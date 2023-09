Tuore piispa Mari Parkkinen polarisoituneesta maailmasta: ”Tehtävämme on rakentaa yhteyttä ja rauhaa, ei repiä sitä hajalle”

Mikkelin hiippakunnan uusi piispa Mari Parkkinen on arvoliberaali tasa-arvoisen avioliiton kannattaja, jolle tärkeintä on kuunteleminen – myös niiden, jotka eivät jaa hänen ajatuksiaan.

Mari Parkkinen vihitään tänään sunnuntaina Mikkelin hiippakunnan piispaksi. Tulevaa työnkuvaansa Parkkinen kuvailee seurakunnan esipaimenena.

– Ajattelen, että piispa on sellainen ihmisten rohkaisija. Vaikka siihen kuuluu paljon hallinnollista työtä toivon, että voin olla myös paljon seurakuntalaisten tukena.

Parkkinen asetettiin ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Seurakunnassa ja työyhteisössä häntä kuvaillaan hyväntuulisena ja iloisena ihmisenä.

Avoimesti tasa-arvoista avioliittoa kannattava, tuore piispa kokee monen tärkeän asian jäävän hyvin yksipuolisen keskustelun varjoon: Parkkinen kokee huomion keskittyvän yleisessä keskustelussa lähinnä sukupuolen määritelmään ja sukupuolen näkymiseen eri rooleissa.

– Arvostan avioliittoa ja mielestäni se on aina upea asia, kun kaksi ihmistä haluaa sitoutua toisiinsa Jumalan edessä, sukupuoleen katsomatta. Kirkko tekee myös paljon avioliittoon liittymätöntä työtä, mutta nyt valitettavasti valtaosa keskustelusta pyörii vain yhden asian ympärillä.

Yksilökeskeinen maailmankatsomus jakaa ihmisiä

Parkkisen mukaan elämme hyvin yksilökeskeistä maailmanaikaa.

– Valloillaan on hyvin vahvasti sellainen Minä minä minä -kulttuuri. Se on aika hankala, meidän pitäisi nähdä sitä yhteistä hyvää. Maailmantilanne on hyvin epävakaa, ja siksikin äänenpainot korostuu, mikä näkyy myös kotimaan yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Parkkisen mukaan maailmanlaajuisesti näkyy selvästi, että me ihmiset tarvitsemme toisiamme. Jyrkkä vastakkainasettelu ei johda mihinkään, vaikka reaktiot ovat hänen mielestä myös luonnollisia.

– Tämähän on hyvin inhimillistä, näin ihminen toimii. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tähän voisi havahtua ja miettiä mihin tämä tällainen johtaa.

Kirkon tärkeimpiä tehtäviä on Parkkisen mukaan rakentaa rauhaa. Hän kokee myös hienona asiana kuinka laajasti on ymmärretty, ettei uskonto ole katoamassa mihinkään, ja myös uskonnollisilla päättäjillä on merkitystä erilaisissa keskustelufoorumeissa.

Kirkon, eikä minkään organisaation tehtävä ole puuttua yksilön identiteettiin. Mari Parkkinen

– Ihminen on luotu yhteyteen niin Jumalaan kuin toisiin ihmisiin. Jos Ukrainan sodasta voi löytää jotain hyvää, ehkä se on se viesti, että me tarvitsemme toisiamme, näemme sen globaalissa kontekstissa. Jyrkkä vastakkainasettelu ei johda mihinkään.

Herääminen siihen, että on parempi rakentaa yhteyttä kuin repiä sitä hajalle olisi Parkkisen mukaan nyt olennaista.

– On kirkon tehtävä rakentaa yhteyttä ja muistuttaa ihmisiä siitä, että me tarvitsemme toisiamme.

Tähän asti kirkkoherrana toiminut Parkkinen kertoo monien seurakuntalaisten olevan suvaitsevaisia ihmisiä, joiden ääni jää julkisen keskustelun jalkoihin. Videon kuvaus Henni Jokinen / Yle ja Esa Huuhko / Yle, editointi Simo Pitkänen / Yle

Koko totuus ei välity kirkollisessa keskustelussa

Parkkinen on kirkkoherrana kuunnellut paljon seurakuntalaisia ja heidän ajatuksiaan. Hän on onnellinen siitä, kuinka suvaitsevaisia seurakunnan jäsenet ovat – onhan lähimmäisenrakkaus yksi kristinuskon tärkeimpiä arvoja.

– Ääntä pitävät ne, jotka asemoivat avioliittokysymyksessä perinteiseen näkemykseen. Ruohonjuuritasolla todellisuus on aivan toinen. Lisäksi jos ajatellaan kirkolliskokouksen päätöksiä, ne eivät ruohonjuuritasolla valitettavasti ihan kohtaa.

Parkkinen muistuttaa myös tutkimustuloksista, joiden mukaan yli puolet papeista olisi valmiita vihkimään saman sukupuolen edustajia. Se on jäänyt julkisessa keskustelussa syystä tai toisesta ääripäiden keskustelun varjoon. Parkkisen mukaan papistolla tulee kuitenkin olla myös oikeus vihkiä pareja omantuntonsa mukaisesti.

– Kirkon, eikä minkään organisaation tehtävä ole puuttua yksilön identiteettiin.

Ihmiset eivät halua vaikuttaa, jos asiat ovat omassa arjessa hyvin

Päätöksenteko ja ruohonjuuritaso eivät Parkkisen näkemyksen mukaan kohtaa siksi, että tavalliset ihmiset eivät ole olleet aktiivisia vaaleissa, syystä tai toisesta. Asia on pitkälti sama, kuin poliittisissa puolueissa.

– Vaikuttamistie on nimenomaan se, että lähdetään tekemään yhdessä niitä päätöksiä. Kirkollisvaaleihin voi myös asettua ehdolle, se on hyvä tie vaikuttaa.

Yksi isoimmista asioista on tällä hetkellä myös ilmaston lämpeneminen: kirkon keskeinen tehtävä on myös pitää huolta ympäristöstä.

– Meidän tulee pitää huolta luomakunnastamme ja täytyy sanoa, että vähän huonosti on pidetty. Kirkkohan on hyvinkin aktiivinen ja etulinjassa hiilineutraalissa suunnassa. Kierrätyksestä lämmitykseen kaikki toiminnot käydään läpi. Luomakunnan suojelu on myös kirkon ydintä.

