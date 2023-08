Äiti oli mennä huolesta sekaisin, kun Leo-vauva vältteli kontaktia – sitten yksi lomake sai neuvolan ottamaan asian vakavasti

Lasten puheen kehityksen haasteisiin pyritään puuttumaan entistä aiemmin, jo noin yksivuotiaana. Varhaisella tuella on vaikutusta lapsen koko loppuelämään.

Seinäjokelaisen Annen vauva oli vasta kolmiviikkoinen, kun hänestä tuntui ensimmäisen kerran, että kaikki ei ole kunnossa.

Leo väisti monen kuukauden ajan katsekontaktia. Vain erityisen voimakkaat ilmeet ja eleet saivat Leon kiinnittämään huomion vanhempiinsa.

Pojalla oli myös syömisongelmia. Rintaruokinta ei onnistunut, ja pumpattua äidinmaitoa Leo suostui juomaan vain pieniä määriä kerrallaan.

Annen ja Leon nimet on muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi. Heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

– Aloin itse selvitellä asioita, ja kävi ilmi, että Leon käytöksessä oli paljon varhaisen autismin merkkejä, Anne kertoo.

Kysely paljasti ongelmat

Syömisongelmien takia perhe sai yksityislääkäriltä lähetteen lasten poliklinikalle, ja sieltä heidät ohjattiin myös pikkulapsipsykiatrian asiakkaiksi.

Neuvolassa Anne koki, ettei hänen huoltaan vuorovaikutuksen ongelmista otettu vakavasti – ennen yksivuotisneuvolaa.

– Meidän piti täyttää lomake ja huomasimme siitä, ettei Leo osaa mitään niistä asioista, joita sen ikäisen pitäisi osata. Silloin myös terveydenhoitaja viimein huomasi, että Leo on kaikilla osa-alueilla todella paljon jäljessä ikäisistään.

Kyse on pienten lasten kommunikaatiotaitoja kartoittavasta Esikko-lomakkeesta, jonka käyttöä Kelan rahoittama Kielo-hanke pyrkii laajentamaan Suomessa. Tällä hetkellä se on käytössä ainakin pohjalaismaakunnissa, osassa Itä-Suomea, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Lomakkeen avulla voidaan tunnistaa jopa alle yksivuotiaiden lasten puheen ja kielen kehityksen riskejä.

Jos huolta ilmenee, lapsi voi päästä puheterapiaan. Vanhemmat puolestaan voidaan ohjata Kielo-hankkeen pienryhmiin, jossa he saavat tukea tavallisiin arjen vuorovaikutustilanteisiin lapsen kanssa kuten ruokailuun tai pukeutumishetkiin.

Seinäjokelainen Anne ei halunnut yksivuotisneuvolan jälkeen jäädä odottamaan kolmea kuukautta puheterapeutille pääsyä.

– Sanoin miehelleni, että minun psyykeni ei kestä tätä jatkuvaa huolta ja ahdistusta, nyt mennään puheterapeutille yksityiselle.

Annen kotona kävi puheterapeutin lisäksi myös yksityinen psykologi auttamassa perhettä. Leo pääsi jonotuksen jälkeen myös julkisen puolen puheterapiaan. Viime syksyn kuluessa Leo alkoi oppia valtavasti uusia asioita.

Vaikutusta kouluun ja työelämään

Puheen kehitys viivästyy jopa viidenneksellä lapsista. Diagnosoituja, haastavia vaikeuksia on 5–10 prosentilla lapsista.

Itä-Suomen yliopiston logopedian professorin Marja Laasosen mukaan osa ongelmista näyttää jäävän pimentoon.

– Aikuisillakin ihmisillä tulee vastaan tilanteita, joissa ongelmien taustalla on kielellisiä vaikeuksia, mutta niitä ei ole tunnistettu eikä niihin ole koskaan saatu mitään tukea, Laasonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Lapselle kannattaa lukea kirjoja keskustelevaan tyyliin eli yhdessä kirjan kuvia tutkien ja ihmetellen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kielo-tutkimuksen yhtenä päämääränä on parantaa entisestään kielellisten vaikeuksien tunnistamista ja niihin puuttumista.

Tavoitteena on, että lapset ja vanhemmat saisivat tukea heti, kun tarvetta ilmenee.

