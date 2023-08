Putinin sodan kulisseissa toimii yksityisarmeija, jolle tarjoutuu nyt näytön paikka - näin Kreml jakaa Wagnerin perinnön

Putin on antanut ristiriitaista tietoa Wagnerin tulevaisuudesta. Asiantuntijan mukaan taistelijoita on jo värvätty uuteen palkka-armeijaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti Wagnerin valokeilaan vain runsas vuosi sitten. Hämärä palkkasoturijoukko muuttui kuin yhdessä yössä pelätyksi yksityisarmeijaksi.

Jevgeni Prigožinin Wagner-palkkasotilasyhtiö tuli tutuksi tehokkana ja raakana taistelujoukkona.

Nyt kun päällikkö Prigožin ja kakkosmies Dimitri Utkin ovat poissa pelistä, Wagnerin tulevaisuus on iso kysymysmerkki. Mitä tapahtuu palkka-armeijan raskaille aseille ja operaatioille eri maissa?

Ykkösvaihtoehdosta on Wagner-taistelijoille jo vinkattu, toteaa Tampereen yliopiston tutkija Mikko Räkköläinen, joka on perehtynyt Wagneriin. Vaihtoehdon nimi on Redut.

– Heitä on kehotettu liittyä Redut-yksityisarmeijaan. Se on itsenäinen organisaatio, mutta toimii suoraan Venäjän puolustushallinnon alla.

Redut on toiminut kulisseissa jo jonkin aikaa. Se ei kuitenkaan tule olemaan niin kuin Wagner, joka toimi täysin itsenäisesti perustuen Prigožinin henkilöhahmoon ja suhteisiin. Räkköläisen mukaan Redut ei ole läheskään niin laaja, joustava ja nopea kuin Wagner.

Ollaanko Wagner-ryhmää siis ajamassa alas?

– Wagner-organisaatio purkautuu viimeistään silloin, kun rahahanat kuivuvat, koska joukot saivat palkkansa Prigožinin kautta, Räkköläinen toteaa.

Räkköläisen mukaan suuri osa Wagner-taistelijoista on ammattisotilaita, joille on samantekevää, kuka palkkakuitin allekirjoittaa. Osa heistä voi kuitenkin olla hyvin lojaalia Prigozinille ja uskoo, että Venäjän johto ei kykene sodanjohtoon, Räikköläinen sanoo.

– Tämä voi aiheuttaa ongelmia sotilaiden siirtymisessä Venäjän puolustushallinnon alle, Räkköläinen toteaa.

Wagner tunnettin myös lempinimellä ”Putinin yksityinen armeija”. Putin käytti sitä lisäämään Venäjän vaikutusvaltaa, erityisesti Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Avaa kuvien katselu Wagner-sotilaat ja ruandalaiset turvallisuusjoukot valvovat Keski-Afrikan tasavallan presidentinvaalien vaalitilaisuutta Banguissa, Keski-Afrikan tasavallassa 25. joulukuuta 2020. Kuva: Nacer Talel / AOP

The New York Times -lehden haastatteleman asiantuntijan mukaan Putin tuskin haluaa luopua aiemmasta luottojoukostaan.

– Wagner-ryhmä on Putinin työkalupakki. Hän ei halua luopua siitä vain siksi, että Prigožin ja ryhmän muu johto ovat poissa, Washingtonin strategisten ja kansainvälisten tutkimusten keskuksen Afrikka-asiantuntija Cameron Hudson sanoi lehdelle.

Tuleeko toinen Prigožin?

Räkköläisen mukaan Wagner oli tehokkaasti organisoitu, ja Prigožin johti sitä modernisti.

– Wagnerissa suorituksilla sai ylennyksiä. Alempien tasojen komentajille annettiin vastuuta, ja Prigožin pystyi takaamaan palkka-armeijan itsenäisyyden, Räkköläinen kuvailee.

Räkköläinen ei kuitenkaan usko, että Wagnerin sisältä löytyy toiminnalle jatkajaa.

Eikä Kreml tähän suostuisikaan, ellei kyseeseen tule Venäjän sodanjohdolle lojaali henkilö.

– Kaikki perustui Prigožinin suhteille. Sotilaallinen toiminta, bisnekset ja logistiikkatoiminta. Vapauden takasivat hyvät suhteet Putiniin. Ei löydy toista sellaista henkilöä, jolla olisi sama valta ja vapaus toimia.

Tämä vapaus koitui lopulta Prigožinin kohtaloksi. Räkköläisen mukaan hänestä tuli liian voimakas ja vaikutusvaltainen.

Avaa kuvien katselu Wagner-joukot kulkivat läpi Rostovin kaupungin 24.6.2023. Jevgeni Prigožin aloittama kapinamarssi jäi lyhyeksi. Kuva: Sergey Pivovarov / AOP

Wagnerin lähes myyttinen voima Afrikassa

Prigožinin kuoleman seuraukset tuntuvat erityisesti Afrikan maissa, joissa Wagner on tukenut valtioiden johtajia ja tukahduttanut kapinoita kovin ottein.

Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa Wagner turvasi itsevaltaisia johtajia ja auttoi maiden armeijoita taistelemaan kapinallisia ja ääriryhmiä vastaan. Malissa YK syyttää Wagneria julmuuksien toteuttamisesta Malin armeijan rinnalla. Sudanissa puolestaan yksityisarmeija toimitti aseita ja koulutti maan armeijaa.

Vastineeksi Prigožinin organisaatio sai rahaa sekä kullan ja timanttien kaivostoimiluvat. Lisäksi Prigozinilla oli Afrikassa satojen yritysten verkosto.

Räkköläisen mukaan Prigožin oli ulottanut valtansa joka alalle. Wagnerilla oli sotilaallisen toiminnan lisäksi radioasemia ja logistiikkayrityksiä. Yhtiö tuotti propagandaa, teki bisnestä ja manipuloi vaaleja.

– Se oli hämyinen verkosto, joka pyöritti tätä toimintaa, ja kaikki oli Prigožinin näpeissä. Koko kuvion siirtäminen toiselle ihmiselle tuskin onnistuu, sanoo Räkköläinen.

Venäjä rahoittaa sotaa Afrikan kultakaivoksilla

Venäjän johto on jo yrittänyt paikata Wagner-pomon kuoleman aiheuttanutta aukkoa ja epätietoisuutta Afrikassa.

Jo kesäkuun kapinan jälkeen Venäjän johdon edustajien kerrottiin käyneen vakuuttelemassa eri maita Venäjän sotilaallisesta tuesta riippumatta siitä, mikä on Prigožinin kohtalo.

Räkköläisen mukaan jonkinlainen notkahdus joka tapauksessa tulee, kun uusi organisaatio alkaa pyörittää sotilaallista toimintaa.

Venäjä haluaa kuitenkin pitää Afrikan tiukasti käsissään. Erityisen tärkeä sille on Wagnerin käsissä ollut kaivostoiminta. Räikköläisen mukaan Venäjä rahoittaa sillä hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Rahan lypsäminen Afrikasta ei kuitenkaan ole jatkossa helppoa.

– Se tulee olemaan hankalaa. Yhteistyö sisällissotia käyvissä maissa perustuu luottamukselle ja henkilökohtaisille suhteille, toteaa Räkköläinen.

Jevgeni Prigožin oli vieraillut Afrikassa vain muutamia päiviä ennen hänen lentokoneensa putoamista. Viimeinen video, jolla hän esiintyi, näyttäisi olevan Afrikasta.

Mitä ajatuksia aihe herättää? Keskustelu on auki 30.8. kello 23:een saakka.