Sisäministeri Rantanen haluaa uusia keinoja alle 15-vuotiaiden nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) haluaa uusia keinoja alle 15-vuotiaiden nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi.

– Hallitusohjelma ei totea tähän mitään, mutta perussuomalaiset esittävät sen vaihtoehdon tutkimista, pitäisikö rikoslain alarajaa laskea. Jos sitä ei lasketa, meidän pitää käydä läpi se, millä tavoin voidaan katkaista rikosvastuuikää nuorempien rikoskierre, Rantanen sanoo.

Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa, kun nuori täyttää 15 vuotta. Tätä nuoremmat eivät joudu oikeuteen eikä heitä rangaista.

Rantasen mukaan joka tapauksessa tarvitaan toimia, vaikka lastensuojelun tiukentamista. Lisäksi pitää selvittää, miten poliisi voi käyttää pakkokeinoja myös tähän ikäluokkaan.

– Totta on se, että siinä kohtaa, kun poliisi tulee näiden nuorten elämään kiinni, taidetaan olla hiukan liian myöhässä. Tämän vuoksi yhteiskunnassa täytyy olla mahdollisuuksia tarrata näihin lapsiin ja nuoriin, joilla on tämän tyyppistä toimintaa, että he päätyvät ryöstämään toisia ihmisiä kaduilla.

Poliisin mukaan kasvu on ollut alkuvuodesta nopeaa. Nuoret tekevät niin ryöstöjä, pahoinpitelyjä kuin jäävät kiinni rattijuopumuksestakin.

Alle 15-vuotiaiden tekemäksi epäillyt ryöstöt ovat tammi-kesäkuussa kasvaneet 48 prosenttia, ja 15–17-vuotiaiden 53 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Vantaan Jokiniemessä oli tiistaina uuden Vantaan pääpoliisiaseman peruskiven muuraustilaisuus. Sisäministeri oli yksi tilaisuuden pääpuhujista. Kuva: Matti Myller / Yle

Sisäministeri: poliisille lisää resursseja ja koko yhteiskunta mukaan

Rantanen katsoo, että nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan ja vähentämiseen pitää suhtautua vakavasti. Hänestä tilanne on huolestuttava.

– Tilastot osoittavat, että olemme menossa huonompaan suuntaan koko ajan. Se pitää tunnistaa ja tunnustaa, poliisille pitää antaa riittävät resurssit ja vastata tähän ilmiöön, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat yliedustettuina katujengeissä, mutta myös nuorisorikollisuudessa.

– Täytyy mennä juurisyihin, mitä siellä tehdään oikein ja mitä väärin, jotta tämä kehitys saataisiin päättymään.

Rantasen mukaan ongelma on koko yhteiskunnan asia.

– Se alkaa kotien kasvatusvastuun tukemisesta ja päätyy maahanmuuttaja- ja kotoutumispolitiikkaan, ja on kaikkea siltä väliltä.

Mukaan tarvitaan poliisin lisäksi myös sosiaaliviranomaiset ja nimenomaan lastensuojelupuoli, mutta myös varhaiskasvatus, neuvolat, ja koulut.

Sisäministeri Mari Rantanen osallistui Vantaan uuden pääpoliisiaseman peruskiven muuraukseen tiistaina. Hänen vieressään kuvassa oikealla on Itä-Uudenmaan poliisin poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki. Kuva: Matti Myller / Yle

”Puututtava ajoissa”

Sisäministeri Mari Rantasen mukaan asioihin ja ongelmiin täytyy kyetä puuttumaan aikaisemmin.

– Yksi konkreettinen asia on kotouttamispolitiikan velvoittavuudet, jossa pyritään siihen, että tänne muuttavat ulkomaalaiset vanhemmat oppivat suomen kieltä, ymmärtävät suomalaisen yhteiskunnan toimintaa, ja tällä tavoin voivat myös tukea esimerkiksi lapsensa koulutietä paremmin.

Rantasen mukaan lapset altistuvat rikolliseen toimintaan, jos vanhemmat eivät ole juurikaan mukana yhteiskunnassa. Tämän seurauksena lapset eivät Rantasen mukaan näe Suomessa muuta mahdollisuutta menestyä kuin ryöstelemällä tai rikoksia tekemällä.

Hallitus valmistelee parhaillaan nuoriso- ja katujengirikollisuuteen toimenpideohjelman. Sen pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta valmistelussa voi mennä pidempään.

– Sisäministeriössä koitetaan katsoa tehokkaat toimenpiteet, jolla ongelmaan päästään käsiksi, Rantanen sanoo.

Hallitusohjelmaan on kirjattu poliisien määrän lisääminen vaalikauden loppuun mennessä 8 000 poliisiin, nykyisestä noin 7 500:sta.

Rantanen on tyytyväinen siihen, että poliiseille rakennetaan uusia toimitiloja.

– Hallitus haluaa varmistaa, että poliisilla on käytössään terveelliset ja turvalliset toimitilat. Vantaan pääpoliisiaseman peruskiven muuraus on konkreettinen alku kohti tätä tavoitetta, sisäministeri sanoo.

Vantaan pääpoliisiasema ja poliisivankila Jokiniemeen Kohde on yksi Suomen historian suurimpia poliisitalohankkeita.

Hankkeen kokonnaiskustannukset ovat noin 90 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt aloitettiin työmaalla elokuussa 2022.

Peruskivi muurattiin tiistaina 29.8.2023.

Tavoite on, että poliisivankila valmistuu maaliskuun alussa 2024 ja otetaan käyttöön ensi kevään aikana.

Tavoite on, että pääpoliisiasema valmistuu elokuussa 2024 ja otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2024–2025.

Poliisi odottaa jo muuttoa uusiin tiloihin

Vantaan Jokiniemessä on tiistaina muurattu uuden Vantaan pääpoliisiaseman peruskivi. Vantaan poliisi on ollut väistötiloissa jo neljän vuoden ajan sisäilmaongelmien vuoksi.

Itä-Uudenmaan poliisin poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki on tyytyväinen siitä, että toiminta väistötiloissa lähenee loppuaan. Koskimäen mukaan väistötilat ovat kuitenkin olleet varsin kelpoiset näissä olosuhteissa.

– Ehkä suurimmat haasteet ovat olleet tutkintavankien ja kiinniotettujen kuulustelujen hoitamisessa. Ne ovat lisänneet kuljetuksia ja poliisien liikkumista, johon tuhrautuu aikaa. Uskomme, että toiminta tehostuu.

Sekä Itä-Uudenmaan poliisi että Keskusrikospoliisi toivovat myös synergiaetuja toimintaansa, sillä rakennukset sijaitsevat kylki kyljessä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki iloitsee rakennustöiden etenemisestä. Kuva: Matti Myller / Yle

