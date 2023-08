Pitkään odotettu päätös lähestyy: Helsingin areenan kohtalo voi pian selvitä, kun ratkaisua ajetaan ministeritasolla

Helsingin areenan tulevaisuus saattaa ratketa lähiaikoina. Halli on nyt seissyt tyhjillään yli vuoden. Kuvaus: Clarissa Jäärni, editointi: Matti Myller.

Helsingin areena on seissyt liki tyhjillään nyt yli vuoden. 1990-luvulla valmistuneeseen halliin mahtuu enimmillään 15 000 ihmistä.

Helsingin areenan pihalla ei elokuisena päivänä paljoa liikettä näy.

Keskeisellä paikalla Helsingin rautateiden kupeessa sijaitseva monitoimihalli on nykyisen kansanedustaja Hjallis Harkimon ideoima, ja sen rakennustyöt käynnistyivät vuoden 1996 keväällä.

300 miljoonaa markkaa, eli noin 50 miljoonaa euroa maksanut halli rakennettiin nopeasti, ja se valmistui vuotta myöhemmin. Ensimmäinen yleisötilaisuus, The Beach Boysin konsertti, järjestettiin 17. huhtikuuta 1997.

Vuosien saatossa halli on palvellut jääkiekon maailmamestaruuskilpailuita, siellä on järjestetty useiden nimekkäiden artistien konsertteja, ja hallin huippuhetkiin kuulunee vuoden 2007 euroviisut.

Avaa kuvien katselu Pietarista löytyy vuonna 2000 valmistunut liki identinen monitoimihalli. Se on samankokoinen, -näköinen ja saman Skanska-rakennusyhtiön rakentama kuin Helsingin areena. Helsingin halli kuvattiin keväällä 2023. Kuva: /All Over Press

Vielä vuonna 2019 hallia isännöivän Helsinki Halli Oy:n liikevaihto oli yli 11 miljoonaa euroa.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi hallin keskeiset omistajat Gennadi Timtšenko sekä Roman Rotenbergin isä Boris Rotenberg lisättiin Yhdysvaltojen ja EU:n pakotelistoille kevättalvella 2022. Roman Rotenberg ei ole pakotelistalla, mutta hänen omistuksensa on jäädytetty, koska hänen isänsä ja setänsä Arkadi Rotenberg hallitsevat todellisuudessa määräysvaltaa.

Pian pakotteiden asettamisen jälkeen Hartwall ilmoitti irtisanovansa markkinointiyhteistyösopimuksen Helsinki Halli Oy:n kanssa. Hallin nimikyltit irrotettiin vielä samana päivänä.

Ratkeaako hallin kohtalo viimein

Hallin liiketoiminta on pakotteiden johdosta ollut jäissä, ja se on seissyt nyt lähes tyhjillään yli vuoden ajan. Useat suuret tapahtumat ovat valuneet Helsingin sormien välistä muille paikkakunnille.

Tilanteeseen on nyt kuitenkin mahdollisesti löytymässä ratkaisu. Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen mukaan Helsingin kaupunki on hoputtanut hallitusta toimenpiteisiin, jotta halli saataisiin takaisin käyttöön. Helsingin Sanomat kertoi tänään, että halliyhtiö on jättänyt kesällä vuokria maksamatta.

Se voi osaltaan vauhdittaa hallin haltuunottoa.

Avaa kuvien katselu Hartwallin logo komisti Keski-Pasilassa hallin kylkeä vielä vuonna 2011. Kuva: YLE / Seppo Sarkkinen

Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa, että Helsinki-hallin tilanteeseen valmistellaan nyt ratkaisua ministeritasolla.

Helsingin kulttuurin- ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki kertoi toukokuussa, että ratkaisu voisi löytyä erillislain laatimisesta.

Käytännössä se tarkoittaisi Helsinki-hallin ja vastaavien venäläissidosteisten kiinteistöjen pakkolunastamista.

