Kuntalaisen verolasku nousee taas: 245 kuntaa pakotetaan nostamaan kiinteistöveroaan – nousu jopa 40 prosenttia.

Esimerkki on laskettu 96 neliön 1982 valmistuneelle rivitaloasunnolle kaupungin pientaloalueella. Tontin verotusarvon oletetaan pysyvän ennallaan. Mahdollinen indeksikorotus ei ole mukana laskelmassa.

Hallitus aikoo nostaa tonttiveron alarajaa reippaasti nykyisestä. Suurin lasku lankeaa helsinkiläisille. Lakiluonnos lähti lausuntokierrokselle tiistaina ja on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta.

Kiinteistönomistajien maksuihin on luvassa paikoin reippaita korotuksia myös ensi vuonna, sillä hallitus on pistänyt pikavauhtia tulille kiinteistön maapohjan veron roiman korotuksen. Tonttiveron alarajan nostoa esittelevä lakiluonnos lähti lausuntokierrokselle tiistaina ja voimaan se on tarkoitus saada jo ensi vuoden alusta.

Suomen Omakotiliitossa hiukset pomppasivat pystyyn ehdotuksesta jo hallitusohjelmaa lukiessa alkukesästä, eikä tyrmistys ole hellittänyt.

– Asumiskustannuksiin tulee tällä hetkellä nousupainetta monesta suunnasta. Siitä syystä ehdotus on erityisesti tässä ajassa oikein huono. Vesimaksut ovat nousseet, samoin jätemaksut, vakuutusmaksut, sähkö ja energian hinta ja myös lainojen korot, jotka ovat nousseet erittäin nopeassa tahdissa ja aika rajustikin, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Alla olevalla videolla Silander kertoo, mkiksi omakotiliitto vastustaa hallituksen aikomaa kiintesitäöveron kiristystä.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander vastustaa kiintesitöveroon suunniteltua kiristystä.

Valtio asettaa raamit

Kiinteistövero on kunnan tuloa ja ne päättävät veronsa suuruudesta itse valtion määräämän haarukan sisällä. Tällä hetkellä vaihteluväli on maapohjassa 0,93–2,00 prosenttia.

Raamin alarajaa hallitus haluaa nyt korottaa reippaasti: 0,93:sta 1,30 prosenttiin. Se tarkoittaa, että 245 kuntaa joutuu nostamaan maapohjaveroaan vähintään tuohon säädettävään alarajaan.

Sen sijaan reilu puolensataa kuntaa perii jo nyt uuden alarajan mukaista tonttiveroa tai enemmän. Ne voivat halutessaan pitää kiinteistöveronsa nykyisellään ensi vuonnakin. Näitä ovat esimerkiksi Hämeenlinna, Jyväskylä, Kuopio, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Rovaniemi ja Seinäjoki.

Mutta alempaa veroa perineet kunnat joutuvat pakkokorotuksen eteen. Näitä kuntia on etenkin kalliiden tonttien Uudellamaalla. Suurimmat kiinteistökohtaiset lisälaskut tulevat Kauniaisiin, Helsinkiin ja Espooseen, kuten oheisesta taulukosta näkee.

Taulukossa on käytetty esimerkkinä rivitaloasuntoa. Summat ovat suuntaa-antavia, koska verottaja laskee jokaisen kiinteistön veron aina erikseen ja myös kunkin kunnan vuotuiset veropäätökset vaikuttavat laskuun.

Lakiluonnoksen esimerkissä Helsingissä keskimääräisen, 825 neliöisen pientalotontin kiinteistövero nousisi muutoksen johdosta noin 670 eurosta noin 930 euroon eli 265 eurolla. Vastaavasti Espoossa 1 300 neliöisen omakotitontin kiinteistövero nousisi nykyisestä 730 eurosta 945 euroon eli 215 eurolla. Päälle tulee vielä tontin rakennuksista maksettava kiinteistövero.

Yksityishenkilön kiinteistöverotus kiristyy valtiovarainministeriön arvion mukaan keskimäärin viisi prosenttia. Asunto-osakeyhtiön verorasitus kasvaa keskimäärin kahdeksan prosenttia. Nousu heijastuu aikanaan osakkaiden hoitovastikkeisiin.

Helsinkiin suurin lisälasku

Ministeriön mukaan alarajan kiristys nostaa ensi vuoden kiinteistöverotuottoa 108 miljoonaa euroa. Lähes puolet lisälaskusta (+51,7 meur) lankeaa helsinkiläisten kiinteistönomistajien maksettavaksi ja myös espoolaisille kertyy lisämaksettavaa (+17,9 meur). Muiden kuntien osuudet ovat selvästi pienempiä.

Kaiken kaikkiaan kiinteistöverosta (maapohja+rakennukset) kertyy kunnille tänä vuonna noin 2,4 miljardia euroa. Nousua tähän vuoteen on noin 150 miljoonaa euroa, kun myös rakennuskustannusindeksin nousu otetaan laskelmassa huomioon.

Kiinteistövero on ollut kunnille jo pitkään varma ja vakaa rahanlähde ja jopa mieluinen, koska sen tuotto on noussut joka vuosi, kuten oheisesta taulukosta näkee. Kiinteistövero tuottaa yli 15 prosenttia kuntien kaikista verotuloista.

”Kuntien holhoamista”

Omakotiliiton mielestä valtion määräämä kiinteistöveron alaraja voitaisiin poistaa kokonaan ja antaa kunnille enemmän päätäntavaltaa asiaan. Samaa mieltä ollaan Veronmaksajain keskusliitossa. Liitto pitää valtion määräämää verohaaruukkaa perusteettomana kuntien holhoamisena.

– Kun kiinteistövero on kuntien vero, niin niillä tulisi olla vapaus itse päättää veroprosenteistaan. Nyt kunnat, joissa vero on alle 1,30 prosenttia, joutuvat nostamaan maapohjan veroprosenttiaan väkisin ensi vuodelle, sanoo ekonomisti Janne Kalluinen Veronmaksajain keskusliitosta.

Voit keskustella aiheesta 2.9. klo 23 saakka.