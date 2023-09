Kari Kemppainen on ollut ammattiluontokuvaaja vuodesta 1989 lähtien. Uransa aikana hän on tehnyt yli 20 luontodokumenttielokuvaa myös kansainvälisesti, yhteistyössä muun muassa BBC:n, ranskalaisen ARTE:n ja National Geographicin kanssa. Kari on myös yksi kotimaisen Erätulilla-tv-sarjan luojista ja kuvaajista.