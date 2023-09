Rovaniemi oli kaupunkitaiteen edelläkävijä, kunnes ei enää ollutkaan – nyt graffiteja joudutaan maalaamaan ”puolilaittomasti”

Taidemaalari Samuli Kontiolla on ollut iso rooli Rovaniemen katutaiteen elävöittämisessä.

Rovaniemellä kaupunkitaiteen keskittymäksi on muovautunut vanhan terveyskeskuksen alue keskustan tuntumassa. Maalaajille ei kuitenkaan ole selvää, minne siellä on luvallista maalata.

Rovaniemi oli aiemmin edelläkävijä luvallisten maalauspaikkojen suhteen, kertoo taidemaalari Samuli Kontio. Hän on edistänyt Rovaniemen kaupunkitaiteen ylläpitämistä jo pitkään ja kampanjoinut tänä vuonna Instagramissa laillisen kaupunkitaiteen puolesta Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston aloitteesta.

Vuonna 2007 Kontion ja Rovaniemen taidemuseon silloisen johtajan Hilkka Liikasen ansiosta kaupungin keskustassa sijaitsevalla vanhan urheilukentän laidalla Lapinaukealla päästiin maalaamaan luvan kanssa. Tuolloin Helsingissä oli vielä käynnissä Stop töhryille -kampanja, jonka tavoitteena oli nollatoleranssi graffiteille.

Taidemuseo muun muassa dokumentoi aidan teoksia ja tuki maalareita maksamalla esimerkiksi materiaaleja. Nykyään tilanne on kuitenkin toinen, eikä vuoteen 2016 saakka palvelleen aidan tilalle ole saatu virallista korvaajaa.

Rovaniemen taidemuseon johtajan Riitta Kuusikon mielestä olisi tärkeää, että joku huolehtisi, että Rovaniemelle saataisiin uusi luvallinen graffitiseinä, joka olisi keskellä kaupunkia ja helposti saavutettavissa.

– Vaikka näitä asioita käsiteltäisiin valtuustossa, niin ne eivät valitettavasti usein johda mihinkään, Kuusikko valittelee.

Rovaniemellä kukaan ei osaa sanoa varmaksi, missä Rovaniemellä sijaitsee virallisesti luvallinen katutaiteelle omistettu seinä. Sairaalanniemen joenpuoleista seinää pidetään oletettavasti laillisena.

Rovaniemellä huonoin tilanne

Monella paikkakunnalla Lapissa on selkeästi ilmoitettu viralliset ja luvalliset seinät katutaidetta varten. Näin on esimerkiksi maakunnan muissa kaupungeissa Kemijärvellä, Torniossa ja Kemissä. Rovaniemellä tilanne on edelleen epämääräinen, eikä missään ole virallista tietoa luvallisesta seinästä.

Nykyinen graffitiseinä Sairaalanniemessä tuli käyttöön vuonna 2012, kun seinään toteutettiin Fazerin kampanjan aloitteesta seinämaalaus. Taidemaalari Samuli Kontion mielestä ongelma on, että siellä on vaikea tietää, mihin voi maalata ja mihin ei.

Rovaniemen kaupungin tilapalveluiden päällikkö Pekka Latvalan mukaan vanhan terveyskeskuksen alueen, Sairaalanniemen, joen puoleinen seinä on laillinen. Graffitit ovat kuitenkin levinneet myös suojeltujen rakennusten puolelle, mikä työllistää vartijoita.

– Olen samaa mieltä, että pitäisi olla paikka, mihin graffiteja saisi laillisesti tehdä, Latvala sanoo.

Kontio uskoo, että ammattitaiteilijoillakin voisi olla kiinnostusta tutustua Sairaalanniemeen, mikäli mielikuva paikasta olisi sallitumpi.

– Ei tässä tarvitsisi kuin lukea, että tämä on laillinen seinä.

Maalaukset ovat levinneet suojeltuihin rakennuksiin Sairaalanniemen alueella.

Sairaalanniemen seinät ovat täynnä katutaidetta, sillä kukaan ei ole ilmoittanut virallisesti, minne alueella voi maalata luvallisesti.

”Älkää näkykö”

Pitkän uran ympäristö- ja yhteisötaiteen parissa tehneen Lapin yliopiston taiteiden professorin Timo Jokelan mukaan kaupunkiympäristö kannustaa ihmisiä laittomaan toimintaan, mikäli se estää ihmisten omasta toiminnasta nousevan kulttuurin, kuten graffitit tai seinämaalaukset.

– Siinä on piilosanoma, että älkää nyt näkykö. Sitten ihmetellään, että näytään jotenkin negatiivisella, rikkovalla ja agressiivisellakin tavalla.

Kaupunkisuunnittelussa ja ympäristöpsykologiassa kyseessä on tuttu ilmiö, jonka tuominen päättäjien tietoisuuteen on valitettavan hidasta.

– Mikäli positiivinen kanava tukkeutuu, niin negatiivinen kanava kyllä löytyy, Jokela sanoo.

Hän on seurannut kartoittavan tutkimuksen kautta muun muassa purkutaloilmiötä.

– Purkutalot eivät yhtäkkiä muutu laillisiksi, vaan taitelijaryhmien pitkäjänteisten neuvotteluiden tuloksena. Nämä paikat täytyy luoda.

Tilaa kaupunkitaiteelle

Rovaniemen keskuskentälle on pystytetty tauluja, joihin saa luvallisesti maalata. Ne eivät tosin Kontion mielestä sovellu graffititarkoitukseen pienen kokonsa takia.

Kaupungissa on ollut puhetta myös kulttuurikeskuksesta, jonka yhteyteen voitaisiin rakentaa seinä graffiteja ja kaupunkitaidetta varten. Vanha paloasema tai linja-autoasema ovat olleet potentiaalisia tiloja tällaiselle toiminnalle.

– Esimerkiksi aitaa, kontteja tai vastaavaa, Kontio selittää.

Hän uskoo, ettei kaupunki laillista graffitien maalaamista periaatteellisista syistä, sillä aloite on käynyt valtuustossa useaan kertaan. Hän toivoo edelleen, että Rovaniemen kaupunki tunnustaisi kaupunkitaiteen virallisesti omaksi taidemuodokseen.

– Tämä on kuitenkin globaalisti trendaava taidemuoto ja Rovaniemellä sitä joudutaan tekemään puolilaittomasti, Kontio täräyttää.

