän huomaa jatkuvasti asettuvansa päähenkilöiden asemaan ja miettii, mitä tässäkin tilanteessa oikein pitäisi tehdä. Ydinfysiikasta hänen ei tarvitse ymmärtää mitään. Tarina kertoo elämästä.

Päinvastoin kuin saduissa, parhaissa tarinoissa ja oikeassa elämässä ongelmiin on vain harvoin helppoja ratkaisuja. Tarjolla on vaihtokauppoja. Jos toiselle kumartaa, toiselle pyllistää. Elämässä peitto on aina liian lyhyt: jos sen vetää korviin, varpaat palelevat.

Tämän kun Hollywoodkin taas muistaisi.

Joonas Konstig

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, joka muistuttaa, että Han Solo ampui ensin, ja se on olennaista.

Kolumnista voi keskustella 9.9. kello 23.00 saakka.