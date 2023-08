Näin taajamajunaliikenteen asemat sijoittuisivat Turun ja Tampereen välillä – uudessa selvityksessä sovitellaan matkustajalaitureita kuntiin

Turun ja Toijalan välisen junarataosuuden mahdolliset taajamajunien asemapaikat on selvitetty.

Taajamajunat pysähtyisivät tiedotteen mukaan Turun ja Tampereen välillä nykyisten kaukoliikenteen asemien lisäksi Turun Jäkärlässä, Liedossa, Aurassa, Pöytyän Kyrössä ja Urjalassa. Raportin mukaan potentiaalisimmat matkustajalaiturit olisivat Varsinais-Suomessa Auran kunta ja Pirkanmaan puolella oleva Urjala.

Tuore Proxion-konsulttiyhtiön selvitys kytkeytyy jo aikaisemmin tehtyihin selvityksiin, joissa on selvitetty Tampereen ja Turun välisen taajamajunaliikenteen matkustajapotentiaalia. Selvitystä ohjasivat radanvarsikunnat, maakunnat ja ELY-keskukset. Lisäksi työryhmässä oli mukana Väyläviraston ja VR:n edustajat.

Selvitys tilattiin, koska tilaajien mukaan Turun ja Tampereen välinen raideliikenne ei palvele riittävällä tasolla.

VR on kiinnostunut taajamajunaliikenteestä

Selvityksen mukaan asemakohtaistet kustannusarviot ovat miljoonasta lähes kolmeen miljoonaan euroon Turun ja Tampereen välillä.

Raportin mukaan suurimmat kustannukset liittyvät turvajärjestelmiin, laitemuutoksiin, sekä asemalaitureiden pohjatöihin. Lisäksi raportti selvitti asemapaikkojen käyttöönoton edellyttämiä toimenpiteitä. VR:ltä pyydettiin myös asiantuntijaroolissa selvittämään mahdollisia juna-aikatauluja.

– Työtä tehdään rauhassa. Emme ole tiedustelleet esimerkiksi muiden liikennöitsijöiden kantaa taajamajunaliikenteestä Turku-Toijala-välille, Auran kunnanjohtaja Terhi Källi kertoi tiedotustilaisuudessa.

Taajamajunaliikenteen käynnistyminen Turun ja Tampereen välillä vaatii kunnilta omaa suunnitelmaa asiasta, ja lisäksi Väyläviraston virallisen ratasuunnitelman. Kunnilla ei ole tosin toistaiseksi toimivaltaa raideliikenteen tilaamiseen, vaan liikenne- ja viestintäministeriö vastaa junaliikenteen tilaamisesta. Tähän tosin suunnitellaan muutosta tuoreessa hallitusohjelmassa.

Selvityksessä todetaan myös, että varsinaisten liikennöintikustannusten arvioiminen on toistaiseksi hankalaa, koska hintalappu riippuu liikennöitsijästä. VR on jo aikaisemmin kertonut olevansa kiinnostunut liikennöinnistä.

– Turun ja Tampereen välin matkustajamäärissä on nähty viime aikoina selvää kasvua. Esimerkiksi Loimaan, Humppilan ja Toijalan asemien matkustajamäärien prosentuaalinen kasvu on suuri verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. VR on ehdottomasti kiinnostunut kehittämään taajamajunaliikennettä, joka palvelisi kuntien tarpeita mahdollisimman hyvin, toteaa VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen tiedotteessa.

Voit keskustella aiheesta 29. elokuuta kello 23 asti.