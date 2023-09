”Tyhmimmän mahdollisen” lajin etsintä johti Sasu-Matti Niemelän, 22, dartsin pariin – nyt hän on koukussa ja heittää tikkaa joka päivä

Tikkalaji dartsin suosio on kasvanut tuntuvasti Suomessa. Lajin pariin on tullut vuodessa yli sata uutta lisenssipelaajaa. Dartsista innostuvat erityisesti alle 30-vuotiaat miehet.

Kaksi vuotta sitten Sasu-Matti Niemelä ei ollut kummoinen tikanheittäjä.

Nuorukainen tunsi kyllä dartsin, mutta vain pinnallisesti. Hän oli nähnyt sektoreihin jaettuja tikkatauluja ravintoloissa kiinnittämättä niihin erityistä huomiota.

Sitten kaikki muuttui.

– Olin uhkapelisivustolla ja mietin, mikä olisi tyhmin mahdollinen laji, johon voisi pistää rahaa likoon. Vinttikoirakisat oli jo kokeiltu, joten päädyin dartsiin, joensuulainen Niemelä muistelee.

Yksi lähetys vuoden 2022 MM-kisoista riitti. Niemelä jäi koukkuun kaikkeen: show’hun, pistelaskuun ja äärimmäiseen hermojen hallintaan.

Hän tilasi opiskelijayksiöönsä taulun ja tikat samalta istumalta.

– Nyt heitän pari-kolme tuntia joka päivä. En saa tästä tarpeekseni!

Syynä näkyvyyden lisääntyminen

22-vuotias Niemelä ei ole ainoa suomalainen, jota dartskärpänen on puraissut. Vuoden 2022 alusta lähtien lajin pariin on tullut poikkeuksellisen paljon uusia harrastajia.

Suomen dartsliiton mukaan lajin piirissä on noin 1300 lisenssipelajaa. Luku on kasvanut yhdessä vuodessa 10-15 prosentilla.

– Kasvu on ennennäkemätöntä ja sitä on ollut kaikkialla. Darts on alkanut kiinnostaa niin, että uusia seurojakin on perustettu sinne tänne: esimerkiksi Mikkeliin, Poriin, Perniöön ja Kokkolaan, toiminnanjohtaja Veijo Viinikka luettelee.

Avaa kuvien katselu Olennainen osa darts-harrastusta on kertyvien pisteiden jatkuva tarkkailu. Kuvassa Sami Ignatius laskupuuhissa Joensuun viikkokisoissa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kenties kovimmin dartsbuumi jyllää Viinikan kotikaupungissa Jyväskylässä. Siellä paikallisen seuran viikkokisoihin on niin paljon tunkua, että paikalle on suositeltu saapumaan jopa tunnin verran etuajassa.

Viinikan mukaan lajin ovat löytäneet etenkin Sasu-Matti Niemelän kaltaiset, alle 30-vuotiaat miehet.

– Sellaiset, jotka seuraavat paljon urheilua. Dartsin näkyvyys on lisääntynyt niin, että lajille on voinut altistua helpommin kuin koskaan, Viinikka sanoo.

Ammattikisat tuoneet lajin lähelle

Sasu-Matti Niemelä allekirjoittaa Viinikan näkemyksen. Hän pitää selvänä, että ilman ahkeraa penkkiurheilemista darts olisi jäänyt häneltäkin kokeilematta.

Aivan erityisesti darts-harrastajat kehuvat maksukanava Viaplayta, joka on alkanut näyttää lajin ammattilaiskisoja suomeksi selostettuna.

– Sillä on ihan valtava merkitys, että darts ylipäätään tunnetaan. Itse harrastin tätä lajia viimeksi koululaisena, eikä siihen aikaan tämmöisestä näkyvyydestä ollut tietoakaan, viime vuonna lajin pariin palannut Toni Niskanen, 41, kuvailee.

Avaa kuvien katselu Toni Niskaselle viikkokisat ovat vain pieni osa darts-harrastusta. Kotonaan hän heittää tikkaa useita tunteja päivässä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Darts-seuroissa lisääntyneeseen kysyntään on ainakin toistaiseksi pystytty vastaamaan. Joensuulaisen Wanhan Joen Darts Clubin puheenjohtaja Sini Härkönen tosin pohtii, asettavatko pelipaikat rajoituksia lajin kasvulle.

Avaa kuvien katselu Darts-tikanheiton juuret ovat pubeissa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

– Meidän taulumme ovat anniskeluravintolassa, kuten suurimmalla osalla Suomen seuroista. Ikävä kyllä emme saisi ottaa tänne alaikäisiä pelaamaan, jos sellaista kysyntää tulisi, Härkönen sanoo.

Taulukauppa käy kuumana

Yli 30 vuotta dartskisoja kiertänyt Veijo Viinikka uskoo, että laji on hiljalleen kasvamassa ulos pubeista ja baareista. Darts-taulut ovat tällä hetkellä kysyttyjä muun muassa keilahalleihin ja biljardisaleihin.

– Viime talvena pari maahantuojaa joutui myymään eioota, kun tauluja ja tikkoja ei kerta kaikkiaan riittänyt kaikille, Viinikka sanoo.

Avaa kuvien katselu Darts-seuraa Joensuussa johtava Sini Härkönen on lajin kasvusta mielissään. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Suomen dartsliitto yrittää Viinikan mukaan seuraavaksi lobata dartsia osaksi koululiikuntaa. Askelta pidetään luontevana, koska laji on fyysisesti kevyt ja se on helppo aloittaa.

Sasu-Matti Niemelä uskoo, että darts voi kasvaa Suomessa vielä tuntuvasti nykyistä suuremmaksi.

– En tiedä, voisiko tämä olla uusi padel, mutta ainakin snookeria suositummaksi pubilajiksi tästä ilman muuta on, hän sanoo.

