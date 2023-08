Oulun vuoden 2025 asuntomessuilla ei näy rakennusalan alakulo – messuja kehitetään tulevaisuudessa joustavuuteen

Rakennusalan haastava tilanne ja konkurssit eivät ainakaan vielä ole näkyneet Oulun tulevalla asuntomessualueella. Esimerkiksi juuri konkurssista kertonut Jukkatalo ei ollut tulossa asuntomessukohteeksi.

Tuiran ja Hietasaaren alueelle rakentuvan Hartaanselänrannan kunnallistekniikan kuten katujen ja puistojen rakentaminen on jo pitkällä. Myös alueelle tuleva kevyen liikenteen silta on nähtävissä.

Rakennustyöt sujuvat Oulun kaupungin projektikoordinaattori Mari Karjalaisen mukaan mallikkaasti.

– Alueelle suunnitellut kelluvat asunnot jäivät pois, mutta muuten näyttää hyvältä. Yhtä omakotitonttia vailla kaikki on varattu. Peruuntumisen takia yhden pientalotontin haku on auki, kertoo Karjalainen.

Messualueen Hietasaaren puolelle tulee kolme kerrostaloa, 1–2 kerroksisia kaupunkipientaloja, 22 omakotitalotonttia sekä kaksi kytkettyä pientalokokonaisuutta. Tuiran puolen Hartaanrannan korjausrakentamiskohteet ovat kaupantekovaiheessa. Alueelle suunnitellulle korkealle puukerrostalolle on annettu aikaa suunnittelulle huhtikuuhun 2024.

Asuntomessuja kehitetään monimuotoisemmaksi

Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio kiittelee Oulun valmistautumista. Odotusarvo on korkealla.

– Luvassa on monipuolista pientalorakentamista ja Suomessa vähemmän nähtyjä townhouse – kaupunkipientaloja sekä todella kiinnostava terassitalo. Tarjontaa täydentävät korjausrakentamiskohteet, joten asumisesta kiinnostuneelle on luvassa kattava messukokemus, uskoo Tapio.

Talouden merkit ovat nyt alavireisiä. Tapion mukaan tällä hetkellä korona ja Ukrainan tilanne eivät vaikuta merkittävästi Oulun messuhankkeeseen, ellei asioissa tapahdu uusia nopeita muutoksia.

Asuntomessujen tulevaisuuteen Tapio uskoo lujasti.

– Olemme tulevaisuudessa monimuotoisempia ja joustavampia. Osa suunnitelluista tulevaisuuden messualueista on isompia, toiset pienempiä. Ouluun kohteita on näillä näkymin tulossa reilusti yli 30. Se on oikein kattava katsaus erilaiseen asumiseen ja rakentamiseen, kertoo Tapio.

Muutosta on luvassa.

– Olemme kuunnelleet kuntien, kaupunkien ja muiden kumppaneiden kokemuksia ja odotuksia. Näiden havaintojen pohjalta olemme uudistamassa koko hankemallia. Ensimmäinen uuden mallin mukainen hanke on Lempäälä 2026, jonne asuinrakentamisen lisäksi tulee uusi koulu ja päiväkoti, kertoo Tapio.

Tulevasta Saikan alakoulusta toivotaan alueelle ympärivuorokautista yhteisöllisyyden keskipistettä. Alakoulun tiloja voidaan tulevaisuudessa käyttää kouluajan ulkopuolella.