Kolarit vähenevät Tampereella vuosi vuodelta – näissä kolmessa paikassa pelti rytisee, ja tästä se johtuu

Poliisin tietoon tulleiden kolarien määrä on vähentynyt sadoilla kymmenen vuoden takaisesta.

Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet Tampereella huomattavasti.

Tieto selviää Tampereen kaupungin raportista, jonka mukaan viime vuonna poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia oli yhteensä 259, kun vielä kymmenen vuotta sitten luku lähenteli tuhatta.

Ilahduttavin poiminta raportista on loukkaantumisten reilu väheneminen, kertoo liikenneinsinööri Heljä Aarnikko.

– Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli aiemmin vuosittain noin 100–120. Nyt luku on ensimmäistä kertaa 70 ja 80 välillä. Sekin on vielä liikaa, mutta suunta on alaspäin, Aarnikko sanoo.

Avaa kuvien katselu Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikko toteaa, että esimerkiksi sähköpotkulautaonnettomuudet harvoin päätyvät poliisin tietoon. Näistä onnettomuuksista joka kymmenennessä seurauksena on ollut vakava loukkaantuminen. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Loukkaantumisista yli puolet tapahtuu jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Etenkin Hämeenkadulla sattui aiemmin paljon kyseisten tienkäyttäjien onnettomuuksia.

Aarnikko kertoo, että joukkoliikennekadun avauduttua nämä onnettomuudet käytännössä katosivat.

– Olemme saaneet parannettua näiden ryhmien turvallisuustilannetta. Se on mielestäni todella positiivista.

Yleisimmät kolaripaikat muistuttavat toisiaan

Vaikka suunta onnettomuuksien suhteen on oikea, kolareilta on mahdotonta välttyä täysin. Liikenneopettaja Jarmo Jokilampi kertoo, että yleisin syy yhteentörmäyksille on havainnoinnin puute.

Risteyksiin ajetaan katsomatta tarkasti, onko joku vielä tulossa toisesta suunnasta esimerkiksi päin punaisia.

– Toiseksi yleisin syy on, että ajetaan liian lähellä edellä olevaa. Kolmantena on se, että keskitytään johonkin ihan muuhun kuin ajamiseen eli kännykkään. Tampere on niin vilkas kaupunki, että huomio pitäisi olla liikenteessä koko ajan, Jokilampi toteaa.

Vuosien 2018–2022 välillä Tampereen yleisin onnettomuuspaikka oli Teiskontien ja Heikkilänkadun risteys Linnainmaalla. Toiseksi yleisin oli Lempääläntien ja Nekalaan vievän Kuokkamaantien risteys.

Avaa kuvien katselu Liikenneopettaja Jarmo Jokilampi toivoo, että puhelin kaivettaisiin esiin vasta ajomatkan jälkeen. Taustalla näkyy Teiskontien ja Heikkilänkadun risteys, joka oli yleisin kolaripaikka Tampereella vuosina 2018–2022. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tulos ei ollut yllätys, koska yleisimmät kolaripaikat ovat pääosin hyvin samantyyppisiä, kertoo Jokilampi.

– Kun on useampi kaista, se vaikeuttaa havaintojen tekoa. Kun Teiskontien ja Heikkilänkadun risteystä katsotaan, kyseessä on ollut pääsääntöisesti peräänajoja ja risteysvahinkoja.

Kyseisiin vaaran paikkoihin saavutaan useasti liian kovalla vauhdilla, koska edessä siintää moottoritie. Vauhti on liian kova myös monilla moottoritieltä risteykseen saapuvilla.

Yleisimpien kolaripaikkojen kärkikolmikon täydentävä Pohjolankadun, Naistenlahdenkadun ja Lapintien risteysalue on hieman erilainen verrattuna muihin, koska risteykseen saavutaan verrattain hitaalla vauhdilla.

– Kukaan ei oikein tiedä, mihin väliin uskaltaisi mennä ja liikennettä on paljon. Tulee varmaan tilanteita, joissa koitetaan tiettyyn väliin, ja sitten erehdytään.

Avaa kuvien katselu Pohjolankadun, Naistenlahdenkadun ja Lapintien risteysalue oli kolmanneksi yleisin kolaripaikka Tampereella vuosina 2018–2022. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Asennemuutos havaittavissa

Moni autoilija suhtautui aluksi skeptisesti siihen, että asuinalueiden nopeusrajoituksia laskettiin 30 kilometriin tunnissa. Myös hidastetöyssyjen lisääminen aiheutti jonkin verran eripuraa.

Heljä Aarnikko kertoo, ettei kielteistä palautetta enää juurikaan tule.

– Väittäisin, että kulttuurillinen muutos on tapahtunut ja ihmiset ymmärtävät, mitä näillä muutoksilla haetaan, Aarnikko miettii.

Tampereen kaupungin tekemien ennen ja jälkeen selvitysten mukaan törkeimmät ylinopeudet ovat leikkaantuneet selvästi rajoitusmerkkien avulla.

Avaa kuvien katselu Heljä Aarnikon mukaan mopoautojen määrä on romahtanut Tampereella viimeisen kymmenen vuoden aikana. 15-17–vuotiaita nuoria on kuitenkin osallisina monissa kolareissa. Kuva viime vuodelta Lempäälästä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Aarnikon mukaan töitä on lupaavasta kehityksestä huolimatta edelleen tehtävänä, koska nuorten loukkaantumiset onnettomuuksissa ovat pysyneet korkealla tasolla. Joka neljäs loukkaantuminen Tampereen liikenteessä tapahtuu 15–25-vuotiaalle.

– Kaikenlaista on yritetty ja yritetään jatkossa niin valtakunnallisesti kuin paikallisin voimin. Heidän (nuorten) luokse on vaan mentävä, Aarnikko sanoo.