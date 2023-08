Vaikka Wagner katoaisi, epädemokraattisia vallanpitäjiä tukeva toiminta Afrikassa jatkunee, uskoo Ylen Afrikan-kirjeenvaihtaja Pasi Toivonen

Wagner-yhtiö julkaisi 21. elokuuta kuvan, jossa Jevgeni Prigožin on Afrikassa. Tarkempaa paikkaa Wagner ei kertonut.

Wagnerin toimintatapa on ollut erittäin kustannustehokas keino hankkia Venäjälle vaikutusvaltaa Afrikassa ja samalla heikentää länsivaltojen asemaa, Toivonen toteaa.

Jevgeni Prigožinin johtama palkka-armeija Wagner on ollut erityisen aktiivinen Afrikassa, ja sen toiminta jatkunee aika lailla ennallaan Prigožinin kuolemasta huolimatta, arvioi Ylen Afrikan-kirjeenvaihtaja Pasi Toivonen.

Hän kuitenkin uskoo, että joukot ovat vastedes tiukemmin Kremlin ohjauksessa kuin Prigožinin aikana.

– Wagnerin toimintatapa on ollut erittäin kustannustehokas keino hankkia Venäjälle vaikutusvaltaa Afrikassa ja samalla heikentää länsivaltojen asemaa, joten on hyvinkin varmaa, että Venäjän hallinto tavalla tai toisella säilyttää tämän työkalun itsellään, Toivonen sanoo.

”Harvahampainen rypälepommi”

Ennen kuolemaansa Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin julkaisi itsestään videon, joka oli ilmeisesti kuvattu Afrikassa. Videolla Prigožin sanoi mm. tekevänsä Afrikasta vapaamman ja tuovansa vapautta ja onnellisuutta Afrikan kansalle.

Toivosen mukaan Wagner on ollut Afrikassa kuitenkin kuin harvahampainen rypälepommi. Se on iskenyt hauraisiin valtioihin, joissa on vallassa autoritaarinen hallinto tai sotilasjuntta.

– Wagnerin tarjous Keski-Afrikan tasavallan presidentin tai Malin sotilasjuntan kaltaisille toimijoille on ollut, että autamme sinua pysymään vallassa, kukistamme sinun armeijasi kanssa kapinallisryhmät, tehokkaasti ja keinoja kaihtamatta. Ja näin Wagner myös on tehnyt.

– Eli kyllä Wagner on tarjonnut vapautta ja onnellisuutta, mutta lähinnä tällaisille itsevaltaisille epädemokraattisille vallanpitäjille, Toivonen kuittaa.

”Toiminta kuin siirtomaavallan”

Toivosen mukaan Wagner toimii hyvin klassisella tavalla kuin mikä tahansa siirtomaavalta. Annetaan sotilaallista apua ja vastineeksi palveluksista saadaan kaikkien hamuamia Afrikan luonnonvaroja.

Esimerkiksi sisällisotaan sortuneen Sudanin kultakaivostoiminnasta merkittävä osa on ollut Wagnerin hallinnassa.

– Se, mitä näille kaivoskumppanuuksille käy, määräytyy sen mukaan kuka ottaa hallinnan Wagner-joukoista. Mutta aivan varmasti Putinin hallinnolla on erittäin suuri kiinnostus päästä osingoille Malin, Nigerin, Sudanin ja muiden hauraiden valtioiden luonnonvaroista.

Vaikka Wagner katoaisi, toimintatapa säilynee

Toivonen pitää todennäköisimpänä, että Wagnerin toiminta jatkuu aika lailla ennallaan Prigožinin kuoltuakin.

– Putin todennäköisesti nostaa Prigožinin tilalle Wagnerin johtoon jonkun itselleen lojaalin ja ehkä vähän helpommin hallittavan oligarkin. Joidenkin arvioiden mukaan Prigožin sai elää pari kuukautta vallankaappausyrityksensä jälkeen juuri siksi, että Kremlillä olisi riittävästi aikaa järjestää sujuva vahdinvaihto Wagnerin johdossa.

Toivonen kuitenkin arvioi, että tekemisen rakenne Afrikassa voi hajaantua siten, että joissain maissa Venäjä voi toimia suoraan oman armeijansa nimissä, joissain mahdollisesti jonkun toisen palkkasoturiyhtiön nimissä, jossain myös Wagnerin nimellä.

– Se mikä on selvää on, että vaikka Wagnerin nimi katoaisi historiaan, niin sen ja toimintavat Afrikassa jatkuvat, tavalla tai toisella.

Toivonen huomauttaa, että kun joku kaappaa vallan asevoimin ja syrjäyttää vaaleilla valituin presidentin, on aika selvää, että länsimaisilta toimijoita ei tukea ja apua ihan heti ole odotettavissa.

– Wagner ja Venäjä eivät demokratian perään kysele, siksi ne ovat sotilashallituksille ja yksinvaltaisille hallitsijoille luonteva yhteistyökumppani.

Lännenvastaisuus kasvussa Afrikassa

Hänen mukaansa kyse on myös Afrikassa kasvavasta lännenvastaisuudesta. Malin, Burkina Fason ja Nigerin kaltaiset maat ovat olleet itsenäisiä vuosikymmenten ajan. Tästä huolimatta entinen siirtomaaisäntä Ranska on yhä monessa suhteessa määrännyt tahdin niiden politiikassa ja taloudessa, ja käyttänyt hyväkseen niiden luonnonvaroja.

– Nyt näiden maiden johtajilla ja kansalaisillakin on mitta täynnä. Ranskalaiset joukot on karkoitettu pois maasta ja Wagner on iskenyt tähän saumaan.

Afrikassa on nähty mielenosoituksia, joissa tuetaan vallan kaapannutta sotilasjunttaa, heilutetaan Venäjän lippuja ja käsketään ranskalaisia häipymään. Toivonen toteaa, että kyseessä voi olla osittain Venäjän ja Wagnerin lietsoma mieliala.

– Mutta aivan varmasti Afrikan maissa on myös aitoa kyllästyneisyyttä entisten siirtomaavaltojen vaikutusvaltaan.

