Sienisovellus puhelimessa on hyvä renki, mutta sokeasti siihen ei pidä luottaa, sanovat asiantuntijat

Applikaatio on hyvä apuväline sienimetsällä, mutta ensimmäisenä on kuitenkin hyvä opetella termistö, muistuttaa sienikursseja Seinäjoen kansalaisopistossa vetävä Asta Asunmaa.

Sienten tunnistamisen tueksi on tarjolla älypuhelimeen ladattavia applikaatioita. Ennen niiden käyttöä kannattaa kuitenkin ottaa perusasiat haltuun.

Viimeistä paikkaa myöten täynnä olevan sienikurssin osallistujat säntäävät metsään katse tiukasti maata nuollen.

Tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon sieniä, mielellään syötäviksi kelpaavia.

Seinäjokelaispariskunta Marja-Leena Järvenpää ja Anssi Uitto on ensimmäistä kertaa sienessä tositarkoituksella.

– Nollakokemuksella, nauraa Anssi Uitto.

Sieniruoka maistuu molemmille, joten Uiton yllyttämänä lähdettiin kurssille oppimaan.

Samoin kävi Sanna ja Joel Rantalalle, kun Joel houkutteli vaimon mukaan. Myös Rantalat kertovat olevansa sienten tunnistamisessa ummikkoja.

– Isäntä on haaveillut kurssista jo vuosia, ja nyt se vihdoin toteutui, sanoo Sanna Rantala.

Avaa kuvien katselu Seinäjokelaiset Sanna ja Joel Rantala ovat suunnitelleet sienikurssille osallistumista jo vuosia. Tänä vuonna kansalaisopiston sienikurssi tuli sopivaan aikaan. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kiinnostus luonnonantimiin on kasvanut, ja se pätee myös sieniin.

Ruokasienten tunnistaminen vaatii kuitenkin opiskelua, ja kohtalokkaan erehdyksen pelko saa monet jättämään sienet kokonaan metsään.

Alkuun pääsee sienikirjoilla ja -kursseilla. Lisäksi moni on ottanut viime vuosina käyttöön sieniä tunnistavia applikaatioita eli sovelluksia.

Tartu ensin kirjaan

Älytekniikka on tullut avuksi myös sienimetsään mielivälle.

Seinäjoen kansalaiopiston sienikurssin vetäjän, Pro Agria Etelä-Pohjanmaan esityisasiantuntija Asta Asunamaan mukaan paras tuki aloittelijan ensiretkille on silti yhä sieniä tunteva ihminen.

Oikeastaan ihan ensimmäiseksi kannattaa tarttua sienikirjaan ja uhrata termien opiskeluun ainakin yksi ilta, sanoo Asta Asunmaa.

– Mikä on malto, mikä on johteinen, mitä ovat kolotyviset heltat, piikki tai pillistö?

Se auttaa myös sovellusten käytössä. Teorian pohjalta syntyy mielikuva olennaisista tuntomerkeistä, jotka kuvista sieniä tunnistava applikaatio vaatii osuakseen oikeaan.

Avaa kuvien katselu Opiskelussa ei kannata ahnehtia. Riittää kun opettelee tunnistamaan muutaman sienen vuodessa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Hyvän sienikirjan nimeen vannoo myös Suomen sieniseuran puheenjohtaja Janne Koskinen. Kirjoissa on yleensä paljon tietoa myös siitä, millaisissa paikoissa ja mihin aikaan vuodesta lajit esiintyvät.

– Jos nämä asiat eivät täsmää, on syytä epäillä appin tunnistusta, sanoo Koskinen.

Kuvan laadulla on väliä

Suomen sieniseuran puheenjohtaja Janne Koskinen on testannut useita applikaatioita. Keskimäärin ne toimivat hyvin. Erityisesti silloin, jos sienestäjällä on jo vähän tuntemusta ja hän tietää, mitä on hakemassa.

Yleisimmät sienet applikaatiot tunnistivat hyvin.

– Mitä vähälukuisempi laji, sitä helpommin menee päin prinkkalaa.

Yksi Koskisen testaamista sovelluksista teki kerran kohtalokkaan virheen.

Koskinen testasi sovelluksia lievästi myrkyllisen lakritsirouskun kuvalla. Osa listasi sen yhdeksi ehdokkaaksi tunnistuksessa, osa ei.

Kuva ei ollut paras mahdollinen, myöntää Koskinen, mutta eivät kaikki sienestäjät olekaan kummoisia valokuvaajia.

Olennaista onkin, että kuvatunnistukseen perustuviin sovelluksiin syötetään hyviä kuvia, muistuttaa Koskinen.

– Pelkkä yläpuolelta otettu, usein sumea kuva ei riitä tunnistamiseen, muistuttaa Koskinen.

Sovellus on kätevä apuväline

Sienikurssin puolivälissä Anssi Uitto ja Marja-Leena Järvenpää tutkivat koriin kertynyttä materiaalia. Apuna on myös puhelimeen ladattu sienisovellus.

Kumpikaan ei luota sovellukseen täysin. Suuntaa se kyllä antaa.

– Se antaa aina kolme vaihtoehtoa, joista yksi on myrkyllinen, sanoo Marja-Leena Järvenpää.

Asta Asunmaa ja Janne Koskinen ovat samaa mieltä. Pelkästään sovellukseen ei kumpikaan rohkaise luottamaan. Ne ovat silti käteviä yhtenä apuvälineenä.

Applikaatiot voivat myös rohkaista aloittelijaa tutkimaan sieniä. Taskussa kulkeva tuki on metsässä kirjaa käytännöllisempi.

Avaa kuvien katselu Marja-Leena Järvenpää ja Anssi Uitto ovat testanneet sienten tunnistusapplikaatioita. Appi antaa suunnan, mutta ei varmuutta. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Sienestäjä ei tule koskaan valmiiksi

Kiinnostus sieniin on kasvanut jopa maatalousvaltaisella Etelä-Pohjanmaalla, jossa suhtautuminen niihin ei aina ole ollut järin arvostava, kertoo erityisasiantuntija Asta Asunmaa Pro Agria Etelä-Pohjanmaasta.

Hän muistaa omastakin lapsuudestaan, miten tädin poimimista peltoherkkusienistä tekemä muhennos jäi muulta väeltä syömättä.

– Tyypillinen tokaisu oli, että tuolla se kerää lehmänruokaa, muistelee Asunmaa.

Avaa kuvien katselu Viime vuodet Asta Asunmaan vetämillä sienikursseilla on riittänyt innokkaita oppijoita. Osa osallistuu jopa monta kertaa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Asunmaan vinkki aloittelijalle on, että muutaman sienen opiskelu vuodessa riittää.

– Tässä ei voi koskaan tulla valmiiksi. Pitää hillitä itsensä ja opetella perusteellisesti ne sienet, joita aikoo kerätä.

