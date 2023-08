Venäläiset sotabloggaajat moittivat puolustusministeriötä Hersonin-joukkojen jättämisestä pulaan: ”Poikaparkoja tapetaan laumoittain”

Venäläiset sotabloggaajat kritisoivat maan puolustusministeriötä Hersonin alueen joukkojen hylkäämisestä. Uutiskanava CNN:n mukaan useat sotaa seuraavat bloggaajat kertovat alueella sijaitsevien venäläisjoukkojen kärsivän suuresta tykistö- ja ammuspulasta.

Muun muassa Roman Saponkov -niminen bloggaaja kertoo Hersonissa taistelevien joukkojen kertoneen resurssien puutteesta hänelle henkilökohtaisesti.

– Prikaatin komentaja lähettää poikamme taisteluun ilman tykistön tukea tai lennokkeja. Poikaparkoja tapetaan laumoittain, Saponkov kirjoittaa CNN:n mukaan.

Toinen venäläisbloggaaja kirjoittaa Venäjän 205. prikaatin kärsivän hälyttävästä kriisistä Hersonissa.

– Jevgeni Prigožiniin liittyvän katastrofin jälkeen toivoimme, että näkisimme viimein muutoksia. Nyt kolme kuukautta myöhemmin huomaamme, ettei mitään ole edelleenkään tapahtunut, blogissa kirjoitetaan viitaten Wagner-johtajan toistuviin avautumisiin ammuspulasta ja puolustusministeriön kritisoinnista.

Sotabloggaajien mukaan Venäjän 205. prikaatin joukot komennettiin hiljattain valtaamaan Dneprjoen varrella sijaitsevia saaria, mutta nämä sanoivat, ettei heillä ole ammuksia, muonitusta, tykistötulta tai tiedusteluyksikköjä.

”Kaksi leiriä”

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo sotabloggaajien kyllästyneen Venäjän puolustusministeriön riittämättömiin toimiin Hersonin alueen tilanteen helpottamiseksi.

ISW:n mukaan puolustusministeriön välinpitämättömyys on saanut tavallisesti hyvin kansallismieliset sotabloggaajat jakautumaan kahteen leiriin. Ajatushautomon mukaan osa bloggaajista on alkanut avoimesti vastustamaan puolustusministeriötä.

Erään Telegramiin kirjoittavan bloggaajan mukaan hän jättää 90 prosenttia Venäjän epäonnistumisista tarkoituksella kertomatta. Hänen mukaansa Venäjän viranomaiset pitävät rajoitettuakin kritiikkiä heihin kohdistuneena henkilökohtaisena hyökkäyksenä sen sijaan, että miettisivät, miten parantaa sotilaiden olosuhteita.

Venäjä on siirtänyt joukkoja Hersonista muille rintamille sen jälkeen kun Kahovkan pato kesäkuussa murtui.