– Sekä vanhemmat että lapset turhautuvat, kun lapsi ei osaa kunnolla ilmaista itseään. Sen voi estää, jos tilanteeseen puuttuu ja tarjoaa tukea ajoissa, sanoo tutkimushanketta vetävä puheterapeutti Anu Martikainen.

Varhainen ongelmiin puuttuminen on Martikaisen mielestä myös parasta niukkojen puheterapeuttiresurssien käyttöä: yksinkertaisemmat ongelmat voidaan ehkä jopa ehkäistä kokonaan ja vaikeimmissa tapauksissa puheterapian tarvetta lyhentää.

– Se saattaa vaikuttaa koko loppuelämään, siihen miten hyvin pärjää koulussa, sosiaalisissa suhteissa ja myöhemmin työelämässä, Martikainen painottaa.

Milloin on syytä huoleen?

Vanhempien voi olla ennen varsinaisen puheen alkamista vaikeaa tunnistaa lapsen kielen kehityksen riskitekijöitä.

Seinäjokelaisen Annen tapauksessa on monia merkkejä siitä, milloin hälytyskellojen tulisi soida: lapsi ei ota kontaktia vanhempaan, ei käytä eleitä, ei jokeltele eikä ymmärrä yksinkertaisia ohjeita.

Kuopiolainen Ninja Tarvainen ei ollut lainkaan huolissaan, vaikka hänen lapsensa ei vuoden ikäisenä osannut vielä yhtäkään sanaa eikä osoitellut esineitä.

Neuvolassa hänelle kerrottiin mahdollisuudesta osallistua Kielo-hankkeen vanhempien ryhmään.

Kuopiolaisella Sampo Sukasella ei ole huolia 2-vuotiaan Ronja-tyttärensä puheen kehityksen suhteen. Hänestä kuulostaa silti erinomaiselta, että vanhemmille tarjotaan vertaistukea.

– Neuvolassa korostettiin, ettei koskaan voi varmasti tietää, onko kyse puheen viivästymisestä eikä sen ikäisen sanoja tarvitsekaan osata. Ajattelin, ettei ryhmään osallistumisesta voi ainakaan haittaa olla, Tarvainen toteaa.

Päinvastoin Tarvainen koki, että vanhempien ryhmäohjauksesta oli todella paljon hyötyä. Hän suosittelisi ryhmää ihan jokaiselle pienen lapsen vanhemmalle.

Saamiensa vinkkien ansiosta hän alkoi kiinnittää huomiota asioihin, joita ei ollut aiemmin ajatellut.

– Esimerkiksi kauppakasseja purkaessa lapsi on kiinnostunut kassin sisällöstä, mutta itsellä on kiire vain purkaa tavarat eikä tajua pysähtyä lapsen kanssa tutkimaan ja sanoittamaan ostoksia, Tarvainen kertoo.

Autismitestit peruttiin

Kun Kielo-hanke tänä keväänä alkoi, ja seinäjokelainen Anne osallistui vanhempien ryhmään, Leo osasi jo muutamia sanoja.

Nyt kaksivuotias Leo puhuu nelisanaisia lauseita ja päiväkodissa asiat sujuvat hyvin. Myös suunnitellut autismitestit voitiin perua. Leon puheterapia päättyi kesällä, kun tarvetta sille ei enää ollut.

Anne kiittää kaikkea saamaansa apua, erityisesti Leon isovanhempia, joiden tuki esti häntä romahtamasta synkimmällä hetkellä.

– Me olemme saaneet valtavasti apua, josta osa on maksettu omalla rahalla. Olen kiitollinen siitä, että Seinäjoella me kuitenkin pääsimme puheterapiajonoon jo yksivuotisneuvolasta, mikä ei käsittääkseni kaikkialla Suomessa onnistuisi.

Oman tarinansa Anne haluaa jakaa, koska toivoo sen auttavansa edes hieman samankaltaisten huolten kanssa kamppailevia.

Miten voit tukea pienen lapsen kielen kehitystä? Havainnoi ja hoksaa, mistä lapsesi on kiinnostunut. Odota ja ole läsnä, anna lapselle aikaa reagoida. Tartu ja toimi, kun lapsesi tekee aloitteen. Sinä laajennat lapsesi ilmaisua. Lähde: Kielo-hanke, sanapolku.fi/kielo. Lisää vinkkejä https://yle.fi/a/3-10050137

