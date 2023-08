Kun asiakas hiplaa myyjän rintoja, ovat kaupan keinot puuttua vähissä – hallitusohjelma kaavailee yrityskohtaista lähestymiskieltoa

Toimittaja Armi Auvinen kertoo, miksi kaupanalan työntekijöillä on vähissä keinot puuttua häiriköivään käytökseen.

Kaupan keinot puuttua asiakkaan toistuvaan häiriökäyttäytymiseen ovat tällä hetkellä vähäiset. Häiriköiville asiakkaille ei voi lain mukaan antaa porttikieltoa.

Yle kertoi aiemmin esimerkiksi, kuinka rajua seksuaalista ahdistelua myyjät kohtaavat tavallisissa ruokakaupoissa. Anne, 59, kertoi jutussa, kuinka miesasiakas oli kertonut leikanneensa Annen kuvan lehdestä ja tyydyttävänsä kuvan kanssa iltaisin itseään.

Useampi myyjä kertoi Ylelle asiakkaiden seuraavan heitä työajan jälkeen, lähettävän kuvia sukupuolielimistään ja jopa tarttuneen fyysisesti myyjästä kiinni.

Kaupan liiton johtavan asiantuntijan Terhi Kuljukka-Rabbin mukaan kauppiaille on vain vähän keinoja estää toistuvasti myymälään tulevia tai uhkaavasti käyttäytyviä henkilöitä palaamasta takaisin.

– Kaikista tilanteista ei aina selviä puhumalla. Lainsäädännöllisesti me emme kuitenkaan voi sanoa, että et saa tulla, koska eilen käyttäydyit huonosti. Se on ongelma.

Hallitusohjelmassa kauppa voisi hakea asiakkaalle lähestymiskieltoa

Uudessa hallitusohjelmassa esitetään ns. liikelähestymiskieltoa tai yrityslähestymiskieltoa, joka sallisi porttikiellon antamisen myös yrityskohtaisesti. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista.

Jos kauppaa riivaa jatkuva häirikkö, on jokaisen työntekijän haettava kyseiselle henkilölle omaa henkilökohtaista lähestymiskieltoa.

– Sellaistakin on testattu, mutta montaa tapausta ei tiedossani ole. Kyllähän se kuormittaa myös oikeuslaitosta, jos kaikkien pitää hakea erikseen lähestymiskieltoa.

Kuljukka-Rabb pitää myös selvänä, että kaupan myyjiin kohdistuva häiriköinti ja sen poistaminen on työnantajan vastuulla.

– Kyse on työturvallisuus- ja suojeluasiasta. Olisi selkeää, jos tällaista lähestymiskieltoa voisi hakea työnantaja. Se on raskas prosessi yksittäiselle työntekijälle.

Ei missään tarvitse sietää häirintää, sanovat Ylen haastattelemat asiakkaat ja liputtavat yrityskohtaisen porttikiellon puolesta.

”Tilanteet ovat vakavoituneet”

Kaupan liitto, PAM ja Suomen yrittäjät ovat toivoneet yrityslähestymiskieltoa Suomeen jo pitkään.

Kuljukka-Rabbin mukaan vaaralliset tilanteet ja häiriökäyttäytyminen eivät ole alalla uusi ilmiö.

– Voi silti sanoa, että viime vuosina tilanteet ovat vakavoituneet ja lisääntyneet. Tarkkaa dataa meillä ei ole, mutta tämä näkemys perustuu ihan yleiseen tilannekuvaan asiasta.

Mukana on Kuljukka-Rabbin mukaan entistä enemmän jopa fyysisellä väkivallalla uhkaamista.

– Asiakkaalla saattaa olla mukanaan erilaisia astaloita, ja niitä ollaan valmiita käyttämään. Tilanteet voivat olla todella uhkaavia ja vaarallisia, Kuljukka-Rabb sanoo.

Ruotsissa kaupoilla, ja myös esimerkiksi uimaloilla ja kirjastoilla, on mahdollisuus hakea lähestymiskieltoa yksittäisille henkilöille. Kuljukka-Rabbin mukaan Ruotsissa tästä on saatu hyviä kokemuksia. Siellä laki on ollut voimassa vuodesta 2021.

Pelkät hyvät ohjeistukset eivät riitä

Kaupan liitto on jo vuosien ajan yhdessä Palvelualojen ammattiliiton kanssa järjestänyt erilaisia kampanjoita turvallisen työympäristön puolesta ja myös tarjonnut koulutusmateriaalia, joissa henkilökuntaa ohjeistetaan uhkaavien tilanteiden ja hankalien asiakkaiden varalta.

Yleinen ohje on, että aina mennään henkilökunnan turvallisuus edellä.

– Mutta on selvää, että usein nämä tilanteet tulevat sitten yllättäen, vaikka kuinka olisi ohjeistuksia ja toimintamalleja. Eivät ne siinä tilanteessa välttämättä palaudu mieleen.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 1.9. kello 23 saakka.