Yö-yhtye lähtee kiertueelle – vahvistuksena Elämäni biisistä tuttu JP Leppäluoto

Yö-yhtye luo nahkansa ja nousee keikkalavoille ensi kesänä.

Kesän keikoilla solistina toimii bändin vakuuttanut JP Leppäluoto.

Myös yleisö oli myyty, kun Leppäluoto esiintyi yhteen kanssa 40 vuotta Yötä -konsertissa Nokia Arenalla keväällä 2023

JP Leppäluoto tunnetaan sooloartistina, mutta myös useista raskaamman rockin yhtyeistä kuten Charon ja Poisonblack. Hän on tuttu ääni niin ikään Raskasta Joulua kiertueelta. Suuren yleisön suosioon Leppäluoto on noussut television välityksellä. Hän on ollut yksi solisteista Ylen Elämäni biisi -ohjelmassa. Sen jaksot löytyvät Areenasta.

Kesäkiertueella kuullaan Yö-yhtyeen useita sukupolvia koskettaneita hittejä. Leppäluodon lisäksi solistina vierailee niin ikään 40-vuotiskiertueella esiintynyt Jay Lewis.

Yhtyeen 40-vuotiskiertue siirtyi useaan otteeseen. Ensin bändin solisti Olli Lindholm kuoli yllättäen 2019. Sen jälkeen iski koronapandemia.

Kiertueen keikkapäivät ilmoitetaan loppuvuoden aikana.

Yön keikkamyyjä Warner Music Live kertoi asiasta instagram-tilillään tänään.

Yö on julkaissut 31 albumia, joita on myyty liki miljoona kappaletta. Yhtyeellä on suuria hittejä, kuten Rakkaus on lumivalkoinen, Tia-Maria, Vie mut minne vaan ja Likaiset legendat I. Yhtyeen perustajajäseniin kuuluneen Jussi Hakulisen tekemä Joutsenlaulu kuuluu myös yhtyeen suosituimpiin kappaleisiin. Hakulinen riitaantui Yön muiden jäsenten kanssa useaan otteeseen, lopullisesti 2010-luvulla. Jussi Hakulinen menehtyi sairauskohtaukseen vuosi sitten elokuussa 2022.